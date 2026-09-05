Feijoada do Amor reúne música e solidariedade em prol das crianças

Em clima de solidariedade e celebração, o GACC-BA, presidido por Roberto Sá Menezes, realiza a 6ª Feijoada do Amor, dia 19, das 12h às 18h, no Lounge Premium da Casa de Apostas Arena Fonte Nova.

Danniel Vieira, Márcia Freire e Batifun comandam a tarde, que terá feijoada tradicional e vegana e atrações infantis. A renda será destinada à compra de um novo micro-ônibus para o projeto Transportando Esperança.

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Conexões

Magali Santana, Ricardo Visco, Rafael Dantas e Bruno Carvalho foram os nomes que movimentaram, na noite de quinta-feira, 3, o Ambiente 7 da CASACOR Bahia, assinado por Marlon Gama.

A convite do Shopping da Bahia, o grupo participou do bate-papo “Ninguém esquece como foi recebido”, em uma conversa sobre hospitalidade, comportamento e o poder das experiências que criam vínculos e permanecem na memória.

Ricardo Visco, diretor de portfólio da ALLOS, e Wilton Oliveira, superintendente do Shopping da Bahia - Foto: Pedro Accioly

W Workshop

Empresária e consultora, Renata Andrade é um dos destaques do W Workshop, que acontece dia 24, no Palacete, em Salvador.

Às 11h, ela conduz a palestra “Como produzir mais sem se sobrecarregar: A virada de chave da mulher moderna”, sobre produtividade e equilíbrio na rotina profissional. Na ocasião, Renata também lança o Método AVANÇA, metodologia própria voltada à gestão, liderança e performance.

Renata Andrade leva sua experiência em gestão e liderança ao W Workshop - Foto: Divulgação

Tin Tin

Dr. Rodrigo Queiroz, implantodontista da Evolute, é o festejado aniversariante de hoje. Profissional admirado pelo talento e pela dedicação, ele reúne o carinho e o reconhecimento de pacientes e colegas de profissão.

A data será celebrada em Belo Horizonte, ao lado de familiares e amigos queridos. Que o novo ciclo seja brindado com saúde, alegrias e muitas conquistas. Parabéns!

Rodrigo Queiroz brinda hoje nova idade cercado pelo carinho de familiares e amigos - Foto: Divulgação

Científica

Sabin Diagnóstico e Saúde e Pfizer promoveram uma noite de conhecimento e confraternização para médicos de diferentes especialidades, na Bahia Marina.

O jantar científico reuniu profissionais para uma conversa sobre prevenção de doenças respiratórias, imunização e os novos caminhos do cuidado. O encontro contou com palestra do especialista Jonatas Suamir, da Pfizer, em clima de troca e networking.

Agnaluce Moreira e Herbert William (centro), cogestores do Sabin, ao lado de Luiz Fernando e Jonatas Suamir, da Pfizer - Foto: André Carvalho

Comemoração

Sabrina e Carolina Furtado celebraram, no dia 1º, os 35 anos de presença da Martha Paiva em Salvador com um caruru especial para clientes e amigos.

A tradição ganhou uma ambientação inspirada nos corais, em referência às bodas de coral e à trajetória construída ao longo do tempo. Nascida no Espírito Santo e acolhida pela Bahia, a grife também celebra a continuidade familiar, já mirando a terceira geração.

Sabrina e Carolina Furtado celebram 35 anos da Martha Paiva em Salvador - Foto: Divulgação

Audiovisual

O cineasta e animador baiano Eduardo Stachow, aos 20 anos, vem ampliando sua presença no circuito audiovisual nacional e internacional. Fundador da Stachow Pictures, ele estreou mundialmente o curta “The Gramophone” no DJANHO!, em Curitiba.

Em setembro, o filme segue para o Canadá, onde concorre a quatro categorias no TINFF, em Toronto, e fará sua estreia internacional no Animaze, em Montreal.

Luso-baiana

Com uma mesa-redonda presidida pela advogada baiana Maria Andreza Sá Gonçalves, na Galeria Arte Livre, de Milú Ferreira, na prestigiosa Av. da Liberdade, foi aberta ontem à noite, a 1a Festa de Santa Bárbara/Oyá de Lisboa.

Amanhã acontece a missa em louvor à santa na Igreja Nossa Senhora dos Anjos, em Arroios, e em seguida parte um cortejo pelas da cidade até a Praça da Figueira, onde uma feijoada, assinada por Silvane Ferreira, no The Spot, concluirá o dia festivo.

Nutrição em alta

Salvador recebe, nos dias 13 e 14 de novembro, o III CONNECTI, que amplia as discussões sobre nutrição para além da alimentação e do peso.

Metabolismo, cérebro, microbiota, envelhecimento e imunidade estarão entre os temas da Sala Nutrição, reunindo especialistas em torno de uma abordagem cada vez mais personalizada do cuidado e da saúde.

Pôr do Sol

O pôr do sol ganha trilha sonora especial amanhã, na Ponta de Humaitá, com mais uma edição do “Vamos Ver o Pôr do Sol”, do Jammil e Uma Noites.

A partir das 16h, Rafa recebe Ed City, Negra Cor e Ara Ketu para uma tarde de música e alto astral, com entrada gratuita. A festa integra o Festival da Primavera da Prefeitura de Salvador, por meio da Saltur.

Aniversários