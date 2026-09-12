BORA Salvador movimenta a cidade neste fim de semana

Bora Salvador

Todos os caminhos levam ao BORA Salvador neste fim de semana. Rick e Rafa Cal, à frente da Oquei Sports, apresentam a Casa BORA, que abre, nos dias 12 e 13, a programação do maior evento de wellness do país. No Martinez Cerimonial, a agenda reúne corrida, funcional, spinning, artes marciais e pilates e inaugura a jornada 30x30, que propõe 30 minutos de atividade física por dia. O nutricionista Daniel Cady é um dos embaixadores.

Saúde em foco

O Hospital Casa de Retiro São Francisco lança a Casa da Ciência São Francisco, iniciativa mensal voltada à atualização e ao intercâmbio de conhecimentos na área da saúde. Em parceria com a Academia de Medicina da Bahia, a estreia acontece na segunda-feira (14), às 19h, com o tema “Por que envelhecemos? O papel surpreendente das células zumbi na nossa saúde”, apresentado pelo infectologista e pesquisador Roberto Badaró, PhD em Imunologia e Doenças Infecciosas.

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Fábio Vilas-Boas recebe Roberto Badaró para a estreia da Casa da Ciência São Francisco - Foto: Divulgação

Romance

A escritora Suzana Varjão lança nacionalmente, no próximo dia 18, seu primeiro romance, Cidade de bolhas e vãos. Apresentado em entrevista exclusiva ao repórter Eugênio Afonso, deste Caderno 2, o livro provoca reflexões sobre o futuro da humanidade, a sociedade digital e a chamada “morte da verdade”. O lançamento será digital, seguindo tendência do mercado, e a versão física estará disponível no site da Editora Minimalismos.

Suzana Varjão lança nacionalmente seu primeiro romance, Cidade de bolhas e vãos - Foto: Divulgação

Mudança

O cirurgião plástico baiano Dr. Victor Pochat, nome de destaque quando o assunto é lifting Deep Plane no Nordeste, vem observando uma mudança entre os que procuram o rejuvenescimento facial em Salvador. Aos 40 e poucos, cresce o interesse pela técnica, não para transformar, mas para preservar o contorno e a naturalidade diante dos primeiros sinais do tempo. Para Pochat, a idade é apenas um dos aspectos: a indicação deve ser sempre individualizada.

Dr. Victor Pochat observa a nova relação entre beleza, tempo e naturalidade - Foto: Divulgação

Axé na Mesa

O ritmo que projetou a Bahia para o mundo ganha hoje, a partir das 15h, um novo ponto de encontro em Salvador. O Axé na Mesa estreia no Caminho de Casa, no Itaigara, reunindo nomes da axé music. Seuilsom, Rafael Carvalho, Ubajara Carvalho, Ivanzinho Pacapuco, Vagner Cardoso, Zé Honório e Sarajane estão confirmados. O encontro marca o início de um coletivo que promete novas edições ao longo do ano.

Normanda

A Prefeitura de Giverny e o Festival Photo Martagny, em parceria com o Departamento do Eure, na Normandia, França, farão vernissagem de Espelho Normando. Após a inauguração em Martagny na sua versão interior, a obra de Daniel Nicolaevsky agora ganhará um espaço na Rua Claude Monet, ao lado do Museu dos Impressionismos, e dar continuidade ao diálogo com o legado de Monet. Será no próximo dia 17, em Giverny.

Costa do Sauipe Open

O Costa do Sauípe Open retorna à Bahia, de 1º a 8 de novembro, reunindo tênis, férias e entretenimento. Na categoria ATP Challenger 125, a mais alta do circuito Challenger no Brasil, o torneio se firma como uma das principais disputas do país. Em seu segundo ano no complexo, o evento une atletas, público e marcas, transformando o destino em ponto de encontro entre esporte, lazer e experiências.

Aniversários

Hoje (12): Roberto Neeser Filho, Cristina Góes, Cléber Lima

Amanhã (13): Juliana Penedo Berenguer, Christiane Alves, Gildázio Penedo, Luiz Coutinho, Adriana Regis, Renan Menicucci

Segunda (14): Clarissa Mathias, Corina Cingolani, Marcelo Lisboa Filho, Eduardo Tanure, Eduarda Carvalho, Márcia Tawil Hage Carmo

Entrevista Alma Baiana com Dr. Fábio Bezerra

Dr. Fábio Bezerra Cirurgião-dentista, mestre e PhD em Odontologia - Foto: Divulgação

Em entrevista, o cirurgião-dentista, mestre e PhD em Odontologia, Dr. Fábio Bezerra, fala sobre a relação entre saúde bucal, longevidade e qualidade de vida, e explica por que cuidar da boca é também cuidar da saúde integral.

Quando falamos em longevidade, pensamos em alimentação, atividade física e acompanhamento médico. Por que a saúde bucal precisa ocupar um lugar de destaque?

Porque viver mais só faz sentido quando se vive melhor. Longevidade está diretamente ligada à autonomia: alimentar-se bem, falar com clareza, sorrir sem constrangimento e manter uma vida social ativa. A boca está no centro dessas funções e também se relaciona com o funcionamento do organismo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, as doenças bucais afetam quase 3,7 bilhões de pessoas no mundo. Cuidar da boca é, portanto, essencial para preservar a qualidade de vida ao longo dos anos.

O que a ciência já sabe sobre a conexão entre saúde bucal, inflamação e saúde sistêmica?

As doenças gengivais não tratadas podem manter um processo inflamatório contínuo. Como o organismo funciona de forma integrada, pessoas com doença periodontal avançada apresentam maior associação com condições como diabetes, doenças cardiovasculares e alterações cognitivas. É importante lembrar que associação não significa necessariamente causa e efeito, mas é um achado que merece atenção clínica.

Como funciona a relação entre diabetes e doença periodontal?

É uma das correlações mais bem estabelecidas. Pessoas com diabetes podem ter maior dificuldade para controlar inflamações gengivais, enquanto a inflamação periodontal pode dificultar o controle da glicemia. Por isso, a saúde bucal deve fazer parte do cuidado global do paciente diabético.

E o coração?

Estudos mostram maior frequência de eventos cardiovasculares entre pessoas com doença gengival avançada. Algumas análises apontam risco cerca de 20% maior para doenças cardíacas e superior a 25% para eventos como AVC. Isso não significa que o tratamento odontológico substitua o acompanhamento cardiológico, mas reforça que a saúde da boca integra o cuidado com o organismo.

Existe relação com memória e demência?

Essa é uma área de investigação crescente. Pesquisas associam doença gengival e perda dentária a maior risco de declínio cognitivo. Entre as hipóteses estão a inflamação crônica, alterações na mastigação e impactos nutricionais. Ainda não há comprovação definitiva de causa e efeito.

O que muda na prevenção depois dos 50 anos?

O principal é manter acompanhamento contínuo, mesmo sem dor ou sintomas. Consultas regulares permitem identificar precocemente inflamações, desgaste dentário, alterações na saliva e na mastigação. A frequência deve ser individualizada, considerando histórico, riscos e hábitos.

No fim das contas, o que tudo isso significa?

Cuidar da boca é cuidar da vida. Não apenas para preservar o sorriso, mas para manter a capacidade de se alimentar, falar, relacionar-se e envelhecer com autonomia.

Longevidade não é apenas viver mais. É viver mais anos com saúde, autonomia e muitos sorrisos.