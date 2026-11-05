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JULY

CREMEB homenageia médicos da UFBA por trajetória ética

Coluna July desta quinta-feira, 5

Alexandra Isensee
Por Alexandra Isensee
Tânia e Jadelson Andrade são homenageados por trajetória de dedicação à medicina
Tânia e Jadelson Andrade são homenageados por trajetória de dedicação à medicina - Foto: Divulgação

Mérito profissional

Tânia e Jadelson Andrade receberam o Diploma de Mérito Ético Profissional do CREMEB, ao lado dos colegas da turma de Medicina da UFBA, em solenidade no Hotel Quality. A homenagem reconhece trajetórias dedicadas à medicina e cinco décadas de atuação pautada pela ética. Na ocasião, Jadelson representou a Academia de Medicina da Bahia.

Premiação

Mário Pithon celebrou uma noite especial ao receber, pela Deli&Cia, o troféu de Melhor Experiência do Consumidor, prêmio pela CDL Salvador. A premiação aconteceu no Cerimonial Rainha Leonor, na Pupileira. Ao lado da querida Fátima e de sua equipe, Daniela Biscardi, Roberto e Célia, o empresário dividiu a mesa com o primeiro cliente, Lopes Neves, e o amigo e fornecedor João Osmário.

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Mário Pithon e João Osmário celebram juntos mais uma conquista da Deli&Cia (Kin Kin)
Mário Pithon e João Osmário celebram juntos mais uma conquista da Deli&Cia (Kin Kin) - Foto: Divulgação

Conquista e celebração

A juíza Fabiana Pellegrino celebrou sua posse na Academia de Letras Jurídicas da Bahia (ALJBA), onde passou a ocupar a Cadeira nº 2, tornando-se a quinta mulher a integrar a instituição e a mais nova imortal da Academia. Para comemorar a conquista, foi homenageada por Lila Moraes em jantar no restaurante Arento, no Fera Palace Hotel, ao lado de amigas.

Lila Moraes com Fabiana Pelegrino e a advogada Andrea Goldenstein
Lila Moraes com Fabiana Pelegrino e a advogada Andrea Goldenstein - Foto: Divulgação

Primavera

A jornalista e apresentadora Carla Araujo comemorou aniversário no último dia 4, em Salvador. Após mais de quatro anos em São Paulo, retornou à capital baiana em 2025. Atualmente, divide sua agenda entre os programas que apresenta na Rede Excelsior e a PASTORI Content House, consultoria da qual é sócia ao lado do filho, Matheus.

Carla Araujo celebra aniversário em Salvador, entre novos projetos e compromissos profissionais
Carla Araujo celebra aniversário em Salvador, entre novos projetos e compromissos profissionais - Foto: Divulgação

Fotografia

O fotógrafo Renam Christofoletti será o grande homenageado deste ano na edição brasileira do Man Awards. O evento acontece no MASP, na capital paulista, no dia 10 vindouro. Parabéns!

Design e responsabilidade social

O Instituto Tidelli participa da segunda edição do Costa do Sauípe Open, ATP Challenger 125, no litoral norte baiano. Com espaço ambientado por peças da marca, a iniciativa apresenta produtos artesanais feitos a partir do reaproveitamento de materiais da indústria. À frente da participação está Yan Mandelli Menezes, com a presença do empresário Lon Menezes, da Tidelli Salvador.

Azulada

No próximo sábado, dia 7, é o aniversário da Associação Brasil Azur, e tem festa com show da cantora Jéssica Berdet, no ateliê da artista visual Mica Barbot, em Nice, no sul da França. À frente do evento está a oceanógrafa Maria Luiza Pedrotti, sua atual presidente.

Aniversários

Hoje (5): Eugênio Carvalho, Iara Corrêa Ribeiro Fernandez, Antônio Fernandez

Amanhã (6): Andréa Diniz Gonçalves, Celeste Leão, Heloísa Braga Poletto, Lara Jasmin Tawil Moraes, Renato Tourinho

Entrevista com Taurino Araújo

Imagem ilustrativa da imagem CREMEB homenageia médicos da UFBA por trajetória ética
Foto: Divulgação

O escritor, poeta e jurista Taurino Araújo fala sobre sua candidatura à cadeira 32 da Academia Brasileira de Letras, sua trajetória multifacetada e a relação entre Direito, literatura e artes. Em entrevista, revisita quatro décadas de produção literária e compartilha suas ambições e propostas para contribuir com o futuro das Letras brasileiras.

O que representa para você a disputa pela cadeira 32 da Academia Brasileira de Letras?

É uma felicidade enorme conduzir a campanha mais organizada de toda a história da Academia, nos ombros de uma multitrajetória grandiosa que se identifica absolutamente com Porto-Alegre, Ariano e Zuenir. “Depois de Ariano, é Taurino”.

Sua produção transita entre poesia, Direito, ensaio, crítica literária e artes visuais. Em que momento essas diferentes expressões passaram a dialogar na sua vida?

Modelei desde criança polímatas gigantescos e raros como Ruy Barbosa e Afrânio Peixoto, estudo de Aleilton Fonseca em festejada palestra na própria ABL.

O professor Willis Santiago Guerra Filho identificou em sua obra uma espécie de “língua de Taurino Araújo” ...

Ter a obra analisada por um gigante insuperável como Willis, doutor em Direito, Filosofia, Comunicação e Semiótica e Psicologia Social e Política é uma honra inexcedível. Ele identifica uma gramática em minha poética na qual até o impossível adquire potência avassaladora.

Seu livro A caturna e outros poemas reúne quatro décadas de produção literária. O que mudou no Taurino poeta ao longo desses 40 anos?

Como diria Cyro de Mattos, a literatura é transformadora. A gente passa a se parecer cada vez mais com aquilo que escreve. A Caturna é um poema monumental, atesta Nelson Cerqueira, e eu um monumento vivo da Língua Portuguesa. Além de ser genial, “eu não sento no pudim”. Sou um executivo das artes. Quero a Cadeira 32 para trabalhar pelas Letras do Brasil.

A sucessão de Zuenir Ventura reúne ao todo 17 candidatos. O que diferencia sua candidatura e qual contribuição pretende oferecer à Academia?

Assim você me aperta. Eu tenho régua em casa. Sou indiscutivelmente o nome mais adequado. Quem tem juízo o afirma, propaga e assina embaixo.

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