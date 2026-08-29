Paulo Cavalcanti toma posse na ABROL pelos 10 anos da Academia

Posse

Em noite de prestígio na ACBEU, o advogado, empresário, escritor e líder associativista Paulo Sérgio Costa Pinto Cavalcanti tomou posse na Academia Brasileira Rotária de Letras – ABROL Bahia, passando a ocupar a Cadeira nº 30, que tem como patrono Manuel Suarez Meijon. Cercado de amigos e admiradores, Paulo foi saudado por Geraldo Leite e recebeu homenagens de Carlos Rátis e Carlos Gantois. Em seu discurso, celebrou a literatura, o conhecimento e a cidadania como instrumentos de transformação.

Celebração

Sob a liderança de Carlos Sérgio Falcão, o Business Bahia celebrou oito anos com almoço no Palacete Tira-Chapéu. O encontro reuniu empresários e marcou o lançamento do Seminário Made in Bahia, em novembro, no Centro de Convenções, com o tema “O Brasil que surgiu das urnas”. O evento também discutiu oportunidades de negócios com a Europa, com participação dos cônsules de Portugal e Espanha.

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Carlos Sérgio Falcão e Agnaluce Moreira, em momento especial na celebração dos oito anos do Business Bahia - Foto: Divulgação

Extraordinária

A Caturna by Taurino Araújo: A Critical Treatise, de Nelson Cerqueira, acaba de chegar ao SSRN/Elsevier. Crítico que já se debruçou sobre autores extraordinários, Nelson leva a leitura de A Caturna a uma conclusão-bomba: diante da convergência entre criação poética e pensamento, as designações “poeta” e “pensador”, isoladamente, já não bastariam para dimensionar Taurino Araújo.

Nelson Cerqueira publica tratado bilingue sobre “A Caturna”, de Taurino Araújo - Foto: Divulgação

Novos horizontes

À frente do Bella Napoli, Gianfrancesco Angelino celebra os 64 anos da tradicional casa italiana com uma novidade que traduz seu espírito empreendedor: o Bella Napoli Facile. A linha leva para o freezer dos clientes clássicos preparados artesanalmente, como parmegianas, polpetas, lasanhas e massas. Mais que praticidade, Gianfrancesco aposta em uma nova maneira de compartilhar a história e os sabores que fazem do Bella Napoli uma referência em Salvador.

Gianfrancesco Angelino e sua mãe, Dona Ana, juntos na história de 64 anos do Bella Napoli - Foto: Divulgação

Oceanos 2026

O Prêmio Oceanos de Literatura em Língua Portuguesa anunciou os 54 semifinalistas de 2026, escolhidos entre 3.086 livros inscritos de autores de 13 nacionalidades. Na poesia, entre os 28 selecionados, estão os baianos Danilo Villa, Carlos Machado e Edson Cruz, ao lado de autores do Brasil, Moçambique e Portugal. A nova etapa será avaliada por dois júris internacionais, que definirão os cinco finalistas de cada categoria.

Feira da Fraternidade

Padre Luís Simões deu um start na Feira da Fraternidade deste ano: reuniu empresários e parceiros para apresentar os projetos sociais custeados pelo evento. O encontro, ocorrido na terça, 25, incluiu um brunch na Igreja Nossa Senhora da Vitória e visita in loco ao posto de saúde, creche e escola municipal. Novidades da 45ª edição da feira, que será de 5 a 8 novembro, no Campo Grande, foram apresentadas. Entre os presentes, estavam Verônica Cunha Guedes e Ângela Ferreira, do Instituto Flávia Abubakir.

Musical

A música independente baiana ganha uma noite especial neste sábado, dia 29: a Banda Cura desembarca na Varanda do SESI do Rio Vermelho, para apresentar o show Escute. O grupo é formada por Ramon Argolo, Urso da Montanha, Gustavo Neves e Zuzu Nascimento, e carrega em seu próprio nome a essência de sua proposta artística: fazer da música um caminho de encontro, acolhimento e bem-estar.

Aniversários

Hoje (29): Benito Gama, Benito Gama Filho, Rita Moraes, Denny Fingergut

Amanhã (30): Carlos Sodré, Zulmira Pedreira

Segunda (31): Marco Anton Ribeiro, Margarida Lessa Ribeiro, Tereza Queiroz, Lêda Pedreira, Maria Tereza Stern, Claudia Ahmed