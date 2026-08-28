Fábio Vilas-Boas anuncia novo programa de voluntariado em hospital

Com uma proposta que une excelência assistencial e cuidado humanizado, o Hospital Casa de Retiro São Francisco amplia sua conexão com a sociedade por meio do Voluntariado São Francisco. Em entrevista, o diretor-presidente Fábio Vilas-Boas fala sobre a iniciativa, que valoriza a presença, a escuta, o acolhimento e a solidariedade como parte essencial da experiência de pacientes e familiares.

O que é o Voluntariado São Francisco e qual é o objetivo da iniciativa?

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Fábio: O Voluntariado São Francisco é um programa que abre as portas do Hospital Casa de Retiro São Francisco à participação da sociedade em ações de acolhimento, companhia, escuta e apoio a pacientes e familiares. A proposta é tornar a experiência hospitalar ainda mais humana e acolhedora, em sintonia com o modelo assistencial da instituição.

Por que a presença de voluntários pode fazer diferença na experiência dos pacientes?

Fábio: Existem dimensões do cuidado que não dependem de medicamentos ou tecnologia. Uma conversa, uma leitura, uma música, uma oração ou simplesmente a presença de alguém disposto a ouvir podem transformar o dia de uma pessoa hospitalizada. Isso ganha ainda mais importância para pacientes em processos prolongados de recuperação, reabilitação e cuidados paliativos.

Que atividades poderão ser realizadas pelos voluntários?

Fábio: Entre as possibilidades estão acolhimento de pacientes e acompanhantes, visitação e companhia, leitura e contação de histórias, música, arte e atividades de convivência, apoio aos familiares e ações de conforto e apoio espiritual. Tudo será realizado respeitando as escolhas, crenças e individualidade de cada paciente.

Como será a preparação dos voluntários e quais são os limites da atuação?

Fábio: O programa terá inscrição, seleção, capacitação e acompanhamento. Os participantes serão treinados em humanização, comunicação, ética, confidencialidade, segurança hospitalar e biossegurança. A atuação será complementar à assistência profissional. Voluntários não realizarão procedimentos, administrarão medicamentos ou terão acesso a prontuários e informações clínicas.

Quem pode participar e como fazer a inscrição?

Fábio: A iniciativa busca reunir pessoas de diferentes idades, formações e experiências que estejam dispostas a doar tempo e presença para o cuidado com o próximo. Inspirado nos valores franciscanos de fraternidade, respeito, dignidade e compaixão, o programa pretende formar uma comunidade em torno do hospital. Os interessados podem obter informações sobre inscrições e capacitação pelo e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp (71) 99921-2575.