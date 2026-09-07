Fé e tradição baiana atravessam o Atlântico

Europeia

Laura Tanuri e a filha Rafaela participaram da primeira Festa de Santa Bárbara/Oyá, em Lisboa. Durante a missa na Igreja Nossa Senhora dos Anjos, em Arroios, Laura levou ao altar a imagem de Santa Dulce dos Pobres. Depois, acompanharam o cortejo pelas ruas do centro até a feijoada que encerrou a festa, idealizada pela advogada baiana Maria Andreza Sá Gonçalves. Agora, mãe e filha seguem em giro por países europeus.

Eliane Ribeiro, Sérgio Costa e Claudia Matarazzo - Foto: Divulgação

Celebração



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Amanda Alcântara reuniu 70 mulheres do Amigas da Vitória para celebrar seu aniversário, na última sexta-feira (4), com um almoço no Gero Salvador, no Fasano. Ao lado de Luzia Novis, que coordena o grupo com ela, Amanda recebeu as amigas para uma tarde de boa mesa, brindes e muita conversa. O menu italiano foi assinado pelo chef Bahia Brito, em um encontro marcado pela amizade e pelos laços construídos ao longo do tempo.

Amanda Alcântara, Ana Carolina Leal, gerente de Contas de Eventos e A&B do Hotel Fasano e Luzia Novis - Foto: Millena Mineiro

Integridade em Pauta

Kelsor Fernandes, presidente do Sistema Comércio BA, recebeu o consultor Guilherme Bara no Teatro Sesc Casa do Comércio, durante o evento “Ética e Integridade”. Especialista em Diversidade, Inclusão e Compliance, Bara falou aos colaboradores da Fecomércio, Sesc e Senac sobre Relações Humanas e Ética no Cotidiano. Ao final, líderes do Sistema assinaram o compromisso institucional pela ética, integridade e transparência.

Kelsor Fernandes e Guilherme Bara, em encontro pela ética e integridade. - Foto: César V. Boas

Noite especial



Os sócios Ricardo Gesteira, André Fialho e Rodrigo Oliveira reuniram clientes, parceiros e amigos no restaurante Lafayette, na Bahia Marina, para celebrar os 10 anos do GFO Advogados. A noite foi marcada por homenagens, memórias e agradecimentos a quem ajudou a construir essa trajetória. Com atuação na advocacia empresarial, o escritório consolidou sua presença no mercado.

Ricardo Gesteira, André Fialho e Rodrigo Oliveira - Foto: Araras Produtora

Homenagem



O médico Henrique Moraes Salvador, presidente do Conselho de Administração da Rede Mater Dei de Saúde, será agraciado com a Comenda 2 de Julho, uma das mais importantes honrarias da Bahia. O reconhecimento destaca sua contribuição para o desenvolvimento da assistência hospitalar e a ampliação dos serviços de saúde no Estado. A homenagem acontece no dia 14 de setembro, às 10h, em sessão especial na Assembleia Legislativa da Bahia.

Henrique Moraes Salvador recebe a Comenda 2 de Julho pela trajetória dedicada à saúde na Bahia - Foto: Samuel Gê

Prestígio



Sucesso no Fasano Salvador, o The Private Table, comandado por Eliane Ribeiro, reuniu lideranças e nomes de destaque do mercado imobiliário para discutir os novos códigos do luxo. Ao lado de Claudia Matarazzo, referência em comportamento e hospitalidade, o encontro propôs uma experiência voltada à formação, relacionamento e construção de confiança no segmento de alto padrão, um mercado cada vez mais sofisticado.

Eliane Ribeiro, Sérgio Costa e Claudia Matarazzo - Foto: Ajurimar Sales

Riviera Francesa



Cecília Avena, da Aloha Náutica, embarca rumo à Riviera Francesa para conferir as novidades do Cannes Yachting Festival, de 8 a 13 de setembro, evento que abre a temporada de boat shows na Europa. Diretora de Comunicação da Associação Náutica da Bahia, a empresária retorna a Salvador com as principais tendências da náutica mundial para compartilhar no II Fórum Náutico Internacional da ANB, nos dias 16 e 17.

Cecília Avena rumo à Riviera Francesa, de olho nas tendências da náutica - Foto: Jailson Barbosa/ANB

Saudável



Acontece nos dias 12 e 13, no restaurante Grão, a oficina de Culinária Ayurvédica; e nos dias 19 e 20, o curso Saúde da Mulher 40+, no Espaço Esfera. Ambos neste mês, na Pituba e ministrados pela doutora Sonali Shinde, que virá da Índia. Mais informações: @ayurveda.bahia

Audium

De volta ao Brasil, a arquiteta baiana Débora Barretto, CEO da Audium e referência nacional em acústica, já está a mil com os preparativos para o Audium Tour. Após participar de congresso na Turquia e palestrar na Bolívia, ela comanda a imersão que, de 17 a 19 de setembro, percorrerá 23 empreendimentos de Salvador. A edição reúne profissionais de nove estados e coloca a Bahia no centro da acústica nacional.

Baiana

A "baiana" Lucicleide Monteiro Nascimento, das ruas do Pelô, verdadeira escola da vida, e depois na faculdade de Turismo, transformou a sua vocação nata da boa hospitalidade, em uma bela carreira internacional, mundo afora, representando a Bahia, obviamente. Parabéns!

Aniversários

Hoje (8): Cristiane Leal, Teca Martins, Maria Natividade Teles, Mariana Vita Baptista Mourão, Mirian Vaz, Sandra Gonzaga

Amanhã (9): akeeYann Mano, Fabian Marques Costa Siemann, Marisa Peixoto, Ana Claudia Souza, Rosinha Levita