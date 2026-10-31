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JULY

Baiana busca tendências de estética na Coreia do Sul

Coluna July deste sábado, 31

Alexandra Isensee
Por Alexandra Isensee
Ananda Lila em imersão internacional em busca de novas referências para a estética regenerativa
Ananda Lila em imersão internacional em busca de novas referências para a estética regenerativa - Foto: Divulgação

Conexão internacional

A cirurgiã-dentista baiana Ananda Lila, especialista em harmonização facial, participou da Missão Coreia, em Seul, a convite da Cimed. A experiência reuniu atividades científicas, visitas a centros de inovação e contato com especialistas coreanos, com foco em estética regenerativa, skincare e novas tecnologias para os cuidados com a pele e o envelhecimento. À frente do Núcleo Ananda Lila, em Salvador, a profissional pretende aplicar os conhecimentos adquiridos em sua atuação.

Lançamento

A Acelen celebrou o lançamento oficial da Arena Acelen Fonte Nova durante a partida entre Bahia e São Paulo. O evento contou com a presença de Marcelo Lyra, vice-presidente de Relações Institucionais, Comunicação, ESG e Desenvolvimento Territorial da companhia, além de executivos, dirigentes, lideranças comunitárias e convidados. A iniciativa reforça a presença da empresa na Bahia e sua conexão com os baianos.

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Acelen assume protagonismo na Fonte Nova e reforça conexão com a Bahia (Ricardo Oliveira)
Acelen assume protagonismo na Fonte Nova e reforça conexão com a Bahia (Ricardo Oliveira) - Foto: Divulgação

Conexões

Ivana Carozzo reuniu mulheres na Casa Carozzo, em Salvador, para uma edição especial do Momento da Mulher, marcada por informação, bem-estar e conexões. A programação contou com palestras das médicas Thalita Lelis e Hadassa Barros, além de experiências sensoriais e reflexões sobre saúde, beleza e autocuidado, em uma manhã dedicada à valorização feminina e à qualidade de vida.

Hadassa Barros, Ivana Carozzo e Thalita Lelis (Reinan Acioly)
Hadassa Barros, Ivana Carozzo e Thalita Lelis (Reinan Acioly) - Foto: Divulgação

Sustentabilidade

Flávia Landim, coordenadora de Sustentabilidade e Segurança da OR na Bahia, apresentou o case “Transformar Resíduo em Impacto Social” ao Conselho de Sustentabilidade da FIEB. O projeto destaca a gestão de resíduos da construtora, que alcançou índice de beneficiamento superior a 98% no acumulado das obras do Legacy, empreendimento de alto padrão no Caminho das Árvores, em Salvador.

Flávia Landim apresenta na FIEB case da OR que alia sustentabilidade, gestão de resíduos e impacto social
Flávia Landim apresenta na FIEB case da OR que alia sustentabilidade, gestão de resíduos e impacto social - Foto: Divulgação

Atualização científica

A fisioterapeuta Lidiane Angelim, CEO da Clínica Nutriderm e criadora do Método Re-programe, participa do XVI Congresso Latino-Americano de Obesidade (FLASO 2026), que reúne especialistas para debater avanços no tratamento da obesidade, saúde metabólica e novas abordagens terapêuticas. A presença reforça seu compromisso com a atualização profissional e a promoção da saúde.

Lidiane Angelim participa de congresso internacional sobre obesidade e saúde metabólica
Lidiane Angelim participa de congresso internacional sobre obesidade e saúde metabólica - Foto: Divulgação

Auto cuidado

A empresária Gi Couto, à frente da Chanoyu Collection, promoveu o encontro “Olhar para Si”, em alusão ao Outubro Rosa, reunindo 20 mulheres em uma manhã dedicada ao cuidado e ao bem-estar. A programação contou com orientações sobre prevenção do câncer de mama, com a médica Anna Paola Noya Gatto, workshop de automaquiagem com Vivy Andrade e brunch saudável, com degustação de chás da marca.

Karoline Barbosa, Vivy Andrade e Gi Couto
Karoline Barbosa, Vivy Andrade e Gi Couto - Foto: Divulgação

Atualização

Simone Neri esteve em São Paulo para participar do Congresso Internacional de Planejamento Patrimonial e Sucessório da OAB/SP, realizado no WTC. Durante dois dias, a advogada integrou a programação que reuniu 1.200 profissionais e 45 palestrantes nacionais e internacionais, em uma agenda de atualização e troca de experiências. À frente de seu escritório em Salvador, ela atua com clientes de todo o Brasil.

Simone Neri em temporada de atualização e conexões no cenário jurídico nacional
Simone Neri em temporada de atualização e conexões no cenário jurídico nacional - Foto: Divulgação

Conexões profissionais

O Centro de Convenções Salvador recebe, nos dias 5 e 6 de novembro, a 21ª edição do BahiaRH, maior encontro de Recursos Humanos da Bahia. Com o tema “Inteligências do Agora: Comunidade, Conexões e a Arte de Reaprender”, o evento reunirá profissionais e lideranças para debater tendências em gestão, liderança, desenvolvimento humano, saúde e tecnologia, com palestras e experiências distribuídas em quatro palcos. Jazz e gastronomia

Jazz

O Preta Bistrô, no Museu de Arte Contemporânea da Bahia movimenta as noites de sábado com jazz ao vivo, a partir das 20h. A programação semanal combina música, gastronomia e arte em um ambiente especial, com apresentações sem cobrança de couvert artístico. Uma opção para aproveitar a noite entre amigos ou a dois.

Internacional

Gabriela Caldas Pinto, coordenadora da Pediatria do Hospital Ortopédico do Estado da Bahia, administrado pelo Einstein, representou a unidade no Congresso Nacional de Pediatria, em Portugal. Três projetos do hospital foram apresentados, com foco no sono de crianças internadas, realidade virtual na reabilitação e cuidados paliativos a pacientes com progéria, doença genética rara.

Aniversários

Hoje (31): Antonio Fernando Antico, Luiz Carlos Calmon Teixeira

Amanhã (1⁰): Maili Ferner, Raimundo Lima, Doda Guedes, Maria Célia Camelyer, Ângelo Calmon de Sá, Fernando Oberlainder, Rafael Linhares, Neide Olívia Libault de Souza, Indayá Silva, Graziela Trócoli de Azevedo

Segunda (2): Jorge Amado Neto

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