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Matuê é a grande atração da Ginga Salvador no dia 19

Evento aposta em casa cheia para a apresentação do artista e exibição da decisão do Mundial

Alexandra Isensee
Por Alexandra Isensee
Matuê é um dos rappers brasileiroa mais famosos da atualidade
Matuê é um dos rappers brasileiroa mais famosos da atualidade - Foto: Reprodução | Instagram

A final da Copa do Mundo 2026 ganhou um gostinho especial em Salvador. No dia 19 de julho, a festa Ginga Salvador receberá o rapper Matuê como principal atração musical da noite, que já está com 70% dos ingressos vendidos pela plataforma Sympla.

Ícone do trap nacional, o artista cearense leva ao palco um repertório com seus maiores sucessos da carreira, tais como "Quer Voar", "Máquina do Tempo", "333", "Conexões de Máfia", "Crack com Mussilon" e "A Última Dança".

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“Agradecemos a todos que viveram essa experiência conosco. Agora queremos fechar esta edição com muita energia, celebrando a final da Copa e um grande show de Matuê", destaca João Gordilho, um dos organizadores do evento.

Devido a eliminação da Seleção Brasileira na competição mundial, as programações previstas para os dias 11 e 15 de julho foram canceladas. Os clientes que adquiriram ingressos para essas datas podem solicitar o reembolso integral ou transferir o acesso para o evento do dia 19, entrando em contato pelo WhatsApp (71) 99951-9010.

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copa do mundo Matuê Salvador

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