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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem sinalizado que pode desistir de indicar novamente o advogado-geral da União, Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal (STF), diante da resistência que o nome enfrenta no Senado.

Embora Messias continue sendo o favorito do petista, segundo informações da coluna de Bela Megale, do jornal O Globo, Lula avalia outras possibilidades.

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Indisposto a indicar o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) para a vaga aberta após a aposentadoria de Luís Roberto Barroso, o presidente daria preferência a mulheres.

Entre os nomes que Lula tem sondado com ministros estão os de três juristas:

Edilene Lobo, primeira mulher negra a integrar o Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

Edilene Lobo - Foto: Divulgação/TSE

Daniela Teixeira , ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ)

Daniela Teixeira - Foto: Divulgação

Regina Helena Costa , também ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ)

Regina Helena Costa - Foto: Divulgação/STJ

A movimentação indica uma abertura maior do presidente às cobranças de setores da sociedade e da própria base eleitoral por mais representatividade feminina no Supremo.

Pressão por uma mulher negra no STF

A indicação de uma mulher negra ao Supremo é uma das principais reivindicações de movimentos sociais e organizações que cobram maior diversidade na composição da Corte.

A pressão também chegou à base de apoio do presidente, que defende a escolha de uma jurista negra para ocupar a vaga.

Nesse cenário, a jurista Edilene Lobo ganha força como favorita. Mulher negra, ela é advogada, professora, doutora em Direito pela PUC Minas e integrou o TSE como ministra substituta entre 2023 e 2025.