Licia Fabio é homenageada com Prêmio Martin Luther King

Premiada

A empresária e produtora de eventos Licia Fabio foi homenageada com o Prêmio Martin Luther King – Diplomacia Civil. A honraria celebra sua trajetória de liderança e sua contribuição para a valorização da cultura baiana, do turismo e da economia criativa. Com projetos que projetam a Bahia para o Brasil e o mundo, Licia recebe um reconhecimento à altura de sua história e de sua permanente conexão com a identidade baiana.

Barra Fashion Wellness

O Shopping Barra e o festival Run’t realizaram o inédito Barra Fashion Wellness 2026, no Paris Saint-Germain Academy. Em uma experiência voltada ao bem-estar e ao equilíbrio, o evento reuniu convidados em clima de sunset, tendo como cenário a orla da Barra. Na ocasião, foi apresentada a campanha Moda Verão 2027, com o Podium Fashion, intervenção de moda assinada por Daniela Falcão.

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Empreendedorismo Feminino

A Casa Das6 celebra três anos de encontros, conexões e valorização do empreendedorismo feminino. Criada com o propósito de reunir marcas autorais e destacar o talento de mulheres empreendedoras, a casa comemora a trajetória no dia 10 de novembro, das 13h às 20h, no Horto Florestal. A ocasião contará com a apresentação da Coleção de Natal da Beju Caramelos e a participação de Ju Penedo e Luanna Fernandes, à frente da Maria Dolores.

Integrantes da Casa Das6 comemoram três anos de história - Foto: Divulgação

Honraria

O advogado criminalista e professor Sérgio Habib recebeu, em 5 de novembro, a Medalha do Mérito Judiciário Ruy Barbosa, a mais alta honraria do Tribunal de Justiça da Bahia. Natural de Itabuna, mestre em Direito pela UFBA e escritor, foi reconhecido por sua trajetória profissional. Na solenidade, presidida por José Rotondano, emocionou os presentes com um discurso sobre o legado jurídico e humanista de Ruy Barbosa.

Sérgio ao lado da esposa Socorro Habib, José Rotondano, e Cássio Miranda, presidente da Comissão Permanente do Tribunal - Foto: Divulgação

Internacional

A gerente executiva do Sinapro-Bahia, Diana Navarro, foi indicada ao The Lisbon Advertising Guiding Stars 2026, reconhecimento apresentado pelo Festival Internacional de Publicidade de Lisboa. A premiação destaca talentos e suas contribuições para o mercado publicitário em áreas como criatividade, estratégia, inovação, negócios e liderança. Com alcance internacional, o prêmio reúne profissionais de mais de 50 mercados.

Diana Navarro é indicada ao prêmio internacional - Foto: Divulgação

Dias agitados

Dias movimentados para Cláudio Najar, diretor-geral do Centro de Convenções Salvador. No dia 30, prestigiou a 2ª edição do Prêmio Melhores da Gastronomia Salvador, que reuniu cerca de 500 convidados no CCS, patrocinador da noite. Em seguida, participou do 2º Seminário Backstage Lab, dividindo painel sobre os desafios dos grandes eventos com Jeferson Zaratin e Vitor Tiago Cardoso, reforçando sua atuação no cenário dos grandes eventos da capital baiana.

Vitor Tiago Cardoso, Jeferson Zaratin e Cláudio Najar (Sara Barnuevo) - Foto: Divulgação

Naútica

A Breton Salvador marcou presença no Salvador Boat Show assinando os ambientes ANB Conecta e Lounge Náutica. A franqueada Jô Abreu recebeu convidados e parceiros nos espaços, ambientados com peças exclusivas da marca. A participação integra a agenda de experiências da Breton, que também estará em eventos como o Reverbere Experience e o Camarote Brown, no Guetho Square.

Jô Abreu, franqueada da Breton Salvador, no Salvador Boat Show - Foto: Divulgação

Solidária

A Su Misura, a WoodsWine e o Chez Bernard promovem amanhã, o encontro beneficente “Um brinde por uma boa causa”, em prol das obras sociais da Paróquia Nossa Senhora da Vitória. Na Su Misura, na Ladeira da Barra, a partir das 18h, a noite terá degustação de vinhos e menu harmonizado em sete etapas. A iniciativa reúne Rita Barros, Flávia Albernaz, Verônica e Ademar Lemos em torno da solidariedade.

Homenagem

O artista plástico Juarez Paraíso esteve nas Sete Portas para conhecer o mural “Brasilidades”, criado em sua homenagem na empena do Edifício Jovilo, na Avenida José Joaquim Seabra. Executada pela muralista Nila Carneiro e equipe, a obra celebra os dez anos do Projeto MURAL e transforma a paisagem urbana com cores vibrantes, formas orgânicas e elementos que valorizam a trajetória de um dos grandes nomes das artes baianas.

Tributo

A CAIXA Cultural Salvador recebe, de 4 a 6 de dezembro, o espetáculo “Para Minha Tia Nana”, em que Alice Caymmi presta tributo à tia, Nana Caymmi, um dos grandes nomes da música brasileira. Concebido como uma homenagem à artista, falecida em 2025, o show ganha contornos de memória afetiva e celebra o legado musical que atravessa gerações da família Caymmi. As apresentações acontecem de sexta a domingo.

Aniversários

Hoje (10): Maria Celane Serravale, Nilson Sarti, Lúcio Félix de Souza Filho, Marcos Moniza Barreto Ribeiro, Hildete Costa

Amanhã (11): Anabel Dantas, Ângela Sá Ude, Pedro Paulo Brandão, Vanessa Abdalla,