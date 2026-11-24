Um projeto desenvolvido na rede municipal de ensino de Gandu, no baixo sul da Bahia, foi selecionado pelo Ministério da Educação (MEC) para integrar publicações nacionais que reúnem experiências de Educação Integral em Tempo Integral. Intitulada “Mosaico de Talentos: Arte em Movimento na Construção de Saberes”, a iniciativa foi contemplada no Edital Nacional nº 01/2026, que identifica práticas de gestão e projetos pedagógicos desenvolvidos em escolas públicas de todo o país.

O trabalho foi selecionado para integrar o Mapa de Experiências Inspiradoras e o Caderno de Narrativas, publicações voltadas à divulgação de iniciativas que possam contribuir para o desenvolvimento de políticas e práticas educacionais em outras redes de ensino.

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A experiência de Gandu foi reconhecida no eixo Intersetorialidade e Articulação em Rede, que reúne propostas relacionadas à integração entre diferentes setores e à construção de ações conjuntas no campo educacional. O projeto tem como foco a valorização da criatividade, da expressão artística e da construção de conhecimentos como parte do processo de formação dos estudantes.

De acordo com o resultado divulgado pelo MEC, 1.081 experiências foram selecionadas em todo o Brasil para diferentes ações de divulgação. Uma parcela menor também foi contemplada para integrar o Caderno de Narrativas, publicação que reúne relatos mais detalhados das iniciativas escolhidas.

Iniciativa valoriza a criatividade e a expressão artística como ferramentas para a construção de saberes na Educação em Tempo Integral - Foto: Divulgação/Prefeitura de Gandu

O lançamento de novas publicações sobre Educação Integral em Tempo Integral está previsto para esta quarta-feira, 25, em Recife, Pernambuco. A programação inclui o Caderno de Experiências Inspiradoras II e um estudo sobre políticas locais. A apresentação será transmitida pelo canal oficial do Ministério da Educação no YouTube.

A seleção amplia a visibilidade de uma experiência desenvolvida na rede pública municipal de Gandu e possibilita que as práticas adotadas no município sejam conhecidas por educadores e gestores de outras localidades.