O projeto de lei das Big Techs, que tramita na Câmara dos Deputados, deve ser posto em votação na próxima semana. A medida já causa discussão dentro e fora do Congresso.

O secretário nacional de Comunicação do Partido dos Trabalhadores (PT), Éden Valadares, defendeu que a medida seja aprovada em plenário.

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Segundo ele, a proposição, de autoria do Executivo, tem o intuito de atualizar as regras de defesa da concorrência no ambiente digital, além de limitar a concentração de poder econômico das grandes plataformas.

"O PL das Big Techs não trata de moderação de conteúdo, zero, mas sim de regras de mercado para evitar que poucas gigantes digitais sufoquem a concorrência. O projeto atualiza a lei de defesa da concorrência e permite ao Cade regular plataformas que faturam mais de R$ 50 bilhões no mundo ou R$ 5 bilhões no Brasil, seguindo o modelo já adotado na União Europeia, no Reino Unido e no Japão", disse.

O dirigente petista também comentou sobre o impacto do projeto na vida dos consumidores e na atividade de pequenos negócios. De acordo com Valadares, a proposta deve baratear os serviços digitais.

"Na prática, essa regulação traz benefícios diretos para consumidores e pequenos negócios: serviços digitais mais baratos com economia estimada pela Fazenda em até R$ 50,6 bilhões por ano, interoperabilidade para conversar entre diferentes aplicativos, liberdade para escolher lojas de apps e meios de pagamento, transparência nos algoritmos e preços, além de espaço para empresas menores crescerem", declarou ele.

Por fim, ele ainda criticou a atuação das grandes plataformas para barrar o avanço do projeto na Câmara.

"Enquanto o lobby das plataformas tenta emplacar narrativas de censura ou prejuízo econômico para barrar a votação, o PT e o governo do presidente Lula defendem a aprovação do texto como um avanço importante para regular o poder econômico dessas gigantes e garantir um ambiente digital mais justo, competitivo e transparente para todo o país", concluiu.

Sidônio Palmeira prepara saída da Secom e teria dado aval a Éden Valadares

O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), Sidônio Palmeira, prepara o pedido de sua saída do governo federal para dezembro e teria dado aval à possibilidade de ser substituído por Éden Valadares, atual secretário nacional de Comunicação do Partido dos Trabalhadores (PT).

Conforme informações obtidas com exclusividade pelo portal A TARDE junto a lideranças do governo federal, Sidônio teria manifestado o desejo de deixar o cargo por razões pessoais, entre elas a necessidade de retomar a dedicação às suas atividades empresariais.

Jaques Wagner articula indicação de Éden

O A TARDE revelou anteriormente que o senador Jaques Wagner (PT-BA) tem atuado nos bastidores para viabilizar a indicação de Éden Valadares ao comando da Secretaria de Comunicação Social da Presidência.

Segundo lideranças petistas ouvidas pela reportagem, Wagner avalia que o dirigente desempenhou papel estratégico na articulação comunicacional do partido, especialmente durante a disputa presidencial deste ano.

O apoio à indicação não estaria restrito ao senador baiano. O ex-ministro da Casa Civil e senador eleito, Rui Costa (PT), e o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), também teriam apresentado o nome de Éden ao presidente Lula, conforme informações divulgadas pela revista Veja.

De acordo com os relatos obtidos pelo A TARDE, Sidônio teria afirmado que a indicação do dirigente não partiu exclusivamente de Jerônimo, mas contou com a participação de outras lideranças do PT.