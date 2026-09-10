Depois de 20 anos, uma história volta à mesa

Reencontro

Uma noite para celebrar a boa mesa e a história da gastronomia brasileira. Alex Atala, Mara Salles e Edinho Engel se reencontram na cozinha do Amado, no dia 15 de setembro, 20 anos após o emblemático “Laboratório de Cozinha Brasileira”. O jantar integra o projeto “20 ANOS sendo AMADO” e promete revisitar ideias, sabores e os caminhos percorridos pela culinária nacional nessas duas décadas.

Festival

Lençóis encerrou, neste domingo, mais uma edição do seu tradicional festival, que se consolidou como um importante encontro de música, cultura e sustentabilidade na Chapada Diamantina. Idealizado por Marcos Pedreira e Paula Resende, o evento chegou à 27ª edição sob o tema “Cante, Plante e Proteja”, reunindo manifestações culturais e reflexões sobre ancestralidade, meio ambiente e identidade regional.

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Marcos Pedreira e Paula Resende felizes com o sucesso do Festival de Lençóis - Foto: Divulgação

Sessenta primaveras

Karla Borges celebrou seus 60 anos, na última sexta-feira (4), com almoço em família, em sua residência, no Rio Vermelho. Ao lado do marido, Helcônio Almeida, dos filhos Tiago e Ricardo Maracajá, das irmãs Ana Paula e Monique Melo, sobrinhos e amigos, ela decorou as mesas com objetos da saudosa mãe, Kissinha Borges. À noite, participou de missa no Santuário de Nossa Senhora de Fátima, no Garcia.

Karla Borges entre as irmãs Ana Paula e Monique Melo, celebrando 60 anos cercada de afeto. - Foto: Divulgação

Três Décadas

A Viamídia, sob o comando de Américo Neto, deu início às comemorações de seus 30 anos com o lançamento de uma grande campanha publicitária. Para marcar a data, a agência prepara uma agenda especial no segundo semestre. Entre os destaques, um encontro no Hotel Vila Galé Salvador, exclusivo para a equipe, seguido de almoço festivo na sede. Outras ações estão previstas para celebrar três décadas de trajetória.

Américo Neto, celebrando três décadas de uma trajetória marcada por visão, inovação e excelência - Foto: Divulgação

Etiqueta Dourada

O Outlet Premium Salvador realiza, de 11 a 13 de setembro, a segunda edição da campanha Etiqueta Dourada, em sintonia com o Dia do Cliente. Durante os três dias, o público poderá aproveitar descontos especiais em marcas como Nike, Adidas, Shoulder, Lacoste, Track & Field e LIVE!, além de experiências de bem-estar com Lupo e Alpha Fitness, no dia 12.

Bárbara

Foi um sucesso a I Festa de Santa Bárbara/Oyá de Lisboa, com missa na Igreja Nossa Senhora dos Anjos, em Arroios; cortejo pelas ruas até o centro da capital portuguesa; e a feijoada festiva com muito samba na casa The Spot, que concluiu o evento idealizado, totalmente produzido e realizado pela advogada soteropolitana Maria Andreza Sá Gonçalves, inaugurado há 30 anos em Portugal.

Exposição

Resgatar a trajetória brilhante do professor, médico, cientista e acadêmico Roberto Santos é um dos propósitos da exposição que a Academia de Letras da Bahia prepara para celebrar o centenário de seu nascimento. A mostra, que reúne memórias de sua vida e obra, será aberta hoje, na Galeria Juarez Paraíso, na sede da ALB. Roberto Santos ocupou a Cadeira nº 26 até 2021.

Aniversários

Hoje (10): Beatriz Rocha, Alessandra Neder, Jorge Teixeira, Eduardo Valente

Amanhã (11): Alberto Nunes, Paulo Darzé, Solange Boaventura, Vitor Berenguer, Amelia Garcez, Marcos Regis