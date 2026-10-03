Simões Filho é tema de tese de doutorado nos 140 de seu nascimento

Ele encontrou formas de fazer com que suas ideias alcançassem outras pessoas desde adolescente, quando deu os primeiros passos na imprensa. Dos periódicos experimentais à fundação de um veículo de comunicação que atravessou um século, foi movido pela força da escrita e das ideias até nos momentos em que ocupou ministérios e exerceu mandatos. Em outubro 1912, fundou A TARDE, jornal que nasceu para informar e articular forças que contribuíram para o desenvolvimento da Bahia, mas sem deixar de ser janela para o Brasil e o mundo. Hoje, A TARDE Memória relembra a trajetória de Ernesto Simões Filho nos 140 anos de seu nascimento.

Nascido em Cachoeira, no recôncavo baiano, em 4 de outubro de 1886, Ernesto Simões Filho tinha 14 anos e ainda era estudante no Colégio São José (antigo Ginásio Baiano, fundado por Abílio César Borges), em Salvador, quando criou, junto com alguns colegas, seu primeiro jornal amador, O Carrasco, periódico estudantil de sátira e crítica social.

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"Alguns estudantes reuniram-se e resolveram fundar um jornalzinho, com vontade de desenvolverem suas culturas literárias e de ganharem algumas 'pataquinhas' (ainda se usava, naquela época, estas moedas), lado material da vida. Eram eles (...): Mario Torres, Simões Filho, Emilio Alves e Medeiros Netto", destaca reportagem publicada na edição de A TARDE de 15 de outubro de 1948, com base em depoimento de Octavio Torres, irmão do Mario Torres e amigo de Simões Filho na época do Ginásio São José.

Anos depois, já na Faculdade Livre de Direito da Bahia, criou junto aos amigos uma revista chamada O Papão, sátira política publicada quinzenalmente e inspirada na revista carioca O Malho (1902-1950). Simões Filho esteve à frente de O Papão por sete edições. Pouco depois e ainda na faculdade, começou a trabalhar na Gazeta do Povo, jornal de Virgílio de Lemos, que havia sido seu professor no Ginásio São José e no curso de direito.

Simões Filho quando ainda era estudante de Direito - Foto: Cedoc A TARDE

Virgílio havia fundado a Gazeta em 1905 e o periódico foi a primeira experiência de Ernesto dentro de um jornal profissional, sem contar aquelas da adolescência, explica a historiadora Luana Moura Carvalho, que pesquisa a trajetória de Simões Filho em seu doutorado pela Universidade Federal da Bahia (Ufba). "Com a aproximação política de Simões Filho e Joaquim José Seabra, a Gazeta do Povo passou a ser um jornal seabrista. Em 1912, quando J.J. Seabra se tornou governador da Bahia, a relação entre os dois já estava desgastada", acrescenta a pesquisadora.

É nesse momento de afastamento de Seabra que Simões Filho planeja a fundação de A TARDE. Ele já havia passado por um mandato como deputado estadual na Bahia e era o então ministro da Viação e Obras Públicas, cargo que o deixou responsável pela administração dos Correios, quando, em 15 de outubro de 1912, publicou a primeira edição do vespertino.

Simões Filho em 1951 quando era ministro da educação e saúde - Foto: Cedoc A TARDE/10.5.1951

"Ha dois mezes annunciamos a publicação d'A Tarde, nos moldes que, hoje, ella apparece. Fizemo-lo com a serena firmeza dos que teem fé", escreveu ele na capa da primeira edição. O jovem jornalista, na época com 26 anos, explicou que o seu desejo era fazer um jornal "honesto, bom e bem educado", pois essa era a fórmula que a imprensa da época usava para atrair leitores. "Devemos, pois, ao publico patricio a affirmação sincera de que A Tarde, secundada pelas auras de seu apoio, ha de ser um jornal digno", acrescentou Simões Filho no editorial da estreia.

A primeira edição de A TARDE foi republicada em fac-símile (reprodução fiel de um documento), em 1976, junto à uma das edições diárias do jornal. A iniciativa atendeu a inúmeros pedidos de leitores que desejavam ter essa primeira edição "como um marco da história da imprensa baiana".

