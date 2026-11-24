Siga o A TARDE no Google

O governador do Rio de Janeiro, Ricardo Couto, determinou a perda dos vínculos funcionais de dois ex-integrantes da Polícia Militar condenados por crimes. A medida, publicada nesta terça-feira, 24, no Diário Oficial, atinge o ex-major Ronald Paulo Alves Pereira, condenado pela participação no assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL), e o ex-tenente Maurício da Silva da Costa.

No caso de Ronald, o Supremo Tribunal Federal (STF) fixou, em fevereiro de 2026, uma pena de 56 anos de prisão, em regime inicial fechado. Segundo a condenação, ele acompanhava os deslocamentos e compromissos de Marielle e repassava as informações a Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz, responsáveis pelos assassinatos da parlamentar e do motorista Anderson Gomes, em 2018.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O ex-major também foi apontado pela Polícia Federal (PF) como antigo chefe da milícia que atuava na região da Muzema, na zona oeste da capital fluminense.

Já Maurício da Silva da Costa recebeu uma condenação de 30 anos de prisão, em regime fechado, por um duplo homicídio relacionado à sua ligação com a milícia.

Com a decisão do governo estadual, os dois ex-policiais também perdem as respectivas patentes e as condecorações recebidas durante o período em que integraram a corporação.

A medida tem como antecedente uma decisão de abril de 2025. Na ocasião, a desembargadora Elizabete Alves de Aguiar entendeu que ambos eram "incapazes de permanecer nas fileiras da Corporação, Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro". O entendimento consta em acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, citado por Couto na publicação oficial.