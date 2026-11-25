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O ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante conversa a portas fechadas no Palácio da Alvorada, na terça-feira, 24, que não pretende assumir uma pasta no próximo governo.

Os dois discutiram diferentes assuntos, entre eles o ajuste fiscal e a formação da Esplanada dos Ministérios a partir do ano que vem. Na conversa, Haddad manifestou preferência por voltar às salas de aula em 2027 — ele é professor titular da Universidade de São Paulo (USP).

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Casa Civil seria a única possibilidade

Aliados afirmam que Haddad só aceitaria retornar a Brasília para eventualmente assumir a Casa Civil, de acordo com o SBT News. O senador Camilo Santana (PT-CE), porém, desponta como favorito para o cargo, após se aproximar do presidente no segundo turno das eleições presidenciais.

Integrantes do PT tentam viabilizar a volta de Haddad ao Ministério da Fazenda ou sua indicação para o futuro Ministério da Segurança Pública. O ex-prefeito de São Paulo, no entanto, já teria deixado claro a pelo menos dois petistas que não considera as possibilidades.

Interlocutores ressaltam que Lula não fez convite direto a Haddad na terça-feira para comandar qualquer área do governo. Também não houve sinalização de que Camilo Santana será efetivado na Casa Civil, o que mantém em aberto as articulações para a formação da equipe ministerial.

Haddad rejeita possível secretaria de assuntos estratégicos

Na última semana, circulou a informação de que Lula poderia criar uma secretaria de assuntos estratégicos, que seria comandada por Haddad. A estrutura trataria, por exemplo, de temas relacionados a minerais raros.

O ex-ministro, porém, rechaçou a possibilidade de assumir um cargo que ainda nem existe.

Pessoas próximas a Haddad reconhecem que ele está mais distante da Esplanada neste momento, mas não descartam uma mudança de cenário. Como exemplo, lembram que o ex-ministro chegou a negar publicamente que seria candidato ao governo de São Paulo em 2026, mas acabou convencido por Lula.