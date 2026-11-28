Reconhecimento

O Hospital Casa de Retiro São Francisco, no Horto Florestal, conquistou dois títulos no Prêmio Benchmarking Saúde Brasil 2026: Hospital de Transição e Empreendimento do Ano. A arquiteta Dóris Vilas-Boas, responsável pela recuperação e adaptação do imóvel histórico, também recebeu a homenagem de Arquiteta do Ano. O presidente da instituição, Dr. Fábio Vilas-Boas, celebrou as conquistas ao lado de integrantes da equipe.

Novo Biênio

A Academia de Letras da Bahia confirmou a permanência de Aleilton Fonseca, da Cadeira nº 20, e Edvaldo Brito, da Cadeira nº 3, na presidência e vice-presidência da instituição, respectivamente, para o biênio 2027-2029. Eleita com expressiva maioria, a diretoria dará continuidade ao trabalho à frente da Casa, que celebrará 110 anos de fundação em 7 de março de 2027. Entre os projetos estão ações comemorativas e a restauração das pinturas do teto do Palacete Góes Calmon.

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Aleilton Fonseca e Edvaldo Brito, à frente da Academia de Letras da Bahia no próximo biênio - Foto: Divulgação

Literatura e Cinema

Cícero Sena lança duas obras, De Volta às Origens e Semestre Sabático na 3ª Idade, no dia 17 de dezembro, das 18h às 21h, no Hotel Portobello Ondina. Outra novidade é a aquisição, pela produtora baiana A Tem Dendê Produções, dos direitos de adaptação cinematográfica de De Volta às Origens. A obra, de temática contemporânea, aborda ancestralidade, mudanças climáticas e protagonismo negro.

Cícero Sena e Vânia Lima celebram literatura, cultura e novos projetos para o cinema - Foto: Divulgação

Reconhecimento

O GACC-BA está entre as 100 Melhores ONGs do Brasil em 2026. A instituição foi representada por seu diretor, Antonio Meira Junior, na cerimônia de entrega do prêmio, em São Paulo. Promovida pelo Instituto Doar, a iniciativa reconhece a excelência em gestão, transparência e impacto social. Esta é a quarta vez que a entidade baiana conquista a distinção, após os reconhecimentos de 2020, 2021 e 2024.

Antonio Meira Junior celebra mais um reconhecimento nacional do GACC-BA (Divulgação) - Foto: Divulgação

Doces Memórias

Em uma conversa regada a lembranças e boas ideias, as chefs Elíbia Portela e Angeluci Preta vislumbraram uma possível parceria para resgatar doces tradicionais que atravessaram gerações. Olho de sogra, casadinho e beijinho estão entre as delícias que podem ganhar nova vida, em um projeto que promete unir gastronomia, história e memória afetiva.

CULTURA EM MOVIMENTO

Os escritores Wesley Correia e Liz Matos unem experiência literária e empreendedorismo cultural na criação da Caixa Preta Produções Culturais. Com trajetórias consolidadas na literatura, os dois reúnem formação, produção artística e atuação internacional para inaugurar uma nova frente de trabalho dedicada à valorização da cultura e à criação de projetos literários e artísticos.

Liz Matos e Wesley Correia iniciam juntos um novo capítulo na produção cultural baiana (Divulgação) - Foto: Divulgação

Novidade

Com 15 anos de trajetória no universo da beleza, Jô Lima passa a integrar a equipe da Sá Marina, levando sua experiência em extensões capilares. A profissional terá um espaço dedicado ao serviço e uma linha própria de fabricação de cabelos, instalada no salão. A novidade amplia sua atuação no segmento, mantendo o olhar voltado à personalização e ao cuidado individualizado.

Renata Soares, gerente da Sá Marina, recebe Jô Lima em seu time - Foto: Divulgação

Solidariedade

Aos 93 anos de trajetória, o Instituto de Cegos da Bahia enfrenta um delicado momento financeiro. Com atendimento integral pelo SUS, a instituição depende da mobilização da sociedade para manter suas atividades e assegurar a continuidade de um trabalho essencial. Diante da redução das doações, o apoio de pessoas físicas e empresas torna-se ainda mais importante. Cada contribuição, independentemente do valor, representa um gesto significativo de compromisso com essa causa. As doações podem ser feitas através do PIX 71 98489-1102.

Patrimônio

A iluminação da centenária Estação da Calçada, reinaugurada em junho, conquistou Menção Honrosa no Lighting Design Awards, prêmio internacional que reuniu 1.022 projetos de 63 países. Assinado pela baiana Audium, o projeto valorizou a arquitetura histórica do espaço, aliando preservação patrimonial, sustentabilidade e soluções contemporâneas. A premiação ocorreu na categoria Heritage Lighting Design.

Empreendimento

Pep Guardiola, embaixador global do City Football Group, e Ferran Soriano, CEO do grupo, estiveram na Bahia para conhecer as obras do City Football Academy Bahia, futuro centro de treinamento do Esporte Clube Bahia. Na ocasião, acompanharam também os preparativos para um residencial de alto padrão integrado ao complexo esportivo, desenvolvido pela Via Metropolitana, QPC Incorporadora e Grupo Terere, com lançamento previsto para 2027.

Aniversários

Hoje (28): Rafaela Meccia, Regina Ahmed, Paulo Magalhães, Justino Marinho, Fernando da Rocha Peres

Amanhã (29): Ingrid Weckerle Sobreira, Loraine Lobo

Segunda (30): José Eduardo Catharino, Bartô Feitosa, Maurício Gueudeville Vita, Maria Cristina Silva Lago, Virginie Peynichou Bono, Vera Pamponet Sampaio