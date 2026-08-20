Casa Carozzo reúne convidados em noite exclusiva em Salvador

Novo conceito

Ivana, Francisco e Leandro Carozzo receberam convidados de destaque da sociedade e do empresariado baiano para uma experiência exclusiva na Casa Carozzo, em Armação. O encontro apresentou o Carozzo Wellness Jardim Armação, primeiro empreendimento frente-mar de Salvador com conceito Wellness Premium. A noite incluiu visita ao espaço de experiências, stand e apartamento decorado, revelando uma nova forma de viver e investir na cidade.

Ápice

As bailarinas baianas Juliana Faro e Beatriz Reis, alunas da BBT Art Academy, se preparam para o Prêmio Solo Seal, em outubro. O exame prático é o mais elevado e rigoroso da Royal Academy of Dance (RAD), uma das mais prestigiadas instituições de ensino de balé clássico do mundo. A avaliação representa o ápice da formação vocacional de jovens bailarinos.

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Juliana Faro e Beatriz Reis com Tânia Gordilho, fundadora da BBT, em um registro de carinho e incentivo à nova geração da dança baiana - Foto: Divulgação

Felicitações

O médico Glauber Branco, do Núcleo GAB, comemora aniversário no próximo dia 21 e recebe as felicitações de pacientes, amigos e familiares. À frente de uma atuação dedicada à saúde e ao bem-estar, Glauber se destaca pelo atendimento próximo e humanizado, além do compromisso com a qualidade dos serviços oferecidos pela clínica. A data será marcada pelo carinho de quem acompanha sua trajetória pessoal e profissional.

Glauber branco, o querido aniversariante de amanhã - Foto: Divulgação

Livros na Mesa

Hoje, às 17h, a Academia de Letras da Bahia promove mais uma edição do projeto Livros na Mesa, com participação do acadêmico e antropólogo Ordep Serra, ocupante da Cadeira 27. Ele apresenta seu novo livro, Sofia e o Centauro da Televisão, com ilustrações de Alessandro Alvim. A obra reúne poemas que refletem sobre o mundo contemporâneo e a forma como consumimos informação.

Ordep Serra apresenta sua nova obra, Sofia e o Centauro da Televisão, em mais uma edição do Livros na Mesa - Foto: Divulgação| (Pico Garcez)

Arq&Decor

Arquitetos e designers de interiores baianos participam hoje, a partir das 16h, de uma programação no MAM, com visita guiada ao museu e sessão de cinema na Sala de Arte, que exibirá o documentário “Beleza”, do filósofo britânico Sir Roger Scruton. A programação marca o início do projeto “Rota Cultural Arquitetura e Arte”, idealizado por Gustavo Carvalho, Simone Andrade e Thaís Galvão.

Simone Andrade, Gustavo Carvalho e Thaís Galvão - Foto: Divulgação

Liderança

O cardiologista e intensivista Nivaldo Filgueiras foi eleito presidente da Associação Bahiana de Medicina para o triênio 2027-2029. Atual vice-presidente da entidade, ele assume a presidência com a missão de fortalecer a representação da classe médica e ampliar o diálogo com os profissionais. Com trajetória no associativismo, já presidiu as sociedades Norte-Nordeste e Baiana de Cardiologia e foi vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia.

Nivaldo Filgueiras, novo presidente da Associação Bahiana de Medicina - Foto: Divulgação

Temporada

Apaixonados por enogastronomia e turismo de experiência, os empresários Alan e Deborah Fontes encerram uma temporada especial na França. O roteiro do casal incluiu a Provença, entre campos de lavanda, oliveiras, florestas de pinheiros e as paisagens da Camargue, em uma imersão pela cultura e gastronomia local. Para fechar a viagem em grande estilo, seguiram para Paris antes de retornar ao Brasil.

Alan e Deborah Fontes brindam à temporada francesa, entre sabores, paisagens e experiências inesquecíveis - Foto: Divulgação

Treinão FILA

O Outlet Premium Salvador recebe, no sábado, o Treinão FILA, em parceria com a equipe Éder Martins. A programação começa às 5h30 e reúne atletas de diferentes níveis em percursos de 5 km e 10 km, além de um longão para os corredores avançados. A manhã inclui preparação física, café da manhã e aulão de FitDance com a Alpha Fitness.

Pastoral

A Pastoral do Turismo da Arquidiocese de Salvador, em parceria com o Sebrae, está com inscrições abertas para o Fórum de Turismo Religioso, que acontecerá no vindouro dia 22, das 9h às 15h, na sede do Sebrae-BA, na Costa Azul, em Salvador, com o seguinte tema “Lei, Território, Patrimônio e Experiências de Fé”. Mais informações : arquidiocesesalva dor.org.br

Wine Brasil Music

Vinícolas brasileiras, marcas internacionais e importadoras se reúnem no Wine Brasil Music, de quinta a domingo (20 a 23), na Rua Chile. No Palacete Tira-Chapéu, o público poderá conhecer diferentes terroirs, estilos e métodos de produção, além de degustar rótulos e conversar com produtores e profissionais do setor. O festival destaca ainda a diversidade e a evolução da vitivinicultura brasileira.

Aniversários

Hoje (20): Luluca Oyama, Ana Paula Doria, Paulo Porciúncula, Gustavo Mettig, Leonardo Landim Fernandes

Amanhã (21): Luisa Pondé de Sena Viana, Daniella Neeser, Edna Sena, Virgínia Suerdieck Dourado, Fábio Rosa, Glauber Branco, Lucas Selem