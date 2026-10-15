MKTConsult lança Anuário Empresarial da Bahia 2026 e entrega prêmio

Encontro de prestígio

Enio Carvalho, diretor da MKTConsult, recebe empresários, executivos e lideranças no dia 27 de outubro, no elegante Palacete Tirachapéu, para uma noite de celebração ao empreendedorismo baiano. A ocasião marca o lançamento do Anuário Empresarial da Bahia 2026 e a entrega do Prêmio Master Marketing Empresarial, em um encontro que une reconhecimento, boas conexões e valorização de grandes trajetórias.

Orgulho e conquista

A empresária e jornalista Monique Melo viveu momentos de emoção e orgulho em São Paulo, onde prestigiou a formatura do filho, Felipe, em Ciências Econômicas pelo Insper, uma das instituições mais prestigiadas do país. Recém-formado, o jovem já ingressou no concorrido mercado financeiro paulistano. Uma conquista que merece aplausos e celebra o orgulho de toda a família!

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Monique celebra, com orgulho, a conquista do filho Felipe, formado em Ciências Econômicas pelo Insper - Foto: Divulgação

“Proféssor”

Neste Dia do Professor, 15 de outubro, os parabéns da coluna vão para Taurino Araújo, professor, escritor e jurista baiano, pensador e poeta, com trajetória acadêmica que ultrapassou as fronteiras brasileiras. Em outubro de 2005, no Japão, ganhou um apelido que o acompanha desde então: “O Samurai da Voz” — Koe no Samurai (声の侍). Agora, é o candidato da Bahia à Cadeira 32 da Academia Brasileira de Letras, na sucessão de Zuenir Ventura.

O aniversariante Taurino Araújo: candidato da Bahia à Academia Brasileira de Letras (Divulgação) - Foto: Divulgação

Empresarial

O empresário e advogado Paulo Cavalcanti, presidente da FACEB, terá presença de destaque na agenda empresarial de Salvador. No dia 16, será palestrante do Alvo Business, e, no dia 17, integrará a programação do Bahia Potência Empresarial 2026, no Centro de Convenções Salvador, em encontros dedicados à liderança, ao empreendedorismo e ao fortalecimento do setor produtivo baiano.

Paulo Cavalcanti em destaque no cenário empresarial baiano (Divulgação) - Foto: Divulgação

Imersão

Dra. Larissa Ohana está na Coreia do Sul, referência mundial em estética e beleza, em busca de novidades em tecnologias, ativos e protocolos voltados à qualidade da pele. A experiência amplia seu repertório em prevenção, regeneração e resultados naturais. De volta a Salvador, compartilhará descobertas no Ohana K-Beauty Experience, encontro para 30 mulheres, dia 24 de outubro, no Canto Hotel.

Larissa Ohana e João Adibe, CEO da Cimed na Coreia do Sul (Divulgação) - Foto: Divulgação

Design em cena

Lon Menezes, à frente da Tidelli Salvador, prestigia a Casa FOA, em Buenos Aires, mostra de arquitetura, design e paisagismo em cartaz até 1º de novembro, no Palácio Molina. Sob o conceito “Alquimia”, o evento celebra o diálogo entre patrimônio e contemporaneidade. Em dezembro de 2025, o empresário esteve na capital argentina com Adriana Barreto para acompanhar a apresentação da Tidelli em Palermo Soho.

Tomás Nadares, Marcelo Mella, Lon Menezes e Silvina Mella (Divulgação) - Foto: Divulgação

Dolce vita

A Talita Lelis desfruta dias de descanso na Itália, ao lado do marido, o ortopedista Valter Neto, e do filho, Davi. O roteiro inclui Roma, Florença e as paisagens da Toscana, entre passeios, arte e experiências gastronômicas. À frente de seu núcleo em Salvador, a médica retoma os atendimentos no próximo dia 19, renovada após a temporada em família.

Talita Lelis curte a Itália em família, entre charme, cultura e momentos especiais - Foto: Divulgação

Inovação

O Hospital Agnus Dei recebe, em 16 de outubro, o oftalmologista Kim Kayat, dos hospitais Albert Einstein e Sírio-Libanês, em São Paulo, para um encontro exclusivo com 35 especialistas. O evento apresentará a plataforma cirúrgica Unity VCS, incorporada à instituição em agosto. Com apoio da Alcon, a iniciativa destaca o investimento em tecnologia e excelência na assistência oftalmológica.

Moda baiana no SPFW

A empresária Adriana Regis leva a marca Thereza Priore ao São Paulo Fashion Week 2026, no Espaço Sebrae, com uma edição especial de Fartura Baiana. Em tons de branco, off-white e bege, a coleção valoriza texturas, laise, tricô, frivolitê e bordados artesanais, além de bolsas com flores de crochê, em parceria com a artesã Eliane Santos.

Parisiense

Amanhã, a atriz brasilo-germânica, radicada em Paris, Gabriella Scheer, promove o encontro literário e de dramaturgia "O Brasil em Verso e em Prosa". O local é a Livraria Sabiá – Arte & Cultura, no 4° distrito da Cidade Luz. Responsável também pelas traduções, Gabi vai cobrir um século de poesia brasileira (1926-2026), através das obras imortais de Cecília Meireles, Cora Coralina, Clarice Lispector, Carlos Drummond de Andrade, Vinicius de Moraes e Manuel Bandeira.

Aniversários

Hoje (15): Cynthia Sangalo

Amanhã (16): Cristina Alencar Carvalho, Fátima Camelyer, Simone Selem, Maria Helena Vieira