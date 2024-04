Salvador, capital dos pequenos negócios | A TARDE

Entre tantos encantos, em cada canto há sempre um pequeno negócio por perto. Salvador, famosa por suas belezas naturais, cultura vibrante, rica história, diversidade e pelo seu povo acolhedor, é também um epicentro de empreendedorismo e criatividade.

De farol a farol, na orla, no centro, nas periferias, na Cidade Alta ou Cidade Baixa, é possível constatar como os pequenos negócios fortalecem a economia local. A capital baiana tem hoje quase metade das micro e pequenas empresas registradas em toda a Bahia. São mais de 460 mil no território soteropolitano. Desse total, 78% são microempreendedores individuais (MEI).

Esses empreendimentos estão, principalmente, nos setores de comércio e serviços e se destacam ainda na geração de empregos. Em 2023, os pequenos negócios responderam pela criação de 13.122 postos de trabalho na capital da Bahia, enquanto as médias e grandes registraram 4.362 vagas.

Salvador vem se consolidando, a cada ano, como um ambiente propício para o fomento ao empreendedorismo, reduzindo, por exemplo, o tempo de abertura de empresas, que hoje está em 4 horas. Em termos comparativos, em janeiro de 2021, o processo para obter a licença e o alvará de funcionamento era concluído em aproximadamente 9 dias e 4 horas.

Há que se destacar também o desenvolvimento do ecossistema de inovação na capital. Dados da Associação Brasileira de Startups (Abstartups) apontam que Salvador é uma das sete cidades do país com o maior número de startups – 2.593 –, tornando-se um polo de desenvolvimento para negócios inovadores.

E o que dizer da economia criativa? Força-motriz do soteropolitano, que vive em uma cidade que transpira música, arte e cultura, esse é um setor que se firma como uma grande potencialidade.

Em meio a essa efervescência empreendedora, o Sebrae se coloca como parceiro de primeira hora dos soteropolitanos que estão à frente de pequenos negócios. Acreditamos que esses empreendimentos são agentes de transformação de suas comunidades e, por isso, trabalhamos incansavelmente para oferecer as ferramentas necessárias que levem as micro e pequenas empresas ao caminho do crescimento.

A primeira capital do Brasil é impulsionada por uma cultura de perseverança e resiliência. À medida em que temos um ambiente mais favorável para o empreendedorismo, levando em conta ainda a base criativa e inovadora do soteropolitano, temos certeza de que Salvador está destinada a se tornar uma grande referência para o mundo dos negócios.

E neste 29 de março, dia em que celebramos os 475 anos da capital baiana, reconhecemos também os micro e pequenos negócios soteropolitanos, que são a força motriz do desenvolvimento econômico e social da cidade.