Protagonismo

A consultora baiana Adriana Mira foi a única brasileira convidada para o Expert Meeting “Gender Equality and the Workplace”, em Roma, na Itália. O encontro reuniu cerca de 50 mulheres de 18 países em torno de discussões sobre equidade de gênero no ambiente profissional. O convite destaca sua contribuição aos estudos sobre liderança feminina, aprofundados no livro Liderança Virtuosa e Habilidade Feminina.

Mérito Náutico

Os empresários Reynaldo Loureiro, diretor da Bahia Marina, e Ernani Paciornik, fundador e presidente do Grupo Náutica, foram os homenageados da Associação Náutica da Bahia (ANB), durante o Salvador Boat Show. Cada um recebeu a Medalha de Honra ao Mérito Náutico, em reconhecimento à trajetória e à contribuição para o desenvolvimento do setor no país.

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Reynaldo Loureiro, aniversariante do dia, Santiago Campo, presidente da ANB, e Ernani Paciornik (ASCOM ANB) - Foto: Divulgação

Comemoração

Anna Angelino e Gianfrancesco Angelino comemoram os 64 anos do Bella Napoli, tradicional restaurante italiano de Salvador, no próximo dia 18, com um jantar harmonizado em quatro tempos. A celebração terá menu dedicado aos clássicos da casa, preparado pelo chef Gianfrancesco e por Marcio Kikuti, da Federazione Cuochi Italiani, com vinhos da Valhalla.

Anna e Gianfrancesco Angelino celebram os 64 anos do Bella Napoli - Foto: Divulgação

Balanço

O mutirão de câncer de mama do Hospital Aristides Maltez apresentou resultados expressivos, reafirmando a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. Ana Cláudia Imbassahy, chefe da Mastologia do HAM, destacou o empenho das equipes envolvidas. As pacientes com diagnóstico confirmado já foram matriculadas e terão acompanhamento especializado.

: Ana Cláudia Imbassahy e Humberto Luciano Souza, superintendente da Liga Bahiana Contra o Câncer - Foto: Divulgação

Lançamento

O engenheiro sanitarista e ambiental Diego Marinho lança, amanhã, na Livraria Leitura do Shopping Paralela, o livro Do Esgoto ao E$goto. A obra reúne experiências pessoais, dados e reflexões sobre saneamento básico, saúde e dignidade, a partir da vivência do autor com a falta de infraestrutura desde a infância.

Diego Marinho transforma sua história em reflexão sobre saneamento básico e dignidade - Foto: Divulgação

Celebração

O Casarão Alpina, primeiro hotel de Mucugê, celebrou três décadas de história com uma noite especial, marcada pela gastronomia do chef Ricardo Vallari e pela música de Eric Assmar. Entre os convidados, a prefeita Ana Medrado, o empresário Pedro Azi, da Azinunes Construtora, e o cantor Targino Gondim. A celebração também marcou a inauguração da Capela de São Pedro, abençoada pelo padre Weverson.

: Lidia Pina, Ana Medrado, Ãngela Pina e Fabio Pina e Janete (Sérgio Resi) - Foto: Divulgação

Premiação

Pelo terceiro ano consecutivo, o Grupo CITA conquista o Prêmio Benchmarking Saúde, repetindo o feito de 2024 e 2025. Para o CEO Carlos Cunha, o reconhecimento valoriza o trabalho integrado das equipes e o compromisso com a excelência na assistência e nos tratamentos com imunobiológicos. A cerimônia de premiação acontece no próximo dia 26, no Cerimonial Conceição da Praia, em Salvador.

Carlos Cunha, CEO do Grupo CITA, celebra mais uma conquista da instituição no Benchmarking Saúde - Foto: Divulgação

Pesar

Foi com tristeza que recebemos a notícia da partida do estimado amigo e grande advogado Sérgio Habib, ontem. Ele recebeu recentemente a nossa homenagem, quando da outorga da Medalha Ruy Barbosa, maior honraria do TJBA. Sua atuação intelectual, na autoria de livros significativos, e na docência de tantas gerações, fica como legado. Realizou um grande sonho quando esteve no Líbano, terra dos seus antepassados, com sua querida Socorro, muito emocionado. Que Deus o acolha e conforte seus familiares e amigos.

Livros na Mesa

O artista, historiador e escritor Gabriel Lopes Pontes participa, no próximo dia 18, do projeto Livros na Mesa, da Academia de Letras da Bahia. Na ocasião, apresentará os romances Absynto Azul e O Ano em Que Miguel Vinagre Perdeu a Visão, que integram a Tríade da Solidão. O encontro, a partir das 19h, terá bate-papo sobre sua produção literária e sessão de autógrafos.

Circense

O Circo Portugal Internacional é uma opção de lazer para o feriadão de 20 a 22 de novembro, na Avenida Paralela. A programação reúne atrações como Globo da Morte, Homem-Bala, Transformers, acrobacias e ilusionismo, em uma superprodução climatizada para toda a família.

Aniversários

Hoje (17): Marilda Silva, Sérgio Nunes, Antônio Sergio Maynard Frank

Amanhã (18): Maria Emília Basanez Costa, Reynaldo Loureiro, Lívia Nogueira Reis, Jojoca Bartilloti, Andrêssa D’Ângelo Tawil Alcuri