CREMEB homenageia médicos da UFBA por trajetória ética

Mérito profissional

Tânia e Jadelson Andrade receberam o Diploma de Mérito Ético Profissional do CREMEB, ao lado dos colegas da turma de Medicina da UFBA, em solenidade no Hotel Quality. A homenagem reconhece trajetórias dedicadas à medicina e cinco décadas de atuação pautada pela ética. Na ocasião, Jadelson representou a Academia de Medicina da Bahia.

Premiação

Mário Pithon celebrou uma noite especial ao receber, pela Deli&Cia, o troféu de Melhor Experiência do Consumidor, prêmio pela CDL Salvador. A premiação aconteceu no Cerimonial Rainha Leonor, na Pupileira. Ao lado da querida Fátima e de sua equipe, Daniela Biscardi, Roberto e Célia, o empresário dividiu a mesa com o primeiro cliente, Lopes Neves, e o amigo e fornecedor João Osmário.

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Mário Pithon e João Osmário celebram juntos mais uma conquista da Deli&Cia (Kin Kin) - Foto: Divulgação

Conquista e celebração

A juíza Fabiana Pellegrino celebrou sua posse na Academia de Letras Jurídicas da Bahia (ALJBA), onde passou a ocupar a Cadeira nº 2, tornando-se a quinta mulher a integrar a instituição e a mais nova imortal da Academia. Para comemorar a conquista, foi homenageada por Lila Moraes em jantar no restaurante Arento, no Fera Palace Hotel, ao lado de amigas.

Lila Moraes com Fabiana Pelegrino e a advogada Andrea Goldenstein - Foto: Divulgação

Primavera

A jornalista e apresentadora Carla Araujo comemorou aniversário no último dia 4, em Salvador. Após mais de quatro anos em São Paulo, retornou à capital baiana em 2025. Atualmente, divide sua agenda entre os programas que apresenta na Rede Excelsior e a PASTORI Content House, consultoria da qual é sócia ao lado do filho, Matheus.

Carla Araujo celebra aniversário em Salvador, entre novos projetos e compromissos profissionais - Foto: Divulgação

Fotografia

O fotógrafo Renam Christofoletti será o grande homenageado deste ano na edição brasileira do Man Awards. O evento acontece no MASP, na capital paulista, no dia 10 vindouro. Parabéns!

Design e responsabilidade social

O Instituto Tidelli participa da segunda edição do Costa do Sauípe Open, ATP Challenger 125, no litoral norte baiano. Com espaço ambientado por peças da marca, a iniciativa apresenta produtos artesanais feitos a partir do reaproveitamento de materiais da indústria. À frente da participação está Yan Mandelli Menezes, com a presença do empresário Lon Menezes, da Tidelli Salvador.

Azulada

No próximo sábado, dia 7, é o aniversário da Associação Brasil Azur, e tem festa com show da cantora Jéssica Berdet, no ateliê da artista visual Mica Barbot, em Nice, no sul da França. À frente do evento está a oceanógrafa Maria Luiza Pedrotti, sua atual presidente.

Aniversários

Hoje (5): Eugênio Carvalho, Iara Corrêa Ribeiro Fernandez, Antônio Fernandez

Amanhã (6): Andréa Diniz Gonçalves, Celeste Leão, Heloísa Braga Poletto, Lara Jasmin Tawil Moraes, Renato Tourinho

Entrevista com Taurino Araújo

Foto: Divulgação

O escritor, poeta e jurista Taurino Araújo fala sobre sua candidatura à cadeira 32 da Academia Brasileira de Letras, sua trajetória multifacetada e a relação entre Direito, literatura e artes. Em entrevista, revisita quatro décadas de produção literária e compartilha suas ambições e propostas para contribuir com o futuro das Letras brasileiras.

O que representa para você a disputa pela cadeira 32 da Academia Brasileira de Letras?

É uma felicidade enorme conduzir a campanha mais organizada de toda a história da Academia, nos ombros de uma multitrajetória grandiosa que se identifica absolutamente com Porto-Alegre, Ariano e Zuenir. “Depois de Ariano, é Taurino”.

Sua produção transita entre poesia, Direito, ensaio, crítica literária e artes visuais. Em que momento essas diferentes expressões passaram a dialogar na sua vida?

Modelei desde criança polímatas gigantescos e raros como Ruy Barbosa e Afrânio Peixoto, estudo de Aleilton Fonseca em festejada palestra na própria ABL.

O professor Willis Santiago Guerra Filho identificou em sua obra uma espécie de “língua de Taurino Araújo” ...

Ter a obra analisada por um gigante insuperável como Willis, doutor em Direito, Filosofia, Comunicação e Semiótica e Psicologia Social e Política é uma honra inexcedível. Ele identifica uma gramática em minha poética na qual até o impossível adquire potência avassaladora.

Seu livro A caturna e outros poemas reúne quatro décadas de produção literária. O que mudou no Taurino poeta ao longo desses 40 anos?

Como diria Cyro de Mattos, a literatura é transformadora. A gente passa a se parecer cada vez mais com aquilo que escreve. A Caturna é um poema monumental, atesta Nelson Cerqueira, e eu um monumento vivo da Língua Portuguesa. Além de ser genial, “eu não sento no pudim”. Sou um executivo das artes. Quero a Cadeira 32 para trabalhar pelas Letras do Brasil.

A sucessão de Zuenir Ventura reúne ao todo 17 candidatos. O que diferencia sua candidatura e qual contribuição pretende oferecer à Academia?

Assim você me aperta. Eu tenho régua em casa. Sou indiscutivelmente o nome mais adequado. Quem tem juízo o afirma, propaga e assina embaixo.