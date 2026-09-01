Baile Preto & Branco celebra Clube Bahiano de Tênis em Salvador

Preto & Branco

O tradicional Baile Preto & Branco voltou a brilhar nos salões do Clube Bahiano de Tênis, que celebrou seus 110 anos reunindo associados e convidados em uma noite de charme e nostalgia. Com dress code preto e branco, a festa resgatou a memória dos grandes bailes que marcaram gerações em Salvador. O toque musical ficou por conta de Márcia Freire, que comandou a celebração com toda a sua energia.

Fitness

A Rede Alpha Fitness marcou presença na Fitness Brasil Expo 2026, em São Paulo, entre os dias 27 e 29 de agosto. A diretora Manuela Schriefer acompanhou as principais tendências do setor e também palestrou no evento, um dos mais importantes do segmento fitness na América. Em sua participação, destacou a evolução do comportamento do público, cada vez mais voltado à qualidade de vida, bem-estar e longevidade.

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Simpósio

O II Simpósio Multiprofissional de Cancerologia da Bahia, promovido pelo Hospital Aristides Maltez, reuniu grandes nomes da saúde em uma programação marcada pelo conhecimento e pela troca de experiências. A solenidade de abertura teve como ponto alto a entrega do Prêmio Professor Aristides Maltez ao melhor trabalho científico. O estudo vencedor, sobre miR-205 e diferentes subtipos do câncer de mama, é de Ingra Benicio Costa, Ana Cláudia Imbassahy, Eneas Cardoso e Natalia Tavares.

Dr. Aristides Maltez e Romilda Maltez com Ingra Costa e Ana Cláudia Imbassahy - Foto: Divulgação

Mente e Coração

A arquiteta Sílvia Coelho reúne convidados hoje, às 18h, no Living Gaia, na CASACOR Bahia, para celebrar a trajetória do ambiente com uma vivência especial sobre “Mente e Coração”. Conduzido por Camila Raenck, do Instituto Flow, o encontro propõe uma pausa para presença, bem-estar e conexão, em sintonia com a atmosfera afetiva e sofisticada do espaço, inspirado nas memórias da avó Dalcy.

Sílvia Coelho celebra o Living Gaia na CASACOR Bahia - Foto: Divulgação| (Lucas Assis)

Encontro

Nathalie Souza e Nicholas Bruny receberam convidados, ao lado de Rafael Fogli, da R. Fogli Construtora, para um coquetel em “A Minha Garagem”, ambiente assinado pela dupla na CASACOR Bahia 2026. Com produção de Lícia Fabio e bufê do Soho, o encontro celebrou o projeto, que na véspera foi reconhecido pela Saint-Gobain como o espaço que melhor utilizou seus produtos entre cerca de 30 ambientes da mostra.

Nicholas Bruny e Nathalie Souza - Foto: Divulgação| (Tati Freitas)

Destaque

Marta Góes será um dos nomes em evidência na agenda paulistana de setembro. No dia 10, a produtora de eventos sociais e culturais recebe o Diploma Cora Coralina, da ACLASP, em solenidade na Câmara Municipal de São Paulo. A agenda segue no dia 14, com o Jantar Prosperar, no Rosewood, e no dia 17, quando será palestrante do Summit Prosperar, no AYA Hub, na Cidade Matarazzo. Uma temporada de prestígio para a baiana.

Marta Góes, baiana em destaque na agenda paulistana de setembro, entre homenagens, encontros e momentos de prestígio - Foto: Divulgação

Top Mega

Cinthya Medeiros, sócia-diretora da ATcom Comunicação Corporativa, comemorou mais uma importante conquista da agência no cenário nacional. A ATcom foi eleita Agência do Nordeste no Top Mega Brasil, em cerimônia realizada em São Paulo. Esta é a segunda vitória na categoria e a oitava vez entre as melhores da região, coroando quase 30 anos de uma trajetória marcada por credibilidade, inovação e excelência na comunicação.

Cinthya Medeiros celebra mais uma conquista da ATcom no cenário nacional - Foto: Divulgação

Festival

Com esporte, lazer, atividades ao ar livre, música e gastronomia, o Festival da Primavera movimenta o Village Itaparica, em Vera Cruz, de 5 a 27 de setembro. A programação acontece aos fins de semana e é aberta a proprietários e ao público, via Day Use. Durante o festival, duas pessoas poderão aproveitar a experiência com apenas um ingresso. As entradas estão disponíveis no Sympla, na página do Pé na Areia – Village Itaparica.

Conexão

O Teatro Vila Velha amplia seu diálogo com Portugal com mais uma etapa do projeto “Conexão além-mar: Brasil & Portugal”, em parceria com a CEM Palcos e o Teatro da Garagem. De 8 de setembro a 3 de outubro, a programação ocupará o Gabinete Português de Leitura, o Museu de Arte da Bahia e o Goethe-Institut. A iniciativa integra um ciclo de cooperação cultural entre Brasil e Portugal, com ações previstas até 2028.

Enlaces

Em 5 de setembro vindouro, Mirella Calasans Souza e Diogo Santos Bastos passarão as alianças para a mão esquerda. Será na chácara Bela Vista, em Juazeiro, no Norte do estado.

E em 19 de setembro Yasmin e Diogo dirão "sim" na Igreja da Vitória. Ela, filha de Laís Jasmin Liberato de Mattos e Melo e de Eduardo Ribas Gondim; e ele, filho de Ana Lúcia Almeida Silva e Pedro Augusto Mota Santana.

Aniversários

Hoje (1º): Tais Bacelar Sacramento Menicucci, Luciana Feijó, Cristina Calumby

Amanhã (02): Monica Bacelar Sacramento, Gustavo Brito, Rosita Muniz Couto, Claudio Tinoco, Eugenio Viana Filho, Conceição Queiroz, Gláucia Cardoso