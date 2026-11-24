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Em uma carta, 35 organizações feministas pressionam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a indicar uma mulher negra para a vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) aberta com a aposentadoria de Luís Roberto Barroso.

O pedido é motivado pela baixa representatividade feminina na Corte. Atualmente, a ministra Cármen Lúcia é a única mulher entre os integrantes do Supremo.

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Além disso, nunca houve uma ministra negra em mais de 135 anos de história do tribunal.

Os coletivos alertam que o STF poderá ficar sem nenhuma mulher caso Lula não faça uma nova indicação feminina antes da aposentadoria de Cármen, prevista para 2029.

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) junto ao Procurador Geral da República, Paulo Gonet - Foto: Fellipe Sampaio /SFT

Entre os nomes citados nos bastidores como possíveis opções está o da advogada Edilene Lobo, ex-ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Advogada Edilene Lobo - Foto: Divulgação/TSE

Outras reivindicações para o “Lula 4”

A carta, liderada pelo movimento Elas Pedem Vista, reúne outras reivindicações para ampliar a participação de mulheres nos espaços de poder.

Entre elas, estão a adoção da paridade de gênero e da equidade racial na composição do próximo governo, além da escolha de uma mulher para comandar o Ministério das Relações Exteriores (MRE), o Itamaraty, pela primeira vez.

As organizações também pedem uma audiência com Lula durante o período de transição e lembram o compromisso assumido pelo presidente após a vitória eleitoral de dialogar com mulheres sobre a formação do governo.

“Retomamos as palavras proferidas logo após o anúncio da vitória: o compromisso expresso de sentar-se à mesa com as mulheres para discutir o novo ciclo de governo. Democracia plena não convive com sub-representação de gênero e raça no poder”, afirmam as signatárias.

Lula mantém preferência por Jorge Messias, enquanto Senado articula por Rodrigo Pacheco

Apesar das cobranças dos movimentos feministas, Lula mantém a preferência pelo advogado-geral da União, Jorge Messias, para ocupar a vaga no STF.

O nome, no entanto, enfrenta resistência no Senado, onde o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), defende a indicação do ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco.

Messias já havia sido indicado por Lula, mas teve o nome rejeitado pelo Senado em abril deste ano. Mesmo diante da resistência dos parlamentares, o presidente considera a possibilidade de insistir na indicação.