Dr. Geraldo Leite é indicado ao Nobel da Paz por sua trajetória

Prêmio Nobel da Paz

Com uma trajetória dedicada à cultura, à educação e à promoção da paz, o Dr. Geraldo Leite teve seu nome indicado ao Prêmio Nobel da Paz pelo Instituto Histórico e Geográfico da Bahia. Presidente da Academia Brasileira Rotária de Letras, ele criou academias rotárias no Brasil e no exterior, projetos educacionais e culturais e a Confederação Mundial de Academias Rotárias, da qual é coordenador.

Kontik & Elas – Rotas

Mais de 20 mulheres da Bahia, São Paulo, Sergipe e Santa Catarina participaram da primeira edição do Kontik & Elas – Rotas, projeto de viagens do Kontik Club, do Grupo Kontik. A experiência em Belo Horizonte e Inhotim combinou arte, gastronomia, cultura e relacionamento. Entre os destaques estiveram o Instituto Inhotim e restaurantes como Ninita e Dona Lucinha. O projeto segue para a Turquia, em novembro, com roteiro por Istambul, Ancara e Capadócia.

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Mulheres de diferentes estados reunidas em uma experiência de viagem, descobertas e novas conexões - Foto: Divulgação| (Fernanda Abdo)

Destaque

A jovem empresária Beatriz Mitidieri vem se destacando nos negócios da família, com atuação entre a Bahia e Sergipe. À frente de sua empresa de logística e transporte, ela também contribui para o fortalecimento da comercialização da Serigy, da Água Mineral de Dias D'Ávila, entre outras fábricas. Com olhar estratégico e espírito empreendedor, Beatriz representa a força da nova geração nos negócios.

Beatriz Mitidieri ganha destaque nos negócios da família - Foto: Divulgação| (Fernanda Abdo)

Amplificação

Adriano Doulgas, reitor da Afya Salvador, celebrou nesta segunda, 24, a ampliação do campus de Patamares, em um encontro que reuniu alunos, professores e representantes da Afya Nacional. O novo espaço ganhou 10 mil m², totalizando 21,5 mil m², com novas salas, auditório para 200 pessoas e um dos mais modernos Centros de Simulação em Saúde da Bahia. Erico Ribeiro, vice-presidente de Graduação da Afya, também esteve entre os presentes e conheceu uma nova estrutura.

Erico Ribeiro, VP de Graduação da Afya e Adriano Douglas, Reitor da Afya Salvador 3 - Foto: Divulgação

Confra

A residência da família Batalha, na Graça, abriu as portas para uma agradável confraternização. Márcia e Sílvio Batalha receberam itens dos amigos dos filhos, Carina e Carlos, para um brunch que se estendeu até o início da noite. O encontro foi marcado por música, alegria e boas conversas, reunindo convidados vindos da Itália, São Paulo e Rio de Janeiro, que passaram alguns dias entre Salvador e Praia do Forte.

Anfitriões do encontro: Márcia e Sílvio Batalha - Foto: Divulgação

Novo ciclo

O empresário baiano Rafael Vinícius reuniu clientes, parceiros, amigos e profissionais do setor para inaugurar a nova sede da RV Seguros, na Alameda das Espatódeas, em Salvador. Em seu ano de 25 anos de atuação, a corretora inicia um novo ciclo em um espaço projetado para acompanhar o crescimento da empresa, ampliar o atendimento e impulsionar sua expansão no mercado nacional.

Rafael Vinícius celebra os 25 anos da RV Seguros e inaugura nova sede em Salvador - Foto: Divulgação

Advocacia

À frente da Associação Baiana de Advogados Trabalhistas, o advogado Adriano Palmeira comandou, nos dias 27 e 28 de agosto, mais uma edição do Encontro Baiano dos Advogados Trabalhistas, o XVI EBAT. Com o tema “Advocacia, Cenários, Tendências e Perspectivas”, o encontro acontece no Espaço Cultural Raul Chaves, na Faculdade de Direito da UFBA, e ganha um significado ainda mais especial neste ano: a ABAT comemora 50 anos de história.

Adriano Palmeira reúne nomes da advocacia trabalhista em Salvador - Foto: Divulgação

Camarote

A chef Dulce Ferrero transforma o Cascalho Restaurante em camarote exclusivo durante o Festival de Lençóis, com vista privilegiada para o palco, na Praça Horácio de Matos. Com capacidade para 40 pessoas, o espaço oferece conforto e gastronomia contemporânea durante os shows de Cidade Negra, Michel Teló, Larissa Luz e Rachel Reis. O acesso é mediante reserva. Informações: (71) 98878-0192.

Patifaria

A nova comédia da Companhia Baiana de Patifaria, que reúne música, crítica social e muito humor, vem conquistando o público e segue em cartaz até 19 de setembro, em curta temporada. As apresentações acontecem às sextas e sábados, agora às 19h, no Teatro SESI Casa Branca, na Cidade Baixa. A montagem integra as comemorações pelos 40 anos de trajetória da companhia.

Aniversários

Hoje (27): Tânia Mara da Silveira, Grace Najar Gusmão, Paulo Sousa, Cristiana Isensee, Sonia Maria Araújo, Heth Carvalho, Carmen Vasconcelos, Roque Mendes, Fábio Lima, Tom Andrade Tawil

Amanhã (28): Otto Alencar, Cláudia Lopes, Márcio Sarmento Netto, Nina Sá, Solange Bernabó, Tânia Dantas Perroni Gueudeville Vita