A educação em tempo integral passou a ser uma das prioridades da gestão da prefeita de Canarana, Marleide Oliveira (PT), eleita em 2024. Em entrevista ao portal A TARDE nesta terça-feira, 24, a gestora destacou o investimento de mais de R$ 8 milhões, com recursos próprios do município, para a construção de uma unidade escolar com previsão de inauguração até fevereiro de 2027.

Além da unidade municipal, a prefeita ressaltou a parceria com o governador Jerônimo Rodrigues (PT) para a inauguração de outros dois colégios de tempo integral, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Segundo a gestora, Canarana será a única cidade da região com duas unidades desse tipo vinculadas à rede estadual.

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“Hoje a nossa educação, graças a Deus, é de qualidade. No ano que vem eu vou inaugurar três colégios em tempo integral, inclusive um com recurso próprio, mais de R$ 8 milhões investidos. Vou inaugurar agora, até fevereiro. [...] Com certeza Jerônimo não mede esforços para poder ajudar na área de educação”, disse a prefeita.

A prefeita Marleide foi recebida nas instalações do Grupo A TARDE nesta terça pelo diretor de Relações Institucionais do Grupo A TARDE, Luciano Neves, e pela gerente executiva do A TARDE Educação, Andréa Silveira.

Diretor de Relações Institucionais do Grupo A TARDE, Luciano Neves, recebeu prefeita Marleide nesta terça - Foto: Eduardo Dias | Ag. A TARDE

Relação com o Governo do Estado

Marleide também destacou a relação construída com a ex-secretária estadual da Educação e deputada estadual eleita, Rowenna Brito (PT), além da aproximação com o governo estadual para viabilizar novos investimentos no município do Centro-Norte baiano.

Além das três unidades, a gestora anunciou que outras duas obras deverão ser iniciadas: uma creche e uma escola da rede estadual.

“Hoje eu tenho uma aproximação muito grande, estou aqui sempre. Como eu lhe falei, vou inaugurar três escolas, uma com recurso próprio e duas pelo PAC, mas também já tenho duas para começar, uma creche e uma escola do Estado”, afirmou.

Balanço da gestão

Prestes a completar dois anos à frente da Prefeitura de Canarana, Marleide Oliveira também fez um balanço das ações desenvolvidas desde janeiro de 2025. A petista afirmou ter encontrado dificuldades relacionadas à infraestrutura e à disponibilidade de equipamentos para a execução de serviços públicos.

“Eu posso bater no peito e dizer que nossa Canarana hoje é uma outra Canarana. Hoje Canarana dá gosto. [...] A infraestrutura hoje tem muita coisa feita. Não tinha nada na época que eu assumi, não tinha uma máquina, não tinha nada mesmo”, declarou.

Prefeita destacou pavimentação de 500 km na cidade - Foto: Eduardo Dias | Ag. A TARDE

Entre as intervenções realizadas pela administração municipal, a prefeita destacou a recuperação de estradas vicinais. Segundo Marleide, dos mais de 700 quilômetros de vias dessa natureza existentes no território de Canarana, mais de 500 quilômetros receberam intervenções com recursos próprios da prefeitura e maquinário locado.

“Hoje eu posso dizer que nossa Canarana é uma Canarana alegre, uma Canarana feliz, como eu sempre sonhei, e quero fazer muito mais por nossa Canarana”, disse.

Prioridades para os próximos dois anos

Questionada pelo A TARDE sobre os desafios para a segunda metade do mandato, Marleide Oliveira afirmou que, além dos investimentos na educação, pretende ampliar as intervenções nas áreas de infraestrutura e saúde.

Entre as prioridades estão a pavimentação de vias, a construção de praças nos povoados e a ampliação da rede municipal de atenção básica. A prefeita anunciou, ainda, a previsão de inauguração de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) em fevereiro de 2027.

“Nesses próximos dois anos, eu acredito que Canarana precisa muito ainda na área de infraestrutura, calçamento, melhorar mais na área da saúde. Eu quero investir mais na saúde, com UBS, porque lá não tinha. Agora, no ano que vem, em fevereiro, vou inaugurar uma UBS”, afirmou.

A gestora também destacou a necessidade de ampliar os investimentos em espaços públicos de lazer nas comunidades do interior do município.

“Eu quero melhorar mais na área de infraestrutura, de calçamento, de praças, porque a nossa Canarana é carente de praças nos povoados. Então, eu quero investir muito na infraestrutura, na saúde”, concluiu.