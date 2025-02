Para 76% da população, agro é fundamental

Colheita de milho - Foto: Divulgação | AIBA

Pesquisa feita pela Tereos, uma grande líder em açúcar e alimentos atuando em 15 países e no Brasil, com o Instituto DataFolha, mostra contrastes na percepção da população, conectando mudanças climáticas, aquecimento global e responsabilidades das partes, em ano de COP 30, evidenciando necessidade de orquestração da comunicação correta com toda a sociedade.

A pesquisa entrevistou mais de 2 mil pessoas em todas as regiões brasileiras e revela confusão, contrastes, diferenças de percepções, mas aponta a oportunidade para que líderes comuniquem corretamente. 34% dos brasileiros desconhecem o que são mudanças climáticas. Nas classes sociais D e E, o desconhecimento sobe para 54%. 51% dos brasileiros disseram desconhecer o que poderiam fazer para reduzir as emissões de gases efeito estufa.

Entretanto, ao serem questionados sobre “ações para cuidar do futuro do planeta”, 55% disseram que as ações de preservação ambiental seriam as mais importantes, 29% mencionaram o descarte correto do lixo e resíduos; 15% falaram do uso consciente da água. Sobre “quem” deve ter essa responsabilidade, 38% falaram governo; 32% disseram a sociedade como um todo, e 22% mencionaram as indústrias.

Sobre quais ações deveriam ser realizadas, as menções foram 41% para o plantio de árvores, 35 % para investimento em energias renováveis e 34% para redução de combustíveis fósseis. Sobre combustíveis limpos, a pesquisa trouxe que etanol foi mencionado por 51% dos entrevistados. Porém, gasolina e diesel foram citados também por mais de 20% dos entrevistados.

Sobre o impacto do agronegócio nas emissões de gases de efeito estufa, 38% citaram que a agricultura nacional emite grandes quantidades de gases de efeito estufa, enquanto 29% disseram emitir de forma moderada. Somente 4% disseram que o setor agro brasileiro deve ser fundamental no combate as emissões de gases efeito estufa.

No lado positivo para o agro nessa pesquisa apareceu que temos uma torcida nacional a favor: 89% dos entrevistados concordam que o Brasil deve buscar reconhecimento como exemplo de agronegócio sustentável, equilibrando produção e preservação ambiental. E 76% reconhecem o papel fundamental do agro na economia local.

Felipe Mendes, diretor de sustentabilidade, novos negócios e relações institucionais da Tereos afirma: “Apesar de um aumento na conscientização sobre mudanças climáticas a pesquisa mostra que ainda há uma distância entre o discurso e a prática”. E Pierre Santoul, diretor presidente da Tereos Brasil, completa: “O agro é uma alavanca poderosa para mitigar os efeitos das mudanças climáticas, com produtividade e essas ações são realizadas na Tereos dentro das exigências internacionais”.

Fica evidente a necessidade de uma comunicação educadora muito mais forte e competente, no sentido de equalizarmos a consciência da população e, inclusive, alinharmos, por um lado, o aspecto positivo de 89% da população concordar que o Brasil tem tudo para ser reconhecido como exemplo mundial de agro sustentável. Por outro lado, temos altos índices de desconhecimento sobre o tema mudança climática e de ações que todos podem e devem fazer para uma efetividade brasileira a respeito do tema, e ainda a pesquisa traz reconhecimento de 76% da população como sendo o agro fundamental para a economia nacional.