Paulo Viana de Albuquerque Jucá integra lista tríplice para o TRT-5

Merecimento

O juiz Paulo Viana de Albuquerque Jucá foi escolhido, com 20 votos do Tribunal Pleno, para integrar a lista tríplice de promoção por merecimento ao cargo de desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. Titular da 7ª Vara do Trabalho de Salvador, o magistrado tem 32 anos de carreira na Justiça do Trabalho e disputa o acesso ao segundo grau pela segunda vez. A lista será encaminhada à Presidência da República, responsável pela nomeação.

Homenagem

O cardiologista José Carlos Raimundo Brito Filho foi homenageado com a Comenda Sílio Nascimento Andrade, entregue pelo presidente da Associação de Hospitais e Serviços de Saúde do Estado da Bahia (AHSEB), Mauro Adan. A homenagem foi concedida durante o seminário “Saúde: Onde a IA Encontra o Humano”, realizado no Mundo Plaza, que discutiu os impactos da inteligência artificial na gestão e na assistência à saúde.

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José Carlos Raimundo Brito Filho, Marcia Andrade Sena, José Carlos Raimundo Brito e Mauro Adan - Foto: Divulgação

Inovação

O enólogo Ricardo Morari, da Cooperativa Vinícola Garibaldi, apresentou na ProWine São Paulo pesquisas que exploram novas fronteiras da vitivinicultura brasileira. Entre cerca de 60 cultivares estudadas na Serra Gaúcha, destaca-se a romena Busuioaca de Bohotin, novidade prevista para chegar ao mercado em janeiro de 2027, na linha Garibaldi In Veritas.

Ricardo Morari aposta na inovação dos vinhos brasileiros (Cesar Silvestro) - Foto: Divulgação

Literária

A empresária e escritora baiana Danila Maia lançou seu livro O Poder de uma Escolha. Com 120 páginas, a obra compartilha sua trajetória de desafios, superação e ingresso no mundo dos negócios. Publicado pela Editora Legado, o livro inspira mulheres a acreditarem no próprio potencial e mostra como as escolhas podem transformar vidas, mesmo quando o caminho ainda não está definido.

Danila Maia apresenta O Poder de uma Escolha na Leitura do Salvador Shopping - Foto: Divulgação

Natalina

Juliana Brandão, gerente de Marketing do Shopping Bela Vista, anuncia uma novidade para o Natal: a releitura de “Celebrar”, sucesso do Jammil e Uma Noites, na voz de Adelmo Casé, com direção musical de Manno Góes. A música será apresentada no domingo, 1º de novembro, às 18h, durante a chegada do Papai Noel e a inauguração da decoração natalina do shopping.

Juliana Brandão anuncia a trilha sonora do Natal do Shopping Bela Vista - Foto: Divulgação

Celebração

Lidia, Angela e Fabio Pina celebram os 30 anos do Casarão Alpina, primeiro hotel de Mucugê, na Chapada Diamantina. O coquetel comemorativo, em 14 de novembro, reunirá cerca de 200 convidados, com organização de Ginno Larry, menu do chef Ricardo Vallari e show de Eric Assmar. A festa marca a nova fase do hotel, modernizado pelo arquiteto Tiago Martins, da Arc+CO Arquitetura.

Lidia, Angela e Fabio Pina celebram os 30 anos do Casarão Alpina, referência em hospitalidade na Chapada Diamantina - Foto: Divulgação

Jurídica

A especialista em Direito Eleitoral Fernanda Chaves passa a integrar a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político (ABRADEP), sediada em Brasília. A admissão, precedida por critérios rigorosos e indicação de três membros efetivos, reconhece sua trajetória na esfera pública e sua atuação no Direito Eleitoral e Legislativo, consolidando mais um marco em sua carreira jurídica.

Fernanda Chaves passa a integrar a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político - Foto: Divulgação

Miss Essência

O salão Sá Marina, na Pituba, assinou a produção de maquiagem e cabelo da primeira edição do Miss Essência Que Inspira, realizada na Academia de Letras da Bahia, em apoio à campanha Outubro Rosa. Promovido pela Rede Viva de Mulheres, o concurso celebra mulheres em remissão do câncer. A gerente-geral do salão, Renata Soares, também integrou o júri. A iniciativa reúne mais de 400 mulheres em tratamento oncológico e vítimas de violência.

Lançamento

A psicanalista e acadêmica Urânia Tourinho Peres, titular da Cadeira nº 40 da Academia de Letras da Bahia, lança hoje, às 17h, na instituição, o livro Narcisismo: o Inconsciente, sempre, pela editora Escuta, de São Paulo. Com 80 páginas, a obra percorre as contribuições de Freud e Lacan sobre o narcisismo e a constituição do sujeito. “O sentimento que me invade nesse momento é de alegria”, afirma a autora.

Jazzística

Um dos eventos sonoros mais aguardados do outono da capital francesa e região parisiense, o "Jazz sur Seine" está rolando até o dia 24 vindouro em vários clubes de jazz, na sua 15ª edição, com 200 shows em 32 espaços culturais e reunindo 450 músicos.

Aniversários

Hoje (22): Avany Durand, Fabiola Mansur, Kátia Kruschewsky, Nelsinho Tavares

Amanhã (23): Terezinha Garrido, Roseli Duque