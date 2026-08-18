Evento reúne mulheres líderes para discutir saúde em Salvador

Protagonistas

O business lounge The Latvian realiza amanhã mais uma edição do Protagonistas, projeto que reúne mulheres em posições de liderança para promover troca de experiências, networking e reflexões sobre temas contemporâneos. Com o tema “Viver Bem é o Novo Luxo”, o encontro terá a participação da médica Camila Alves e da nutricionista Fernanda Macuco, em uma conversa conduzida por Manu Moscoso e Gabriela Coutinho. O debate abordará wellness, saúde, performance e longevidade.

Homenagem

Em reconhecimento à sua destacada atuação no meio jurídico nacional, o advogado trabalhista Dr. Hudson Resedá foi homenageado por amigos e clientes. Ao agradecer a demonstração de carinho e fraternidade, destacou a necessidade de maior controle sobre a proliferação de cursos de Direito no país. Ressaltou ainda o papel da OAB na seleção dos bacharéis, por meio do Exame da Ordem, indispensável ao exercício da advocacia.

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Hudson Resedá, homenageado por sua trajetória no Direito - Foto: Divulgação

Convenção

Ozana Barreto e Lua Barreto estão em São Paulo, após participarem da Convenção Nacional do Boticário, em Atibaia. Na capital paulista, aproveitam alguns dias no sofisticado Rosewood São Paulo, ancorado no enclave cultural da Cidade Matarazzo, que traduz elegância e sofisticação. O roteiro inclui ainda o musical sobre Edith Piaf. Ozana está acompanhada da irmã, Suzana Barreto, também franqueada do Boticário.

As irmãs Suzana e Ozana Barreto ladeiam Arthur Grimbaund, presidente do Boticário, em registro social - Foto: Divulgação

Novos caminhos

Gegê Magalhães reúne amigos e familiares hoje para a “Missa de Gratidão e Caminhos Abertos”, na Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, no Pelourinho. A celebração, aberta ao público, será um momento de fé, gratidão e renovação, marcado por orações e pedidos de proteção, sabedoria e serenidade para a nova etapa de sua caminhada. O local também tem significado especial em sua trajetória.

Gegê Magalhães reúne amigos e familiares para celebração no coração do Centro Histórico de Salvador - Foto: Divulgação

Beneficente

A advogada Alessandra Tanure, especialista em Direito Digital na proteção dos direitos de personalidade de crianças e adolescentes, será uma das presenças do Baile do BB, em 22 de agosto, em São Paulo. Embaixadora da Tiffany & Co., Alessandra participará da noite que também terá caráter beneficente, com recursos destinados à Casa Santa Teresinha, que acolhe crianças e adolescentes com doenças de pele raras e graves.

Alessandra Tanure participa de evento beneficente como embaixadora da Tiffany & Co - Foto: Divulgação

Bahia & França

A renomada chef Tereza Paim, à frente do Casa de Tereza, Mesa de Tereza e Bar da Tetê, participa da edição “Chez Convida”, ao lado do chef Igor Almeida, do Chez Bernard. Juntos, prometem uma experiência enogastronômica que celebra o encontro entre os sabores da Bahia e da França. O evento acontece em 20 de agosto, com vista para a Baía de Todos os Santos, na Gamboa de Cima.

Tereza Paim no Chez Bernard, em mais uma noite de sabores entre Bahia e França - Foto: Divulgação

Novos Gestores

Caio Gama assume a Superintendência do Boulevard Shopping, após dois anos na gerência de Operações, sucedendo Vivianne Freire, que passa a comandar o Amazonas Shopping, em Manaus. A nova fase também marca a chegada de Fernanda Studart à gerência de Marketing. Formada em Publicidade e Propaganda, ela traz experiência em empreendimentos como Shopping da Bahia, Parque Shopping Maceió e CenterVale, em São Paulo.

Gilson Souza, gerente de operações; Fernanda Studart, gerente de marketing; Caio Gama, superintendente; e Gislaine Oliveira, gerente de negócios - Foto: Divulgação

Melhores do Ano

A Associação Comercial da Bahia lançará, em 7 de outubro, o Prêmio ACB Melhores do Ano, em parceria com o BP Money, para reconhecer empresas e empresários de destaque na economia baiana. O anúncio ocorrerá durante o Finance Day, com palestra de Rafael Liporace, CEO da Tardezinha. A premiação terá 14 categorias e os vencedores serão anunciados em 9 de dezembro, na Casa CLOC.

Lisboeta

De 4 a 6 de setembro acontecerá na freguesia de Arroios, em Lisboa, a I Festa de Santa Bárbara/Oyá, idealizada pela advogada baiana Maria Andreza Sá Gonçalves. A missa em louvor a Santa Bárbara será na Igreja Nossa Senhora dos Anjos, celebrada pelo pároco local, padre Paulo Araújo. Daqui de Salvador seguirá Laura Tanuri, e como uma das coordenadoras das "Amigas de Dulce", levará uma imagem de nossa Santa Dulce dos Pobres para ofertar àquela paróquia lisboeta.

Conexão

Salvador ganha a Ayê Terapias do Feminino, novo espaço da terapeuta integrativa Ayeska Azevedo, no Itaigara, dedicado ao desenvolvimento integral da mulher. O endereço reúne terapia floral, aromaterapia, constelações sistêmicas, dança terapêutica e outras práticas que conectam ancestralidade feminina e bem-estar contemporâneo. Ayeska também é autora do livro “Os Arquétipos das Deusas e os Florais de Bach”.

Aniversários

Hoje (18): Larissa Barreto, Cardoso Filho, Ricardo Borge Maracajá, Juliana Barude, Karine Queiroz, Roberta Almada Barbosa, Adriano Salles, Eduardo Príncipe de Oliveira, Juliana Ribeiro

Amanhã (19): Tika Marques, Adelmo Machado Neto, Paloma Jorge Amado, Dinalva Costa Brandão, Daniel Ishikawa Lariú