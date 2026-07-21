Medicina integrada ganha novo espaço em Salvador com a inauguração da Clínica Saulo Silva

A Clínica Saulo Silva Medicina Integrada foi inaugurada em Salvador, em uma manhã especial que reuniu amigos, clientes e parceiros para celebrar a chegada de um novo conceito em saúde personalizada. Idealizado pelo Dr. Saulo Souza Silva, o espaço une ciência, tecnologia e acompanhamento multidisciplinar para promover emagrecimento saudável, saúde metabólica e longevidade. A celebração contou com buffet assinado por Anna e Gabriel Dalcom, que acrescentou sabor e sofisticação ao encontro.

Chá revelação

Em meio a lágrimas de felicidade, abraços e muita emoção, Gegê e Priscila Magalhães descobriram que estão à espera de um menino. O bebê se chamará Bento Salvador, um nome escolhido com carinho para homenagear a cidade que ocupa um lugar especial na história e no coração da família. O chá revelação, realizado no Mercado Modelo, reuniu familiares e amigos em uma celebração inesquecível, marcada por uma bênção, chuva de papéis azuis e fogos que iluminaram a Baía de Todos-os-Santos.

Tudo sobre July em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

À espera de Bento Salvador, Gegê e Priscila vivem um dos momentos mais especiais de suas vidas - Foto: Divulgação

Lançamento

A Happy Tour reuniu cerca de 500 pessoas no Shopping Salvador para celebrar os melhores momentos da temporada Orlando 2026 e lançar, em primeira mão, a temporada Orlando 2027. O evento foi comandado pelas diretoras Suzana Mamede e Kika Mamede, que apresentaram roteiros, novidades e condições especiais. O público conferiu depoimentos emocionantes de intercambistas e teve acesso antecipado às informações da nova temporada Disney 2027.

Suzana Mamede e Kika Mamede comandaram o lançamento da temporada Orlando/Disney 2027 da Happy Tour - Foto: Divulgação

Renovação

A tradicional Irmandade do Senhor do Bonfim da Bahia viveu um momento de emoção e renovação de fé com a posse de seus novos membros. Entre os empossados, a advogada Magda Teixeira foi oficialmente integrada como devota estatutária da secular instituição. Vestindo a tradicional opa da Irmandade, Magda celebrou a conquista ao lado de amigos, familiares e confrades, reafirmando seu compromisso com a preservação das tradições religiosas e culturais da Colina Sagrada.

Magda e Jorge Teixeira celebram a posse da advogada como membro estatutário da Irmandade do Senhor do Bonfim da Bahia - Foto: Arquivo pessoal

Celebração

A Companhia Baiana de Patifaria inicia as celebrações de seus 40 anos com a estreia de A Vida é um Cabaré!, sua 19ª montagem, no dia 31, no Teatro Sesi Casa Branca, onde segue em temporada até 29 de agosto, às sextas e sábados, às 20h. Contemplado pelo edital Chamadão das Artes Cênicas, com recursos da Fundação Gregório de Mattos, Secult e Prefeitura de Salvador, o espetáculo une humor, música e reflexão ao abordar os bastidores de um teatro prestes a fechar as portas e a resistência de quem vive da arte.

Pré-lançamento

Em maratona de pré-lançamento do seu sexto livro, Tentacular: poemas de tempo, memória e amor, a poeta baiana Renata Ettinger desembarca em Paraty para participar da Flip, de 22 a 26 de julho, com saraus, oficina, mesa e sessão de autógrafos. De volta a Salvador, a autora integra a Flipelô, de 5 a 9 de agosto, em edições especiais do sarau e do clube de leitura Onde Se Lê Poesia, com Maria Ávila, além do Sarau na Casa das Editoras Baianas, representando a editora Arpillera.

Aniversários

Hoje (21): Lula Pedreira, Luiza Olivetto, Antônio Carlos Sobral

Amanhã (22): Rosa Maria Pellegrino, Federica Marchetti, Chico Levita, Nely Libório