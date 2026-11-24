POLÍTICA
Ex-major condenado pela morte de Marielle é demitido da PM do Rio
Ex-major recebeu pena de 56 anos por participação no assassinato de Marielle Franco
O governador do Rio de Janeiro, Ricardo Couto, determinou a perda dos vínculos funcionais de dois ex-integrantes da Polícia Militar condenados por crimes. A medida, publicada nesta terça-feira, 24, no Diário Oficial, atinge o ex-major Ronald Paulo Alves Pereira, condenado pela participação no assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL), e o ex-tenente Maurício da Silva da Costa.
No caso de Ronald, o Supremo Tribunal Federal (STF) fixou, em fevereiro de 2026, uma pena de 56 anos de prisão, em regime inicial fechado. Segundo a condenação, ele acompanhava os deslocamentos e compromissos de Marielle e repassava as informações a Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz, responsáveis pelos assassinatos da parlamentar e do motorista Anderson Gomes, em 2018.
O ex-major também foi apontado pela Polícia Federal (PF) como antigo chefe da milícia que atuava na região da Muzema, na zona oeste da capital fluminense.
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Já Maurício da Silva da Costa recebeu uma condenação de 30 anos de prisão, em regime fechado, por um duplo homicídio relacionado à sua ligação com a milícia.
Com a decisão do governo estadual, os dois ex-policiais também perdem as respectivas patentes e as condecorações recebidas durante o período em que integraram a corporação.
A medida tem como antecedente uma decisão de abril de 2025. Na ocasião, a desembargadora Elizabete Alves de Aguiar entendeu que ambos eram "incapazes de permanecer nas fileiras da Corporação, Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro". O entendimento consta em acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, citado por Couto na publicação oficial.