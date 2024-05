Editorial - Proteção ampliada | A TARDE

O convite a novas faixas etárias para vacinação contra dengue tem duplo objetivo, além de proteger cidadãs e cidadãos, o de evitar desperdício de doses, devido à demora de comparecimento aos postos em 125 municípios baianos.

Deste total, 54 prefeituras já estão autorizadas a providenciar meios de imunização para crianças de 6 anos a adolescentes de 16, ampliando a oferta de atendimento, antes limitado às idades de 10 a 14, sem cumprir pleno êxito.

O empenho da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia visa conter a epidemia confirmada quando se verifica a concentração de casos da doença em determinados territórios de identidade, alcançando a marca de 40 óbitos.

O alerta do vencimento do prazo no dia 30 de abril para validade do medicamento ganha um tom de intimação de mães, pais, avós e responsáveis ausentes, deixando de lado a oportunidade do escudo em defesa da infância.

A omissão deixou na geladeira 22 mil doses das 170 mil distribuídas pelo governo federal, nesta etapa de enfrentamento da enfermidade provocada pelo mosquito Aedes aegypti, levando 1.601 para a sepultura ou cremação no Brasil.

O número, antes de encerrar o quarto mês de 2024, já é 35% maior em relação à soma de 2023, sem contar as 2 mil notificações em investigação por parte dos laboratórios, sinalizando o contexto preocupante para as autoridades.

Apesar do quadro de avanço do inseto alado, possivelmente incentivado pelo perfil climático de fortes chuvas, alternadas por calor intenso, Salvador ainda não aderiu à recomendação de ampliar a convocação do público púbere.

Embora já justifique a mobilização de recursos emergenciais de seis entre cada dez cidades, em média, a contagem de doentes baianos indica maior controle em relação ao Distrito Federal e estados sudestinos, além de Santa Catarina.

Enquanto se desdobram os servidores, a fim de reduzir a aflição, as campanhas pela internet e meios convencionais sugerem o esvaziamento de recipientes com água parada, no entorno dos quais as larvas se multiplicam