Com turismo em alta, Bahia se prepara para temporada de verão; veja oportunidades

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A proximidade do verão deve impulsionar diferentes setores da economia baiana, especialmente os ligados ao turismo, comércio e serviços. Com a expectativa de aumento no fluxo de visitantes, empresários já começam a se organizar para aproveitar a alta temporada, período que também exige atenção ao planejamento financeiro.

O cenário é sustentado pelos resultados positivos do turismo no estado. Entre janeiro e julho de 2026, a Bahia recebeu aproximadamente 123 mil turistas internacionais, crescimento de 6,1% em comparação com o mesmo intervalo do ano anterior.

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No turismo nacional, o estado também apresentou desempenho positivo. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) citados no levantamento, a atividade turística baiana registrou crescimento de 7,4% em 2026, enquanto o resultado nacional apresentou recuo de 0,8%.

O impacto econômico do setor também aumentou. Dados da Secretaria de Turismo da Bahia (Setur-BA) apontam que a receita gerada pelos visitantes passou de R$ 41,9 bilhões, em 2024, para R$ 47,1 bilhões, em 2025.

Como aproveitar a alta temporada?

Com o aumento esperado na procura por hospedagens, restaurantes, transporte e entretenimento, especialistas recomendam que os empreendedores se preparem não apenas para vender mais, mas também para administrar os recursos obtidos.

Segundo Rodrigo Icó, líder da XP na Bahia, um dos principais desafios é transformar o crescimento temporário do faturamento em estabilidade financeira para os negócios.

“Muitos negócios registram aumento expressivo no faturamento durante a alta demanda. O desafio é utilizar parte desse resultado para fortalecer a gestão financeira, investir na expansão da atividade e construir uma reserva que permita atravessar períodos de menor movimento”, explica.

Entre as medidas que podem ajudar os empresários durante a temporada estão:

Organizar o fluxo de caixa: acompanhar receitas, despesas e compromissos financeiros;

Criar uma reserva financeira: guardar parte dos lucros para os meses de menor movimento;

Planejar investimentos: avaliar melhorias na estrutura, contratação de funcionários e ampliação dos serviços;

Controlar os custos: evitar que o aumento das vendas seja acompanhado por despesas desnecessárias;

Separar finanças pessoais e empresariais: manter maior controle sobre o dinheiro do negócio.

Festas e eventos devem movimentar a economia

Além das férias escolares e das comemorações de Natal e Réveillon, o calendário de festas populares deve contribuir para a movimentação econômica nos próximos meses.

Entre os eventos estão as celebrações de Santa Bárbara, Nossa Senhora da Conceição da Praia e Bom Jesus dos Navegantes, além dos ensaios de Carnaval realizados em Salvador e em outras cidades baianas.

A temporada de cruzeiros marítimos 2026/2027 também integra as expectativas de crescimento do turismo, com potencial para beneficiar diferentes atividades comerciais.

Para Rodrigo Icó, os empreendedores devem considerar alternativas de investimento alinhadas aos objetivos financeiros e às necessidades de cada negócio.

“O importante é entender que investir não é uma decisão restrita a quem já tem muito dinheiro, mas um caminho que pode ser construído gradualmente”, destaca.