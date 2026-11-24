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Estudantes beneficiários do programa Pé-de-Meia começaram a receber, nesta segunda-feira, 23, a oitava parcela do incentivo-frequência de 2026. O pagamento é destinado aos alunos do ensino médio regular e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) que registraram pelo menos 80% de presença nas aulas durante setembro.

Os depósitos serão realizados de forma escalonada até a próxima segunda-feira, 30, conforme o mês de nascimento dos beneficiários. Os valores variam entre R$ 200 e R$ 225, dependendo da modalidade de ensino.

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Pé-de-Meia paga até R$ 225; confira os valores

O valor da parcela para estudantes do ensino médio regular é de R$ 200. Já os beneficiários matriculados na modalidade EJA recebem R$ 225 por parcela.

Os recursos ficam disponíveis para movimentação e saque. Também poderão ser liberados pagamentos de meses anteriores para estudantes cujas informações escolares tenham sido enviadas ou corrigidas pelas redes de ensino.

O Pé-de-Meia é um programa de incentivo financeiro-educacional coordenado pelo Ministério da Educação (MEC). A iniciativa funciona como uma poupança e tem o objetivo de estimular a permanência dos jovens na escola e a conclusão do ensino médio na rede pública.

Veja o calendário de pagamento do Pé-de-Meia de novembro

A liberação da oitava parcela segue um cronograma organizado conforme o mês de nascimento dos estudantes.

Nascidos em janeiro e fevereiro: receberam na segunda-feira (23 de novembro).

Nascidos em março e abril: recebem na terça-feira (24 de novembro).

Nascidos em maio e junho: recebem na quarta-feira (25 de novembro).

Nascidos em julho e agosto: recebem na quinta-feira (26 de novembro).

Nascidos em setembro e outubro: recebem na sexta-feira (27 de novembro).

Nascidos em novembro e dezembro: recebem na segunda-feira (30 de novembro).

Quem pode receber o benefício em 2026?

A inclusão no Pé-de-Meia acontece automaticamente para os estudantes que atendem aos critérios estabelecidos pelo governo federal. Entre as exigências estão estar matriculado na rede pública de ensino e ter inscrição ativa no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).

Em 2026, é necessário que a família do estudante estivesse cadastrada até a data-base de 7 de agosto. O cadastro também precisa estar atualizado, considerando que sua validade é de 24 meses.

Outro requisito é ter renda familiar mensal de até meio salário mínimo por pessoa, equivalente a R$ 810,50 em 2026.

A idade exigida varia conforme a modalidade: estudantes do ensino médio regular devem ter entre 14 e 24 anos, enquanto os matriculados na EJA precisam ter entre 19 e 24 anos.





Frequência abaixo de 80% pode bloquear pagamento

Para continuar recebendo o incentivo-frequência, o estudante precisa manter presença mínima de 80% nas aulas e estar com o Cadastro de Pessoa Física (CPF) regular.

Caso a frequência fique abaixo do percentual exigido em algum mês, a parcela correspondente poderá ficar retida.

No entanto, o estudante que voltar a cumprir a frequência mínima poderá receber os valores bloqueados, desde que atenda às demais condições do programa.

No ensino médio regular, são pagas até nove parcelas anuais de R$ 200. Já na EJA, os estudantes podem receber até quatro parcelas por semestre, totalizando oito pagamentos anuais de R$ 225.

Pé-de-Meia pode chegar a R$ 9,2 mil por estudante

Desde 2024, o programa já alcançou aproximadamente 6 milhões de estudantes em todo o Brasil, segundo estimativa do Ministério da Educação.

Além dos pagamentos mensais por frequência, os beneficiários do ensino médio regular podem receber R$ 1 mil ao final de cada ano letivo concluído com aprovação. Esse valor fica depositado na poupança e só pode ser retirado após a conclusão do ensino médio.

Também existe um adicional de R$ 200 para estudantes concluintes que participarem do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Somando os incentivos de matrícula, frequência, aprovação escolar e participação no exame, o benefício pode chegar a R$ 9,2 mil por aluno ao longo do ensino médio.

Como consultar o pagamento do Pé-de-Meia?

Os estudantes podem acompanhar a situação do benefício, verificar pagamentos aprovados ou rejeitados e consultar informações escolares por meio da plataforma oficial do programa.

A consulta é realizada com CPF e senha da conta Gov.br.

Consultar o Pé-de-Meia

Acessar perguntas frequentes do programa

Em caso de dúvidas, estudantes, responsáveis e gestores escolares também podem entrar em contato com o Ministério da Educação pelo telefone 0800 616161.