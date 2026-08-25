Fundação Maria Emília representa o Nordeste em fórum de filantropia

Filantropia

A Fundação Maria Emília (FME) representará o Nordeste no Fórum Brasileiro de Filantropos e Investidores Sociais 2026, promovido pelo IDIS em parceria com o Global Philanthropy Forum. A diretora executiva da FME, Thamile Accioly, participará do painel “Filantropia familiar: raízes locais, transformações duradouras”, que discutirá o papel das famílias na construção de ações sociais conectadas aos territórios. O evento acontece dia 27, em São Paulo.

Parabéns

Parabéns nesta terça-feira para Joaci Góes, presidente do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB), e Joaci Filho. Entre os amigos fraternais estão a desembargadora Fátima Carvalho, do Tribunal de Justiça, e o comendador Nelson José de Carvalho, diretor da ABI e benemérito da Irmandade do Senhor do Bonfim. A comemoração acontece no Salão de Festas do Costa Pinto, na Vitória, em clima de música, animação e alegria.

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Comendador Nelson José de Carvalho, Fátima Carvalho e o Imortal Joaci Goes - Foto: Divulgação

Imersão

Os médicos do Núcleo GAB – Medicina Integrada, Cláudia Lacerda, Janine Barradas e Glauber Branco, participantes da Imersão em Endometriose, realizada em Salvador. O encontro abordou riqueza, nutrição, estilo de vida, fertilidade e saúde intestinal, reforçando a importância de um olhar integral sobre o paciente. A participação reafirma o compromisso do Núcleo GAB com atualização científica e cuidado cada vez mais individualizado e humanizado.

Monica Dias, Janine Barradas, Glauber Branco, Claudia Branco e Bruno Brasil - Foto: Divulgação

Celebração

A arquiteta Lorena Damásio e o empresário Rafael Casqueiro oficializaram a união no último sábado, em elegante cerimônia na Basílica Nossa Senhora da Conceição da Praia, celebrada pelo padre Ivan Dias. Familiares e amigos próximos prestigiaram o momento, incluindo parentes do noivo vindos da Espanha. Após a celebração, os noivos receberam os convidados em animada festa no Cerimonial Conceição da Praia.

Foto 4: Lorena Damásio e Rafael Casqueiro celebram união - Foto: Divulgação| (@fernandofernandes_fotografia 8)

Especial

O restaurante A Porteira celebrou, na última quinta-feira (20), quatro décadas de história e de valorização da gastronomia nordestina. À frente do negócio, Klaus Rocha, Rosângela Rocha e Nicodemos Gadelha receberam convidados para um jantar especial na unidade da Boca do Rio. A trajetória começou em 1986, pelas mãos dos irmãos paraibanos Joana Gadelha, a Dona Janir, e Nicodemos. Hoje, o legado segue com novas gerações da família.

Nicodemos Gadelha e Dona Janir receberam convidados para celebrar os 40 anos de A Porteira (Addicione Soluções Criativas) - Foto: Divulgação| (Addicione Soluções Criativas)

Inovação

Os médicos Rômulo e Patrícia Bagano, à frente do Instituto Bagano Vittare, trazem a Salvador um tratamento revolucionário, desenvolvido na Espanha e inédito na Bahia, que dispensa a cirurgia plástica corretiva. O nutrólogo e a dermatologista, reconhecidos pela atuação que alia pesquisa, aprimoramento constante e tecnologias avançadas, apostam na novidade para este segundo semestre de 2026.

Rômulo e Patrícia Bagano apostam em inovação e tecnologia na medicina - Foto: Divulgação

Vitta Prime

Luis Cláudio Chagas e Heloísa Queiroz receberam convidados, no Salvador Shopping, para o Vitta Prime Day, encontro promovido pela Vitta Prime e dedicado à saúde, ao bem-estar, à tecnologia e à longevidade. A programação apresentou novidades e tecnologias voltadas à estética, reabilitação, fortalecimento muscular e saúde íntima, além de destacar o conceito de cuidado 360º da clínica.

Luis Cláudio Chagas e Heloísa Queiroz apresentam novidades em saúde e tecnologia em Salvador - Foto: Divulgação| Robson Faria)

Bienal

Uma das gratas surpresas da literatura baiana nos últimos anos, o escritor Diego Cardoso foi convidado a lançar seu segundo livro, Contos & Encontros, na 28ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, de 4 a 13 de setembro, no Distrito Anhembi. A obra aborda relacionamentos em diferentes perspectivas, como amor, paixão e sexo. O autor já participou da Flipelô e das bienais do Rio, Bahia e São Paulo.

Teatral

A Aliança Francesa de Salvador recebe Odile Pedro Leal para um teliê de teatro sobre sua peça “La Chanson de Philibert ou Les Gens Simples”. Os encontros serão realizados entre os dias 24 a 28 deste no Teatro Molière, na sede da Ladeira da Barra , e para além da programação, há possibilidade de uma sessão aberta ao público no dia 29 vindouro, às 16h. São poucas vagas para quem deseja fazer essa especialização em francês , focada em estudantes ou profissionais de teatro , mas profissionais da cena musical também são bem-vindes!

Literária

Durante o Nosso Sarau, que acontece no ICBA no próximo dia 26, o produtor e curador do evento, Cacau Novaes, convida a professora e escritora Lícia Souza para lançar o seu livro Dois Ciclos Literários Revolucionários: Canudos e a Nação Mestiça do Canadá , pela editora Mondrongo, às 18h.

Aniversários

Hoje (25): Claudia Belfort, Joaci Góes, Joaci Góes Filho, Luiz Brandão Costa, Jefferson Beltrão, Wilton Oliveira, Geovana Lamboglia

Amanhã (26): Vilsana Piccoli, Luciana Vilas-Boas, Livia Neeser