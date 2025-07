O Brasil nunca precisou tanto do espírito cooperativista

- Foto: Divulgação

Neste sábado, 5, foi celebrado o Dia Internacional do Cooperativismo. O Brasil e o mundo estão precisando da filosofia e do espírito cooperativista, para enfrentar a divisão, a polarização e a guerra de “vitimizações” que assolam o país, com uns culpando os outros.

A Organização das Nações Unidas (ONU) determinou 2025 como o Ano Internacional do Cooperativismo. A razão é notória. Para atender aos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável planetário, o crescimento das cooperativas é fundamental. As estatísticas revelam a superioridade do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) onde existe cooperativismo.

Reunimos hoje cerca de 27 milhões de associados, com um movimento financeiro na casa dos R$ 700 bilhões. Ou seja, o sistema cooperativista reunido nos seus oito setores: agropecuária, crédito, consumo, infraestrutura, saúde, trabalho, transporte e recentemente seguro, representa a maior empresa brasileira, com o maior número de acionistas e donos, pois numa cooperativa os cooperados são associados.

Como curiosidade, o município brasileiro com maior número de cooperativas é a cidade de São Paulo, pois envolve diversos setores como reciclagem, transportes, taxis vermelho e branco, por exemplo, cooperativas do trabalho, educação, serviços.

O modelo cooperativista nasceu das dificuldades, de momentos duros de sofrimento humano, como na revolução industrial na Inglaterra no ano de 1844, e Rochdale com 30 artesãos desempregados. No Brasil, em 1902, em Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul, com o padre jesuíta Amstad, que criou a primeira cooperativa de crédito.

No agronegócio as cooperativas significam cerca de 55% de tudo o que produzimos, e contam com mais de 1 milhão de agricultores cooperados, 70% da agricultura familiar.

O cooperativismo tem filosofias fortes de educação, de ativar a prosperidade de todos os cooperados, suas famílias e da sociedade no seu entorno. Cooperativismo tem regras exigentes de compliance em que o curto prazo jamais estará à frente da segurança das decisões de longo prazo. Um exemplo de elevada dignidade de reunir seres humanos num sistema social, ambiental e exemplar como democracia.

Os líderes cooperativistas, como menciona um dos mais notáveis líderes do cooperativismo mundial Roberto Rodrigues, que já presidiu a Aliança das Cooperativas Internacional em Bruxelas, e hoje é embaixador do Cooperativismo na FAO, e o organizador do agro para a COP-30: “Líderes cooperativistas merecem um Nobel da Paz”.

Em nome do presidente da OCB, Márcio Lopes, e da superintendente da Organização das Cooperativas do Brasil, Tânia Zanella, envio um abraço a todos os líderes das 4.500 cooperativas do Brasil, e que as lideranças políticas se inspirem neles. E aqui, na Bahia, abraços ao Sistema OCEB e seu presidente Cergio Tecchio.

Viva o Ano e o Dia Internacional do Cooperativismo. As cooperativas serão do tamanho do Brasil e o Brasil será do tamanho de sua cooperação. Que os líderes políticos sejam cada vez mais “coop”, pois é na cooperação que os justos e a justiça se reúnem. Somos Coop, por um Brasil Coop!