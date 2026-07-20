A disputa para deputado federal nos territórios baianos

A eleição para deputado federal se decide na geografia eleitoral complexa dos Territórios de Identidade. Os resultados de 2022 revelam que a média de concentração de votos nos três candidatos mais votados por território foi de 32,6%, superada em 12 dos 27 territórios. No Semiárido Nordeste II, os três primeiros deputados concentraram 47,5% dos votos, sendo que em Itaparica o índice chegou a 47,2%, na Bacia do Paramirim a 46% e no Médio Rio de Contas a 42,2%. Na outra ponta, o Metropolitano de Salvador registrou apenas 12,5% de votos para os três mais votados, já que a competição na capital é pulverizada na corrida eleitoral para deputado.

Outro padrão a ser observado é a força hegemônica “majoritária” de alguns candidatos em suas estratégias territoriais. Na Bacia do Paramirim, Sérgio Brito (PSD) alcançou 29,9% dos votos no território, um desempenho semelhante a Mário Negromonte Júnior (28,7%) no Território Itaparica e Ricardo Maia (24,8%) no Semiárido Nordeste II. A força crescente das emendas nos territórios e o apoio direto a prefeitos constrói a tese da territorialização da representação política. De maneira geral, os deputados federais baianos eleitos em 2022 construíram a parte mais importante das suas bases em 15 a 30 cidades consideradas estratégicas.

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O que isso quer dizer? Estes números demonstram a existência de territórios onde poucos deputados organizam bases dominantes que são consideradas prioritárias na disputa proporcional. Mesmo que se tenha uma dispersão de votos no conjunto do estado, os parlamentares que estão na corrida por um mandato federal escalam um conjunto restrito de bases para sustentar um conjunto maior de votos, o que gera um perfil de “campeões territoriais”.

Entre os 27 Territórios de Identidade, candidatos do PSD lideraram a votação para deputado federal em 9 cidades, enquanto PT e MDB ficaram em primeiro lugar em quatro territórios cada e o Avante em um município. Somadas, estas siglas governistas conquistaram o primeiro lugar em 18 territórios baianos, equivalentes a 66,7% do total.

A análise por partido em toda a Bahia reforça o favoritismo do governismo na disputa a deputado federal. O PT obteve 16,5% dos votos para deputado federal em 2022 e o PSD alcançou 14,3%, sendo que somando o MDB (3,7%), o PCdoB (3,3%) e o PSB (2,5%), ou seja, somente as cinco siglas mais organicamente vinculadas à base estadual chegaram a 40,3% dos votos. Este desempenho antecedeu a eleição municipal de 2024, quando a coalizão de Jerônimo Rodrigues conquistou mais de 300 prefeitos.

Em 2026, a eleição a deputado federal será decidida pela capacidade de cada grupo transitar em campanhas estrategicamente combinadas por território, tendo vantagem aqueles que já detêm mandato parlamentar.

Cláudio André de Souza é professor adjunto de Ciência Política da UNILAB e pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFRB. E-mail: [email protected]