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A defesa de Eduardo Bolsonaro (PL) recorreu na segunda-feira, 23, da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que condenou o ex-deputado por difamação contra a deputada federal Tábata Amaral (PSB-SP).

O caso envolve declarações feitas em 2021, quando Eduardo afirmou que um projeto de lei de distribuição gratuita de absorventes, apresentado pela parlamentar, teria sido elaborado para beneficiar uma empresa.

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Em setembro, Eduardo foi condenado pela maioria dos ministros do STF a um ano de prisão e ao pagamento de multa superior a R$ 80 mil.

No recurso, a defesa pede que a Corte esclareça pontos da decisão e corrija o que considera erros e contradições no julgamento.

A advogada Karina de Paula Kufa questiona, principalmente, o entendimento do Supremo de que as declarações não estavam protegidas pela imunidade parlamentar.

Eduardo ainda exercia o mandato de deputado federal quando fez as afirmações, mas a Corte entendeu que as falas não tinham relação direta com a atividade legislativa.

A defesa também aponta uma suposta contradição na decisão sobre esse tema. Segundo a advogada, o voto que conduziu o julgamento afirmou que a questão da imunidade já havia sido rejeitada por unanimidade na fase inicial do processo.

Para ela, essa informação está incorreta e influenciou o entendimento de que o assunto não poderia mais ser discutido.

Entenda a condenação

O caso teve origem em publicações feitas por Eduardo Bolsonaro em outubro de 2021, após a discussão sobre a distribuição gratuita de absorventes para mulheres em situação de vulnerabilidade.

Na ocasião, o então deputado acusou Tabata Amaral de apresentar uma proposta para beneficiar o empresário Jorge Paulo Lemann, a quem apontou como financiador da campanha da parlamentar e ligado à fabricante de produtos de higiene Procter & Gamble (P&G).

A acusação envolvia o Projeto de Lei 428/2020, apresentado por Tabata. A iniciativa buscava combater a pobreza menstrual, situação em que mulheres e meninas não têm acesso adequado a produtos de higiene durante o período menstrual.

As informações sobre o suposto financiamento e a ligação de Lemann com a P&G foram desmentidas. O empresário não financiou a campanha de Tabata e não tinha participação na fabricante.

A deputada, então, apresentou uma queixa-crime por difamação no STF após as publicações.

O relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, votou pela condenação, acompanhado por Flávio Dino, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin, Dias Toffoli e Gilmar Mendes.

O presidente do STF, Edson Fachin, também acompanhou a condenação, mas apresentou ressalvas.

Os ministros André Mendonça, Nunes Marques e Luiz Fux divergiram. Eles entenderam que as declarações estavam protegidas pela imunidade parlamentar.