MKTConsult celebra o empreendedorismo baiano

Empreendedorismo em pauta

Enio Carvalho, fundador da MKTConsult, reuniu empresários e executivos para o lançamento do Anuário Empresarial da Bahia 2026 e a entrega do Prêmio Master Marketing Empresarial. A BYD conquistou o Troféu Irmã Dulce, enquanto Fidel Fernandez Lopez, fundador da Primordial Móveis, foi homenageado por sua trajetória empreendedora e contribuição ao comércio baiano.

Conhecimento

A biomédica esteta Poliana Momm retornou de Madrid com dupla certificação internacional em anatomia glútea, após formação no American Anatomy Institute. A capacitação ampliou seus conhecimentos em harmonização glútea, reforçando o compromisso com avaliações criteriosas, planejamento individualizado e segurança nos procedimentos estéticos, sempre respeitando as particularidades de cada paciente.

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Poliana Momm retorna de Madrid com novos conhecimentos e certificação internacional - Foto: Divulgação

Prestígio

Valton Doria Pessoa foi homenageado com a Medalha Thomé de Souza, em cerimônia na Câmara Municipal de Salvador. Nome conhecido na advocacia trabalhista, o advogado também tem forte atuação social à frente do Instituto Lugar de Faz, além de integrar o conselho das Obras Sociais Irmã Dulce e colaborar com a Mansão do Caminho.

Valton Doria Pessoa celebra reconhecimento por sua atuação social (Antonio Queirós) - Foto: Divulgação

Conexões

Aline Silva reúne empreendedores no dia 10 de novembro, às 18h30, no Almacen Pepe, no Shopping Barra, para a segunda edição do workshop Marketing Além da Mídia. Com o tema “Conexão: como criar laços que geram mais vendas”, o encontro propõe uma noite de conteúdo, troca de experiências e networking, com foco no relacionamento com clientes e em estratégias para fortalecer marcas.

Aline Silva reúne empreendedores em noite de conexões no Almacen Pepe (Divulgação) - Foto: Divulgação

Destaque

André Durães assume a diretoria técnica do Hospital Teresa de Lisieux, em Salvador. Médico, pesquisador e professor da UFBA, o cardiologista reúne experiência em gestão hospitalar e reconhecimento internacional: desde 2021, integra a lista dos 2% de cientistas mais citados do mundo, elaborada pela Elsevier em parceria com a Universidade Stanford.

André Durães assume a diretoria técnica do Hospital Teresa de Lisieux, em Salvador - Foto: Divulgação

Novidades

Regina Weckerle e Dina Kertzman reuniram convidadas, na terça-feira (27), em um encontro que celebrou a amizade, a moda e o bem-viver. Ao lado de Telma Wagner, da Telma Wagner Joias, Angela Freitas, da AF, e Fernanda Dias e Maiza Brito, da Cristalli, as anfitriãs apresentaram novidades em acessórios e estilo, em uma tarde de confraternização que contou também com Ozana Barreto.

Angela Freitas, Maiza Brito, Ozana Barreto, Regina Weckerle, Dina Kertzman e Telma Wagner - Foto: Divulgação

Solidariedade

A marca baiana Thereza Priore, de Adriana Regis, participou do Clube Arte da Pausa, na Casa Rosemberg, em Ondina. A edição “Enxergando de olhos fechados” teve caráter beneficente em prol do Instituto de Cegos da Bahia, com experiências sensoriais, cafés e acessórios, além da venda de azulejos e pulseiras para apoiar os serviços da instituição.

Consuelo Alban do ICB e Adriana Regis da Thereza Priore (A. Lemos) - Foto: Divulgação

Devoção

A Casa Pia de São Joaquim realiza nesta quarta-feira (28), às 10h, a tradicional Missa em Honra a São Simão, na igreja da instituição, aberta ao público. A celebração reúne fiéis, congregações, familiares e amigos em torno da devoção ao santo, cuja imagem, trazida de Portugal em 1746, está no templo desde 1965. A tradição reforça a ligação da Casa Pia com a caridade e o trabalho social.

Cultura

O poeta e jurista baiano Taurino Araújo aposta na aproximação com integrantes da Academia Brasileira de Letras (ABL) e no diálogo entre sua produção intelectual e a história da Cadeira 32 para sustentar sua candidatura à instituição. A eleição para a vaga deixada por Zuenir Ventura está marcada para 12 de novembro e reúne concorrentes como o médico e escritor Drauzio Varella, o dramaturgo Sergio Fonta e a artista visual Anna Bella Geiger.

Sabores

Arturo Mazzeo, presidente da Pizza Italian Academy (PIA), reúne em Salvador 20 pizzaiolos de diferentes regiões do Brasil para o Campeonato de Pizza Artesanal, dia 9 de novembro, no Palacete Tirachapéu. A disputa terá júri com instrutores italianos, influenciadores e profissionais da gastronomia, em um encontro que celebra a tradição da pizza e valoriza talentos do setor.

Halloween

O Salvador Shopping entra no clima do Halloween com o Monsters Station, dia 31 de outubro, das 10h às 12h, no Game Station, Piso L3. Em parceria pelo segundo ano consecutivo, a programação reúne personagens temáticos, cenários especiais, brincadeiras, pipoca e guloseimas, em uma manhã dedicada à diversão da criançada.

Aniversários

Hoje (29): Eduardo Valente Filho, Graça Caldeira,

Amanhã (30): José Henriques Ramos, Norberto Garrido, Wagner Paiva