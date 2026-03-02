Quer conhecer Seul? Descubra por que a Coreia do Sul atrai cada vez mais visitantes

- Foto: Erick Issa | Ag. A TARDE

Seul, a capital vibrante da Coreia do Sul, vem conquistando viajantes do mundo inteiro por um motivo simples. A cidade consegue unir tradição milenar, tecnologia de ponta, gastronomia surpreendente e uma energia urbana que pulsa 24 horas por dia.

Moderna sem apagar o passado, intensa sem perder o acolhimento, Seul é aquele tipo de destino que sempre entrega mais do que promete.

E vale deixar claro que a Coreia do Sul tem muito mais a oferecer do que os famosos doramas e o fenômeno do k-pop.

Eles são parte importante da cultura contemporânea, com seguidores em todas as partes do mundo, mas o país vai muito além disso, especialmente quando você começa a explorar suas cidades, costumes e história.

Estive em Seul no mês de agosto de 2025, logo depois de passar pelo Japão, onde conheci Tóquio e Osaka. Li muita gente dizendo que após conhecer o Japão, ir a Coreia do Sul é decepcionante.

Não sei de onde essas pessoas tiraram suas impressões, mas eu simplesmente adorei tudo que vivi em Seul, inclusive, ainda não consegui decidir se gostei mais do Japão ou da Coreia. Fato é que Seul ganhou meu coração e das outras três pessoas que viajaram comigo.

Se você deseja conhecer a Coreia do Sul, seja pelos doramas e K-pop ou por qualquer outro dos infinitos motivos que esse país oferece aos turistas, digo, sem medo de errar, vá! Para te ajudar, preparei algumas dicas. Vamos lá?

Como chegar a Seul?

Para chegar à Coreia do Sul saindo do Brasil, é necessário fazer ao menos uma conexão internacional, já que não há voos diretos entre os dois países.

As rotas mais comuns partem de grandes aeroportos brasileiros, como Guarulhos, com escala em hubs internacionais no Oriente Médio, Europa ou Estados Unidos.

O destino costuma ser o Aeroporto Internacional de Incheon, principal porta de entrada do país, localizado próximo à Seul.

Por ser uma viagem longa, optei por fazer uma conexão de dois nos Estados Unidos, mas se você quiser encarar até 30h em aviões, pode emendar os voos.

Brasileiro precisa de visto para Coreia do Sul?

Brasileiros não precisam de visto tradicional para entrar na Coreia do Sul em viagens de turismo ou visita com duração de até 90 dias, graças a um acordo entre os dois países.

No entanto, é obrigatória a solicitação prévia da K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization), uma autorização eletrônica que deve ser obtida online antes do embarque; sem ela, não é possível viajar, mesmo sem a exigência de visto.

Fiz todo o procedimento online, sem dificuldade. Você deve pagar com cartão de crédito ou contas internacionais (Wise, Revolut).

A autorização eletrônica, que deve ser baixada e impressa, chegou em menos de 24h no meu endereço de e-mail.

Qual melhor época para visitar Seul?

A melhor época para visitar Seul é durante a primavera (abril a junho) e o outono (setembro a novembro). Nesses períodos, o clima é ameno, com temperaturas agradáveis, pouca chuva e paisagens especialmente bonitas.

É na primavera que as cerejeiras florescem, enquanto no outono as folhas ganham tons avermelhados e dourados.

O verão (julho e agosto), que foi o período que fiz minha viagem, é extremamente quente, tanto no Japão quanto na Coreia. Muita gente usa pequenos ventiladores nas ruas ou guarda-sóis para se proteger nesse período.

Já o inverno (dezembro a fevereiro) é bem frio, então leve agasalhos na bagagem.

Como se locomover em Seul?

Se locomover em Seul é fácil, eficiente e relativamente barato. O metrô é a principal opção. Moderno, limpo, pontual e com sinalização também em inglês, ele conecta praticamente toda a cidade e até regiões vizinhas.

Ônibus urbanos complementam bem o sistema, alcançando áreas em que o metrô não chega. Para facilitar, vale usar um cartão de transporte recarregável (como T-money), aceito em metrôs, ônibus e até em algumas lojas de conveniência. Esses cartões são vendidos em vários pontos. Comprei o meu no CU (famosa loja de conveniência sul-coreana).

Como ir do Aeroporto de Incheon para Seul e vice-versa?

Ir do Aeroporto Internacional de Incheon para Seul, bem como o sentido contrário, é simples, eficiente e bem-organizado.

A opção mais popular é o AREX (Airport Railroad Express), que conta com um trem expresso, ligando o aeroporto diretamente à Estação de Seul, e um trem comum, com paradas intermediárias e integração ao metrô.

Também há os ônibus limousine do aeroporto, muito usados por quem viaja com malas, pois atendem diversos bairros e hotéis da cidade com conforto.

Táxis estão disponíveis 24 horas por dia e oferecem mais comodidade, embora tenham custo mais elevado. Como cheguei tarde e o último trem já havia saído, acabei pegando um táxi. No retorno, peguei o ônibus limousine, que é mais barato, dá para acomodar todas as malas, e para em vários pontos e hotéis da cidade.

