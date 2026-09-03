Dia do Outdoor: Central da Bahia homenageia Câmara de Salvador

Dia do Outdoor

A Central de Outdoor Seccional Bahia celebrou o Dia do Outdoor com uma homenagem à Câmara Municipal de Salvador. Realizado no Sette Restaurante, na Ladeira da Barra, o evento reuniu profissionais do mercado publicitário, representantes de agências, empresas, entidades, poder público e imprensa. A cerimônia marcou a primeira celebração da nova gestão da entidade, presidida por Rafael Linhares e Adriano Rangel.

Lançamento

À frente do Centro de Estudos Jurídicos Vivaldo Amaral (CEJVA), o criminalista Vivaldo Amaral lança o Laboratório de Estudos de Crimes Financeiros e Lavagem de Capitais. A iniciativa reunirá jovens advogados e acadêmicos de Direito para aprofundar temas contemporâneos das Ciências Criminais, com destaque para os limites da responsabilidade penal do autor. As vagas são limitadas.

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Vivaldo Amaral, Presidente do Centro de Estudos Jurídicos Vivaldo Amaral (CEJVA) - Foto: Divulgação

Inauguração

Marcelo Sacramento de Araújo reuniu nomes de peso do empresariado e da sociedade baiana na noite de inauguração da nova sede da Mazure Saneamento, em Salvador. O evento festivo celebrou os 36 anos de trajetória da empresa, que nasceu na Bahia e hoje tem atuação nacional em soluções de tratamento de água, efluentes, reuso e dessalinização.

Renan Menicucci, Marcelo Sacramento e Roberto Nunes (Ajurimar Sales) - Foto: Divulgação

Celebração

Com um jantar italiano no Alfredo’Ro, o jornalista Roque Mendes celebrou seu aniversário, no último dia 27, em clima de afeto e boas companhias. Ao lado do filho, Fábio Mendes, da esposa, Dulce Sousa, e do amigo Rodrigo Presas, Roque brindou à nova idade em uma noite marcada pela gastronomia, pela amizade e pelos encontros que tornam a vida ainda mais especial.

Roque Mendes celebrou a nova idade cercado de carinho, afeto e boas companhias - Foto: Divulgação

Premiação

Celebrando quatro décadas de trajetória, o jornalista Antonio Pastori recebeu o Prêmio Arlindo Fragoso, concedido pela Escola Politécnica da UFBA, em reconhecimento à sua contribuição à comunicação e à cultura baianas. Desde 1986, atua em diferentes frentes do jornalismo, além de ser escritor e documentarista. Autor de três livros, entre eles Casa de Santo, é pai do jornalista Matheus Pastori, do casamento com Carla Araujo.

Antonio Pastori é homenageado pelos 40 anos de carreira - Foto: Divulgação

Festival

O Lotti Cucina, um dos endereços mais sofisticados da gastronomia de Salvador, realiza, de 4 a 7 de setembro, na Bahia Marina, a 4ª edição de seu prestigiado Festival de Trufas Negras. Os sócios Murcio Dias, Rodrigo Dias, ao lado do chef Dani Buzzi, chef Dani Buzzi, recebem convidados para uma experiência especial ao lado do italiano Claudio Savitar, referência mundial em trufas, celebrando a tradição e a excelência da alta gastronomia.

Murcio Dias e Rodrigo Dias celebram a 4ª edição do Festival de Trufas Negras - Foto: Divulgação

Dois anos

Mariane Muniz, gerente da Afya Educação Médica Vitória da Conquista reuniu, no último dia 29, professores e alunos para celebrar os dois anos de pós-graduação na cidade. Entre os marcos da unidade estão os mais de 2.900 atendimentos em saúde gratuitos oferecidos à população local e de toda região, em diversas especialidades, além de fortalecer a formação médica continuada no interior.

Sabrina Ramos Mariane Muniz em registro especial ao lado da nova geração de médicos da Edmed Conquista. - Foto: Divulgação

Pesquisa

A ciência baiana ganha destaque com uma pesquisa desenvolvida no Hospital Especializado Octávio Mangabeira (HEOM), da SESAB, sob gestão da Fundação José Silveira. O estudo criou o CT-TB Score, ferramenta baseada na tomografia de tórax que ajuda a identificar pacientes com maior risco de tuberculose e priorizar o isolamento. Coordenada pelo infectologista Bruno Fernando Buzo, a pesquisa foi apresentada no 15º Congresso Paulista de Infectologia.

Ciência em destaque

À frente do VI Simpósio Interdisciplinar de Doenças Inflamatórias Intestinais, a gastroenterologista Genoile Santana reuniu cerca de 350 participantes e 14 especialistas de vários estados em Salvador. O encontro debateu avanços no diagnóstico e tratamento da Doença de Crohn e da Retocolite Ulcerativa, com destaque para a Medicina de Precisão e novas estratégias para um cuidado mais personalizado.

Mentoria

Transformar conhecimento médico em um negócio de excelência é o propósito do Extraordinary Doctors, programa idealizado pelos médicos baianos Emanuela Pimenta e Luiz Maurício Fonseca. Voltada a profissionais que desejam aprimorar seus negócios, a mentoria reúne gestão, posicionamento, vendas, marketing e modelo de negócio, compartilhando experiências dos especialistas para fortalecer liderança, atendimento e sustentabilidade na área da saúde.

Aniversários

Hoje (03): Moema Pitanga, Tércia Borges, Maurizio Magistrini, Emerson Ferretti, Lucia Baqueiro Kiszely, Enzo Jasmin Tawil Abade, Etelmira Mimo

Amanhã (04): Karla Borges, Marly Argolo Cortizo, Albérico Mascarenhas, Mariana Edelweiss, Daniela Alencar, Mariateresa Giampaolo di Nisio