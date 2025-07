Força Invicta intensifica mobilização por melhorias no Planserv

Cartão plano de saúde Planserv - Foto: Gilberto Junior | Ag. A TARDE

Enquanto o TJ-BA aprova aumento de 50% no auxílio-saúde para juízes, os servidores do estado penam com o Planserv. Descredenciamento de hospitais e clínicas em Salvador e interior do Estado e estabelecimento de cotas para consultas e exames de rotina são algumas das queixas e dificuldades relatadas por servidores estaduais em relação ao Planserv.

Diversas entidades têm se mobilizado em prol de melhorias desse plano, que congrega mais de 500 mil vidas, e a Força Invicta é uma delas. A entidade representa policiais e bombeiros militares, e tem atuado de forma ativa e coordenada para promover melhorias estruturais e sustentáveis.

Para o presidente da entidade, Major PM Igor Rocha, “a participação da base e o diálogo com o governo são os caminhos para reconstruir um Planserv mais justo, funcional e acessível para todos os servidores públicos da Bahia”.

A mobilização já resultou em encontros realizados neste mês de julho com a gestão do plano e representantes do governo do estado. Uma consulta pública online para receber contribuições dos seus associados foi lançada e ainda está em vigor. Os beneficiários que ainda não opinaram devem procurar a entidade.

Segundo o Major, entre as ações em andamento, destaca-se a construção de um Grupo de Trabalho (GT) formado por associações e sindicatos, além da própria Força Invicta. “O GT discute medidas como a recomposição da contribuição do Estado para 5%, equalização das contribuições entre titulares e dependentes, revisão do limite de dependentes contribuintes e ampliação da rede credenciada”, reforça Rocha.

Major Igor Rocha, presidente da Força Invicta | Foto: Divulgação

CEO da CBDMed dissemina informação técnica sobre uso da Cannabis

O uso da cannabis medicinal tem ganhado espaço na prática clínica e no debate público, especialmente entre pacientes que convivem com doenças crônicas e refratárias aos tratamentos convencionais. A ciência vem consolidando evidências sobre sua eficácia em diversas condições médicas.

A CEO da CDBMed, a administradora Flávia Badaró vem buscando ampliar o acesso à informação técnica e científica para que a cannabis medicinal seja aplicada com responsabilidade, beneficiando pacientes com eficácia. A baiana, que também é idealizadora da CBD Academy, participou recentemente de eventos importantes com esse objetivo.

“A CBD Academy tem o objetivo de orientar médicos capacitados para o uso seguro e eficaz da cannabis no combate a diversas doenças. Estamos empenhados em preparar profissionais da saúde que possam atuar com conhecimento técnico e responsabilidade, garantindo que a cannabis medicinal seja utilizada de forma segura e eficaz para melhorar a qualidade de vida dos pacientes”, afirma Flávia Badaró.

O canabidiol (CBD), uma das principais moléculas com potencial terapêutico presente na planta, tem se mostrado eficaz no tratamento do glaucoma, da dor crônica – como fibromialgia e neuropatia diabética – e da espasticidade associada à esclerose múltipla, conclui Badaró.

Flávia Badaró, CEO da CBDMed | Foto: Divulgação

Martagão pede socorro

Crise no Martagão Gesteira exige ação imediata e compromisso público com a saúde infantil. Referência no atendimento pediátrico na Bahia, o hospital atravessa uma das fases mais delicadas de sua história. A escassez de recursos, a sobrecarga da equipe médica, a conta que não fecha e os atrasos nos repasses financeiros do poder público são sintomas de uma negligência silenciosa, que coloca em risco a vida de milhares de crianças.

Greve de médicos

Cerca de 500 médicos que atuam em cinco dos principais hospitais públicos da Bahia anunciaram greve, em mais um capítulo preocupante da crise que assola a saúde pública no estado. Eles vão perder seus contratos por CLT até o final deste mês, após fim do contrato com o Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS). É uma categoria importante que salva milhares de vidas e que merece o máximo respeito e atenção do governo.

Prática médica na internet

O crescimento de quase 25% no número de processos éticos contra médicos na Bahia, segundo o Conselho Regional de Medicina (Cremeb), revela uma alarmante distorção da prática médica no ambiente digital, onde alguns profissionais se promovem como especialistas sem possuir a devida titulação, ferindo o Código de Ética Médica e colocando em risco a segurança dos pacientes.

Embora o uso das redes sociais possa ser uma ferramenta legítima de informação e aproximação com o público, ela vem sendo explorada por méd icos que, ao buscarem notoriedade, ultrapassam os limites éticos com promessas irreais e propagandas sensacionalistas.