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Escolher pagar um tributo quando a própria legislação permite não pagá-lo parece, à primeira vista, uma decisão pouco racional. Afinal, quem, voluntariamente, gostaria de pagar mais impostos?

Pois bem. A Reforma Tributária nos convida a repensar essa lógica, inclusive quando o assunto é a gestão dos condomínios. Em regra, os condomínios edilícios não são contribuintes da CBS e do IBS, os dois novos tributos sobre o consumo. A legislação, entretanto, permite que eles optem pelo regime regular de tributação.

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Mas por que um condomínio faria essa escolha? A resposta está, principalmente, na possibilidade de aproveitamento dos créditos tributários.

Ao optar pelo regime regular, as taxas condominiais e os demais valores cobrados passam a ficar sujeitos à incidência da CBS e do IBS. Em contrapartida, o condomínio também passa a integrar a sistemática de créditos prevista no novo modelo tributário, observadas as condições estabelecidas pela legislação.

Imagine um condomínio com despesas expressivas de manutenção, segurança, tecnologia, modernização de elevadores, obras e contratação de serviços. Os créditos tributários eventualmente gerados por essas aquisições poderão influenciar o resultado financeiro dessa escolha.

Mas existe outra variável que merece atenção: o perfil dos próprios condôminos.

Em um condomínio residencial, por exemplo, os moradores, na condição de consumidores finais, normalmente não poderão aproveitar os créditos relativos aos tributos incidentes sobre as taxas condominiais.

Já em um condomínio empresarial, a realidade pode ser diferente. As empresas instaladas naquele empreendimento, quando submetidas ao regime regular e atendidos os requisitos legais, poderão aproveitar esses créditos.

Perceba que a mesma escolha tributária pode produzir consequências econômicas distintas, a depender das características do condomínio e de quem o ocupa. É justamente nesse ponto que a discussão deixa de ser exclusivamente tributária e passa a ser também financeira e estratégica.

Síndicos, administradoras e conselhos precisarão desenvolver uma compreensão mais aprofundada da estrutura de receitas e despesas dos condomínios, do potencial de aproveitamento dos créditos e, sobretudo, dos impactos financeiros para os condôminos.

Não se trata, portanto, de defender que os condomínios optem pelo pagamento da CBS e do IBS, mas de compreender que essa decisão não deve ser tomada sem uma análise econômica.

Como tenho destacado nesta coluna, a Reforma Tributária não está mudando apenas a forma de pagar tributos. Está mudando a forma de tomar decisões.

E, nesse novo cenário, até mesmo a tradicional associação entre pagar menos impostos e obter melhores resultados econômicos precisa ser revisitada.

Afinal, na Reforma Tributária, até escolher pagar um tributo pode fazer sentido, mas somente depois de fazer a conta