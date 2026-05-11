Acordo UE & Mercosul muito além das fronteiras

Acordo UE-Mercosul - Foto: Foto criada por IA

Com o segundo maior PIB do mundo reunido, abaixo somente dos Estados Unidos e acima da China, este acordo de livre comércio entre o bloco europeu com o Mercosul fala mais alto em aspectos que, além das trocas comerciais dentro de suas fronteiras, irão de forma estratégica muito mais além das fronteiras atuais nossas e europeias.

Por exemplo, cadeias produtivas europeias e sul-americanas, integrando ciência, insumos, mecanização, logística, agroindustrialização e marketing, que partirão para disputar mercados globais competindo com norte-americanos, chineses asiáticos, indianos e demais latino-americanos.

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Significa que a reunião europeia e sul-americana com o Mercosul irá atrair investimentos, criará sociedades, joint ventures e novos negócios que a partir de suas fronteiras irão atuar e disputar negócios em todos os demais países.

Para o agro tropical brasileiro, sem dúvida alguma, foi criada uma porta de negócios vantajosa, tanto para nós que vendemos quanto para os setores clientes compradores, pois significamos segurança de abastecimento com qualidade e custos incomparáveis nos grãos, nas fibras do algodão, do papel e celulose, frutas, na proteína animal e em todos os derivados dessas matérias-primas, commodities que receberão agregação de valor industrial na Europa, e também nas filiais de suas multinacionais dentro do próprio Mercosul.

Os terroir, produtos originados com valores únicos e culturais, da Europa para o Brasil chegarão com preços competitivos, como os famosos vinhos, conhaques, frios, champagnes, azeites, doces que vêm com suas denominações de origem, suas marcas asseguradas e protegidas.

E do lado de cá seremos estimulados ao desenvolvimento dos nossos terroir tropicais nacionais, com as cachaças, azeites, vinhos, espumantes que já recebem prêmios mundiais, doces e geleias do sertão das caatingas, produtos amazônicos, como chocolates produzidos por comunidades que protegem a selva, ou seja, desde o sul do pampa, por todos os biomas, mata atlântica, pantanal, cerrado, caatinga ao norte amazônico o Brasil terá oportunidades com indicações geográficas e principalmente com uma imensa riqueza voltada ao “agroturismo”.

Um brinde ao acordo União Europeia e Mercosul. Um fato positivo num momento crítico e muito difícil da história humana na terra. Uma redescoberta em 2026, 532 anos depois da chegada de Cristóvão Colombo neste continente, que tenha início Europa e Mercosul se redescobrindo.