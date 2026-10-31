Baiana busca tendências de estética na Coreia do Sul

Conexão internacional

A cirurgiã-dentista baiana Ananda Lila, especialista em harmonização facial, participou da Missão Coreia, em Seul, a convite da Cimed. A experiência reuniu atividades científicas, visitas a centros de inovação e contato com especialistas coreanos, com foco em estética regenerativa, skincare e novas tecnologias para os cuidados com a pele e o envelhecimento. À frente do Núcleo Ananda Lila, em Salvador, a profissional pretende aplicar os conhecimentos adquiridos em sua atuação.

Lançamento

A Acelen celebrou o lançamento oficial da Arena Acelen Fonte Nova durante a partida entre Bahia e São Paulo. O evento contou com a presença de Marcelo Lyra, vice-presidente de Relações Institucionais, Comunicação, ESG e Desenvolvimento Territorial da companhia, além de executivos, dirigentes, lideranças comunitárias e convidados. A iniciativa reforça a presença da empresa na Bahia e sua conexão com os baianos.

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Acelen assume protagonismo na Fonte Nova e reforça conexão com a Bahia (Ricardo Oliveira) - Foto: Divulgação

Conexões

Ivana Carozzo reuniu mulheres na Casa Carozzo, em Salvador, para uma edição especial do Momento da Mulher, marcada por informação, bem-estar e conexões. A programação contou com palestras das médicas Thalita Lelis e Hadassa Barros, além de experiências sensoriais e reflexões sobre saúde, beleza e autocuidado, em uma manhã dedicada à valorização feminina e à qualidade de vida.

Hadassa Barros, Ivana Carozzo e Thalita Lelis (Reinan Acioly) - Foto: Divulgação

Sustentabilidade

Flávia Landim, coordenadora de Sustentabilidade e Segurança da OR na Bahia, apresentou o case “Transformar Resíduo em Impacto Social” ao Conselho de Sustentabilidade da FIEB. O projeto destaca a gestão de resíduos da construtora, que alcançou índice de beneficiamento superior a 98% no acumulado das obras do Legacy, empreendimento de alto padrão no Caminho das Árvores, em Salvador.

Flávia Landim apresenta na FIEB case da OR que alia sustentabilidade, gestão de resíduos e impacto social - Foto: Divulgação

Atualização científica

A fisioterapeuta Lidiane Angelim, CEO da Clínica Nutriderm e criadora do Método Re-programe, participa do XVI Congresso Latino-Americano de Obesidade (FLASO 2026), que reúne especialistas para debater avanços no tratamento da obesidade, saúde metabólica e novas abordagens terapêuticas. A presença reforça seu compromisso com a atualização profissional e a promoção da saúde.

Lidiane Angelim participa de congresso internacional sobre obesidade e saúde metabólica - Foto: Divulgação

Auto cuidado

A empresária Gi Couto, à frente da Chanoyu Collection, promoveu o encontro “Olhar para Si”, em alusão ao Outubro Rosa, reunindo 20 mulheres em uma manhã dedicada ao cuidado e ao bem-estar. A programação contou com orientações sobre prevenção do câncer de mama, com a médica Anna Paola Noya Gatto, workshop de automaquiagem com Vivy Andrade e brunch saudável, com degustação de chás da marca.

Karoline Barbosa, Vivy Andrade e Gi Couto - Foto: Divulgação

Atualização

Simone Neri esteve em São Paulo para participar do Congresso Internacional de Planejamento Patrimonial e Sucessório da OAB/SP, realizado no WTC. Durante dois dias, a advogada integrou a programação que reuniu 1.200 profissionais e 45 palestrantes nacionais e internacionais, em uma agenda de atualização e troca de experiências. À frente de seu escritório em Salvador, ela atua com clientes de todo o Brasil.

Simone Neri em temporada de atualização e conexões no cenário jurídico nacional - Foto: Divulgação

Conexões profissionais

O Centro de Convenções Salvador recebe, nos dias 5 e 6 de novembro, a 21ª edição do BahiaRH, maior encontro de Recursos Humanos da Bahia. Com o tema “Inteligências do Agora: Comunidade, Conexões e a Arte de Reaprender”, o evento reunirá profissionais e lideranças para debater tendências em gestão, liderança, desenvolvimento humano, saúde e tecnologia, com palestras e experiências distribuídas em quatro palcos. Jazz e gastronomia

Jazz

O Preta Bistrô, no Museu de Arte Contemporânea da Bahia movimenta as noites de sábado com jazz ao vivo, a partir das 20h. A programação semanal combina música, gastronomia e arte em um ambiente especial, com apresentações sem cobrança de couvert artístico. Uma opção para aproveitar a noite entre amigos ou a dois.

Internacional

Gabriela Caldas Pinto, coordenadora da Pediatria do Hospital Ortopédico do Estado da Bahia, administrado pelo Einstein, representou a unidade no Congresso Nacional de Pediatria, em Portugal. Três projetos do hospital foram apresentados, com foco no sono de crianças internadas, realidade virtual na reabilitação e cuidados paliativos a pacientes com progéria, doença genética rara.

Aniversários

Hoje (31): Antonio Fernando Antico, Luiz Carlos Calmon Teixeira

Amanhã (1⁰): Maili Ferner, Raimundo Lima, Doda Guedes, Maria Célia Camelyer, Ângelo Calmon de Sá, Fernando Oberlainder, Rafael Linhares, Neide Olívia Libault de Souza, Indayá Silva, Graziela Trócoli de Azevedo

Segunda (2): Jorge Amado Neto