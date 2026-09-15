Barrinha Fashion celebra infância com moda e criatividade

Barrinha Fashion

O Shopping Barra celebrou mais uma edição do Barrinha Fashion, que este ano revisitou a infância sob o tema “Brinquedos antigos – Memórias que brincam”. Em uma atmosfera lúdica e elegante, a passarela apresentou as tendências Primavera/Verão 2027 de marcas infantojuvenis, em uma experiência que reuniu moda, afeto e boas memórias. Um encontro entre gerações que reafirma a tradição do evento há mais de 25 anos.

Bienal

Autora e coautora, Marilda Silva participou da 28ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, compartilhando sua trajetória e a força dos recomeços. Autora de “Apesar dos Pesares, Eu Amo Ser Mulher” e integrante de “Elas Fazem Acontecer – Mulheres que inspiram e transformam”, Marilda leva para a literatura experiências de maternidade, perdas e superação, transformando memórias em palavras e fazendo da escrita um caminho delicado de ressignificação e inspiração.

Tudo sobre July em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Marilda Silva na 28ª Bienal do Livro de São Paulo, compartilhando histórias, recomeços e inspiração - Foto: Divulgação

Memórias

Amélia Garcez brindou a chegada do novo ciclo em um encontro dos mais especiais, ao pôr do sol, reunindo em sua varanda, amigas de longa data dos tempos de Maristas. Uma tarde marcada por afeto, boas histórias e a deliciosa cumplicidade de quem compartilha memórias que permanecem. Entre as presenças, Virgínia Garcez, Ione Reis, Áurea Vasquez de Carvalho, Tereza Lavigne, Sônia Castro, Rosana Mota, Julieta Pereira e Graça Gondim, entre outras.

Amélia Garcez brindando a vida, cercada de afeto e amigas de longa data - Foto: Divulgação

Celebração

A elegante advogada Fernanda Barretto Leão reuniu, no domingo, um grupo de amigas para comemorar seu aniversário no Enseada do Porto. Uma tarde marcada por alegria, emoção e encontros especiais, com a aniversariante cercada pelo carinho dos pais, Fátima e Nilo Leão, e dos irmãos Renata e Nilo Jorge Leão, nome que vem se destacando na urologia baiana.

Fernanda e Fátima Leão com a médica Analuzia Moscoso - Foto: Divulgação

Brasilidade

Com curadoria de Elivam Assunção, a BEMVINVANT Wine promove, em 19 de setembro, a experiência Brasilidade — Vinho • Feijoada • Música. A tarde reúne a gastronomia de Isa Oliveira, a seleção de vinhos da casa e o talento de Marcelo Augusto, em uma celebração aos sabores, à cultura e à arte de receber. Reservas: (71) 98847-5108.

Internacional

Reconhecimento internacional para a Cooperativa Vinícola Garibaldi, que conquistou 10 medalhas na 23ª edição do Vinus, realizada em agosto, em Mendoza, na Argentina. Foram duas de ouro duplo, seis de ouro e duas de prata. Entre os destaques, o Garibaldi Moscatel e o Garibaldi Chardonnay, ambos premiados com ouro duplo, com 97 e 96 pontos, respectivamente, na avaliação do júri.

Oficina

O estilista Gefferson Vila Nova conduz, nos dias 17 e 22, a Oficina de Design de Produto, com técnicas de Moulage e Modelagem Plana Industrial. A atividade integra a programação do MODALAB CBX e acontece no Centro Cultural SESI Casa Branca, das 18h30 às 21h30. Ao longo dos encontros, Gefferson compartilha processos criativos e possibilidades de construção de peças. As inscrições são gratuitas, via Sympla.

Aniversários

Hoje (15): Ticiana Portugal Pedreira, Andreia Passos, Simone Ribeiro, Luciene Santiago, Marco Ribeiro, Odete Jasmin Cabús, Sergio di Nisio, Ray Santos, Ákila Correia, Alexandre Tawil Hage Carmo

Amanhã (16): Bruna Isensee Costa Lima, Toinho Silveira, Almério Machado Jr.

Entrevista Alma Baiana com Fátima Suarez

Fátima Suarez (Ives Padilha) - Foto: Divulgação

Bailarina, coreógrafa, educadora e fundadora da Jornada de Dança da Bahia, Fátima Suarez construiu uma trajetória dedicada à arte como instrumento de formação, expressão e transformação. À frente da Jornada há 17 anos, ela amplia o acesso à dança e à formação artística por meio de ações gratuitas que percorrem diferentes regiões do país. Com uma pesquisa profundamente ligada à dança moderna e à tradição de Isadora Duncan, Fátima fala sobre educação, memória, intercâmbio e os caminhos para tornar a dança cada vez mais acessível e transformadora.

Como você enxerga a relação entre a dança e a formação humana?

A arte sempre foi um caminho de formação humana, não apenas técnica. Acredito que ela capacita o indivíduo a perceber e atuar de forma ativa e expressiva no mundo. Usamos o corpo em movimento para trabalhar a subjetividade, a sensibilidade e o pensamento crítico.

Sua trajetória traz uma forte ligação com a Isadora Duncan Dance Foundation, de Nova York, certo?

Sim, conheci em Manhattan a diretora artística da fundação, Lori Belilove, que se tornou minha mestra e, desde 1992, essa parceria é um pilar fundamental da nossa pesquisa técnica e artística, possibilitando que a Escola Contemporânea de Dança seja uma das maiores referências nacionais no ensino desse estilo de dança livre. É um movimento de preservação da memória da dança moderna que se renova a cada oficina e espetáculo, mantendo essa linguagem acessível para novas gerações.

Você está há 17 anos à frente da Jornada de Dança da Bahia. Nos contamos um pouco mais sobre isso.

É um dos projetos brasileiros mais tradicionais dedicados à capacitação e ao intercâmbio artístico, de que me orgulho. Já percorremos mais de 35 cidades, entre capitais e municípios do interior de todas as cinco regiões do país, promovendo a formação de professores e garantindo acesso gratuito a escritórios e espetáculos para milhares de pessoas.

O que integra a programação deste ano?

A Formação Itinerante é a nossa atividade de abertura e, neste ano, passou por 4 cidades – Maracás e Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, Florianópolis e Vitória do Espírito Santo. Mas, ao longo deste segundo semestre, ainda realizaremos o 12º Fórum de Educadores de Dança, apresentações da Mostra Artística e da Mostra INVEX, a entrega do Prêmio Duncan e uma Residência Artística Internacional. Tudo de graça!

Olhando para o futuro, o que podemos esperar da Jornada de Dança da Bahia nos próximos anos?

Queremos continuar expandindo a itinerância para novos municípios, especialmente onde o acesso a bens culturais é restrito. A meta é garantir que a dança siga firme como um campo pedagógico, transformador e universal, capaz de conectar diferentes gerações, corpos e realidades.