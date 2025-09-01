Abramilho mostra potencial China e Japão para o Brasil

Milho - Foto: Ascom/SDE

Potencial extraordinário para o milho e o sorgo do Brasil, é o que a Associação Brasileira do Milho – a Abramilho – por meio do seu presidente, Paulo Bertolini, detectou em viagem à China e ao Japão.

Bertolini me contou que o milho tem ganhado cada vez mais relevância na produção agrícola brasileira. “Somos o 3º maior produtor mundial, entre o 1º e o 2º maior exportador desse cereal para o mundo, mais de 100 países que já consomem a nossa produção”, diz o presidente.

Segundo ele, em 2025 teremos uma colheita recorde de milho, em torno de 137 milhões de toneladas: “O agricultor investiu em tecnologia, ampliou a área e também tivemos bom momento climático. A Abramilho tem participado de missões internacionais para passar o ponto de vista dos agricultores, mostrar como nós produzimos, de forma sustentável, um produto de qualidade. Temos dado mais ênfase à Ásia, principalmente China e Japão”.

Ele diz que a China tem mostrado muito interesse, além do milho, na compra de sorgo, produto similar, um “primo distante do milho” que também se destina à produção de rações e, na China em especial, eles produzem a bebida alcoólica baijiu, a partir do sorgo.

“No fim de 2024, foi aprovado o 1º estágio do protocolo fitossanitário de importação do sorgo pela China e, recentemente, uma missão chinesa visitou o Brasil em campos de produção e unidades de processamento, então temos expectativa da crescente produção do sorgo como alternativa em regiões onde a questão climática é mais complicada ou quando o agricultor perde a janela ideal de plantio do milho”, explica.

O Brasil já é o 2º maior produtor mundial, em torno de sete milhões de toneladas de sorgo, cultura com potencial de crescimento para o mercado externo e também em relação ao etanol.

O Brasil torna-se parceiro confiável e a expectativa é muito boa para o mercado chinês. Parabéns à Abramilho, Paulo Bertolini e diretoria. Lembrando o ex-presidente da associação, o ex-ministro, Alysson Paolinelli: “O Brasil será chamado de país do milho”.

Quanto ao “combustível do futuro”, com etanol de milho, há um potencial de produtividade elevado e pode ser plantado em qualquer região do Brasil. Portanto, dá-lhe milho e sorgo!