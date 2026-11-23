A oferta de alimentação escolar na rede municipal de Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, contempla mais de 22 mil estudantes com refeições distribuídas ao longo do período de aulas. O município é apontado como o único do estado a oferecer desjejum aos alunos, garantindo a primeira refeição antes do início das atividades em sala de aula, tanto no turno matutino quanto no vespertino.

A iniciativa é coordenada pela Secretaria Municipal de Educação, com acompanhamento de uma equipe de profissionais. Segundo a nutricionista Gervana Rabêlo, responsável pela coordenação da alimentação escolar, a oferta de refeições equilibradas contribui para o bem-estar e o desempenho dos estudantes.

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“As refeições no ambiente escolar vão além de um lanche. Com a oferta do desjejum nas escolas do município, essa primeira refeição é servida antes do início das atividades em sala de aula, tanto no turno matutino quanto no vespertino. Essa alimentação contribui para a disposição, a concentração e o processo de aprendizagem dos estudantes”, ressalta Gervana.

Oferta da primeira refeição nos turnos matutino e vespertino busca fortalecer a disposição e a concentração dos alunos - Foto: Divulgação/Prefeitura de Luis Eduardo Magalhães

Nas unidades de período parcial, os alunos recebem duas refeições por dia. Já nas escolas e creches com jornada integral, são disponibilizadas cinco refeições, distribuídas conforme o tempo de permanência dos estudantes.

Os cardápios variam de acordo com a modalidade de ensino. Nas escolas de período parcial, são oferecidos alimentos como frutas, biscoitos e sucos naturais. Nas unidades de tempo integral, o café da manhã inclui opções como pão com manteiga, pão com ovos, cuscuz com leite e cuscuz com ovos, além de iogurtes e vitaminas de frutas ao longo do dia.

Nas creches, a alimentação é adaptada às diferentes faixas etárias, considerando as necessidades nutricionais das crianças e as orientações específicas para cada etapa do desenvolvimento infantil.