Google Maps e demais aplicativos de localização funcionam na Coreia do Sul?

Na Coreia do Sul, o GPS funciona normalmente, mas aplicativos ocidentais como Google Maps e Apple Maps têm limitações importantes, especialmente para rotas a pé, de carro e transporte público, por restrições locais de dados de mapas.

Eles até ajudam para localizar pontos turísticos e endereços gerais, mas não são confiáveis para navegação detalhada. Por isso, os próprios coreanos utilizam aplicativos locais como Naver Map e Kakao Map, que oferecem rotas precisas, horários de metrô e ônibus, instruções passo a passo e funcionamento offline parcial.

A dica de ouro é baixar pelo menos um desses apps antes da viagem para se locomover com muito mais tranquilidade.

Onde se hospedar em Seul?

Escolher onde se hospedar em Seul depende do seu estilo de viagem, mas a cidade oferece ótimas opções bem conectadas pelo transporte público.

Myeongdong é ideal para quem busca localização central, compras e fácil acesso às principais atrações. Hongdae atrai viajantes que gostam de uma vibe jovem, criativa e vida noturna animada.

Gangnam é a escolha certa para quem prefere hotéis modernos, conforto e sofisticação. Já Insadong e Bukchon Hanok Village oferecem uma experiência mais tradicional, próxima a palácios e casas históricas, enquanto Itaewon é multicultural e diversa, com restaurantes internacionais e bares.

Para quem quer mergulhar na história, Jongno é uma excelente base. Outra boa opção, que foi minha escolha, é Dongdaemun, próximo ao metrô e diversos shoppings.

O que comer em Seul?

Embora na Coreia do Sul, as lojas de conveniência, conhecidas como Kombinis, também sejam famosas, a variedade é menor que no Japão. A mais famosa em Seul se chama CU, que, inclusive, rende muitas piadas entre brasileiros.

É possível achar refeições prontas nessas lojas, o que ajuda a economizar na viagem. Prepare seu paladar, pois absolutamente tudo tem pimenta.

A culinária local é diversa, saborosa e cheia de identidade. Não deixe de provar o kimchi, acompanhamento tradicional presente em quase todas as refeições, o bibimbap, prato completo com arroz, legumes, carne e ovo, e o churrasco coreano (gogigui), uma experiência social em que a carne é grelhada na mesa.

Nas ruas, experimente o tteokbokki (bolinhos de arroz apimentados), o hotteok (panqueca doce recheada) e os mandu (dumplings). Para os dias frios, o jjigae (ensopados quentes) é reconfortante, enquanto o ramyeon aparece em versões simples ou super elaboradas.

O que fazer em Seul?

Seul oferece uma variedade enorme de experiências para todos os tipos de viajantes. Para quem quer conhecer os principais pontos turísticos, a visita aos palácios reais é indispensável.

O Palácio Gyeongbokgung é o mais famoso e impressiona pela arquitetura e pela troca da guarda, enquanto o Palácio Changdeokgung encanta pelos jardins e pela atmosfera mais tranquila.

Para entender melhor a história e os costumes locais, vale caminhar por Bukchon Hanok Village, com suas casas tradicionais preservadas em meio à cidade moderna.

Quem gosta de vistas panorâmicas e passeios ao ar livre não pode deixar de subir à N Seoul Tower, localizada no Monte Namsan, de onde se tem uma das melhores vistas da cidade, especialmente à noite.

Outro passeio agradável é caminhar às margens do Cheonggyecheon, um córrego urbano revitalizado que corta o centro de Seul e oferece um respiro em meio ao ritmo acelerado da capital.

Para compras, Seul é um verdadeiro paraíso. Myeongdong é o endereço mais famoso, repleto de lojas de cosméticos, moda, street food e grandes marcas.

Já Dongdaemun funciona quase 24 horas e é ideal para quem busca roupas, tecidos e preços competitivos. Se a ideia é algo mais alternativo e jovem, Hongdae reúne lojas criativas, cafés estilosos, arte de rua e apresentações ao vivo.

Além disso, Seul convida o visitante a explorar mercados tradicionais como Mercado de Gwangjang, perfeito para provar comidas típicas, e bairros como Itaewon, conhecido pela diversidade cultural e pela vida noturna.

Entre tradição, consumo, natureza urbana e experiências culturais, a cidade sempre oferece algo novo, mesmo para quem fica poucos dias.

Vá além do óbvio

Ao visitar Seul, tente olhar além do que a mídia costuma mostrar. Observe os costumes, os cafés temáticos, os mercados tradicionais, os templos escondidos entre prédios modernos. É nesse contraste que a cidade revela sua verdadeira identidade.

Seul não é apenas um destino da moda. É uma porta de entrada para compreender a riqueza cultural, histórica e humana da Coreia do Sul. Quem vai com a mente aberta, volta com histórias, sabores e memórias que nenhum dorama consegue contar sozinho.