Vanguardista

Luana Moura explica que Simões Filho criou A TARDE para ser um jornal moderno, com muito uso de imagens e menos colunas em sua divisão e em seu layout do que outros da época, incluindo a própria Gazeta do Povo. A historiadora ressalta que o grande desafio de Simões Filho naquele momento foi, justamente, criar esse jornal diferente dos demais e fora da arena política. "Não que A TARDE não fosse político, porque para Simões Filho isso era completamente impossível, mas a grande questão é que muitos jornais nessa época nasciam ao sabor das disputas políticas, o que não foi o caso de A TARDE. Ele nasce e é fundado com o pensamento de que aquele jornal seria uma empresa de comunicação", acrescenta Luana.

A ideia inicial era que A TARDE fosse um vespertino moderno e popular. “Ao trazer essa ideia para a Bahia [de um jornal que circulava à tarde], Simões Filho quis dizer que a Bahia, que foi o berço de grandes intelectuais, poetas e estadistas, também podia ter um jornal moderno e diferente dos outros da época, que muitas vezes nasciam e sumiam ao sabor das questões políticas. E hoje temos esse veículo com mais de 100 anos em circulação", diz.

Simões Filhos distribuindo edições de A TARDE nas origens do jornal - Foto: Cedoc A TARDE

A princípio, umas das principais inovações que o jornal trouxe era a quantidade de imagens nas páginas. Havia ainda títulos mais destacados, subtítulos explicativos e seções bem definidas. O uso de recursos visuais se destacava. Já na primeira edição, aponta Luana, há uma reportagem assinada por Teodoro Sampaio contra a derrubada da Igreja da Sé acompanhada de imagem.

Com o tempo, o jornal passou a utilizar fotografias como parte integrante da narrativa, mesmo em períodos de censura, como no Estado Novo, quando tratava da carestia de gêneros alimentícios. "Se queriam mostrar para a população, por exemplo, que não havia carne nos açougues, colocavam uma imagem de uma pessoa em frente ao açougue, com os ganchos das carnes vazios, e não um simples e longo texto sobre o assunto".

Buscando formas de melhorar a qualidade das reportagens, em 1914 Simões Filho enviou Diomedes Gramacho, fotógrafo e pioneiro do cinema baiano, para aprender a técnica do uso do clichê no Rio de Janeiro e possibilitar que A TARDE fizesse as próprias imagens. Com isso, o jornal se tornou o primeiro da Bahia a publicar fotografias. Nesses primeiros anos, o próprio Simões Filho saía nas ruas em um carro vendendo exemplares de A TARDE.

O fundador de A TARDE também investiu bastante na redação do jornal, chamando talentos do jornalismo como Ranulfo Oliveira, figura de destaque na imprensa baiana da época, e Jorge Calmon, renomado jornalista e historiador que Simões Filho convidou pessoalmente para integrar a redação.

Acadêmico

Em 1917, a Academia de Letras da Bahia (ALB) foi fundada e Ernesto Simões Filho foi um de seus membros fundadores, ocupando a cadeira 31, cujo patrono é o jornalista e advogado Belarmino Barreto. A vida de acadêmico, homem público e jornalista corriam em paralelo. A popularidade e a credibilidade do jornal e do homem a frente dele cresciam ano após ano.

A próxima grande inovação que Simões Filho trouxe para o jornal ocorreu em 1920, com a compra da máquina de linotipo que substituiu a composição manual, onde cada letra (tipo móvel) era encaixada à mão uma a uma. A linotipo reduziu o tempo de produção de jornais e livros, barateando o processo. A chegada dessa tecnologia foi uma grande revolução em A TARDE e no jornalismo baiano da época.

Em 1913, na edição de 4 de outubro, aniversário de 27 anos do fundador, A TARDE anunciou que Simões Filho iria se dedicar integralmente ao jornalismo, "encerrando a sua carreira partidária para entrar, com absoluta isenção, no exercício de homem da imprensa".

Mas ele não demoraria a se engajar outra vez no meio político. Em 1924, iniciou mandato como deputado federal e é em meio aos trabalhos na Câmara, faz o jornal avançar mais uma vez ao construir do zero uma sede própria para o periódico. O jornal, que já havia funcionado na Rua da Preguiça e na Rua Santos Dumont, inaugurou a primeira sede, na Praça Castro Alves, seis anos depois. A TARDE permaneceu nesse endereço até 1975, quando outra revolução tecnológica na empresa, a criação do parque gráfico, culminou com a inauguração da sede atual, na Avenida Tancredo Neves (Caminho das Árvores). A vinda de A TARDE para a região foi um dos vetores de desenvolvimento da avenida e entorno, inclusive, atraindo outras empresas.

Revolução e exílio

A inauguração da primeira sede própria de A TARDE coincide com a Revolução de 30, que causou um grande abalo na vida pessoal, profissional e política de Ernesto Simões Filho. O prédio recém-inaugurado do jornal foi depredado e vandalizado. Pouco depois, ele se exilou na Europa. Em 1932, retornou à Bahia, mas após apoiar a Revolução Constitucionalista, voltou ao exilio, regressando à Bahia em 1934, quando foi eleito deputado federal constituinte.

Na década de 1940, A TARDE se consolidou como um dos principais vetores de modernização da imprensa baiana e nacional, com destaque para os investimentos na ampla cobertura da II Guerra Mundial e pelo pioneirismo em fotojornalismo. Ao incorporar tecnologias inovadoras, como radiofotos e telefotos, o periódico rompeu barreiras geográficas e temporais, trouxe imagens e informações em tempo quase real do mundo para a Bahia.

Grupo de exilados políticos nos anos 1930, entre eles está Simões Filho - Foto: Cedoc A TARDE

Na década seguinte, com Getúlio Vargas eleito presidente, Simões Filho assumiu o Ministério da Educação e Saúde. À frente da pasta, ajudou na implantação da Campanha de Aperfeiçoamento do Pessoal do Ensino Superior (Capes) e participou ativamente dos debates que resultaram na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

Figura histórica

O que chamou a atenção de Luana Moura logo que começou a pesquisar a trajetória de Simões Filho foi a impossibilidade de separar as figuras do jornalista e do político. "Percebi que existe um par indissociável. Não posso dizer que pesquiso apenas a trajetória política de Simões Filho ou apenas o jornalista Simões Filho. Estou sempre pesquisando sua trajetória política e intelectual, entendendo-o como intelectual, produtor de jornal e empresário da comunicação", explica a historiadora.

Enquanto viveu, mesmo fora da Bahia ou do Brasil, em períodos de exílio, estivesse ocupando ou não cargos públicos, Simões Filho mantinha contato direto com a redação de seu jornal para apontar os caminhos do jornalismo que ele queria que A TARDE praticasse, acrescenta Luana. "Encontrei esse tipo de comunicação em alguns documentos e correspondências entre ele e Ranulfo Oliveira, que foi redator-chefe de A TARDE por um longo tempo. Vemos ali o foco dele em que o jornal não deixasse de circular e a dimensão da preocupação dele, mesmo que fosse um político e que estivesse envolvido na situação ou mesmo na oposição, em que o jornal era uma empresa e que precisava estar todos os dias produzindo e circulando o jornal".

No caderno especial do centenário de nascimento de Simões Filho, na edição de A TARDE de 4 de outubro de 1986, o escritor Jorge Amado afirmou em um texto: "Qualquer um de nós pode reencontrar Simões Filho e com ele conviver a cada dia nas páginas de A TARDE, pois em seu jornal perdura o espírito, a inteligência, o humanismo do mestre de jornalismo que o fundou e logo o situou entre os maiores e mais importantes órgãos da imprensa brasileira".

Ernesto Simões Filho morreu em 24 de novembro de 1957, aos 71 anos. Seguindo seu desejo, seu corpo foi transferido para Salvador e velado na antiga sede de A TARDE, com grande participação popular e de admiradores.

*Com a colaboração de Tallita Lopes

*Os trechos retirados das edições históricas de A TARDE respeitam a grafia da época em que as reportagens foram originalmente publicadas

*Material elaborado com base no acervo do CEDOC A TARDE