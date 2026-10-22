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JULY

Paulo Viana de Albuquerque Jucá integra lista tríplice para o TRT-5

Coluna July desta quinta-feira, 22

Agatha Victoria Reis
Por
Juiz Paulo Viana de Albuquerque Jucá concorre ao cargo de desembargador do TRT-5
Juiz Paulo Viana de Albuquerque Jucá concorre ao cargo de desembargador do TRT-5 - Foto: Divulgação

Merecimento

O juiz Paulo Viana de Albuquerque Jucá foi escolhido, com 20 votos do Tribunal Pleno, para integrar a lista tríplice de promoção por merecimento ao cargo de desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. Titular da 7ª Vara do Trabalho de Salvador, o magistrado tem 32 anos de carreira na Justiça do Trabalho e disputa o acesso ao segundo grau pela segunda vez. A lista será encaminhada à Presidência da República, responsável pela nomeação.

Homenagem

O cardiologista José Carlos Raimundo Brito Filho foi homenageado com a Comenda Sílio Nascimento Andrade, entregue pelo presidente da Associação de Hospitais e Serviços de Saúde do Estado da Bahia (AHSEB), Mauro Adan. A homenagem foi concedida durante o seminário “Saúde: Onde a IA Encontra o Humano”, realizado no Mundo Plaza, que discutiu os impactos da inteligência artificial na gestão e na assistência à saúde.

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José Carlos Raimundo Brito Filho,  Marcia Andrade Sena,  José Carlos Raimundo Brito e Mauro Adan
José Carlos Raimundo Brito Filho,  Marcia Andrade Sena,  José Carlos Raimundo Brito e Mauro Adan - Foto: Divulgação

Inovação

O enólogo Ricardo Morari, da Cooperativa Vinícola Garibaldi, apresentou na ProWine São Paulo pesquisas que exploram novas fronteiras da vitivinicultura brasileira. Entre cerca de 60 cultivares estudadas na Serra Gaúcha, destaca-se a romena Busuioaca de Bohotin, novidade prevista para chegar ao mercado em janeiro de 2027, na linha Garibaldi In Veritas.

Ricardo Morari aposta na inovação dos vinhos brasileiros (Cesar Silvestro)
Ricardo Morari aposta na inovação dos vinhos brasileiros (Cesar Silvestro) - Foto: Divulgação

Literária

A empresária e escritora baiana Danila Maia lançou seu livro O Poder de uma Escolha. Com 120 páginas, a obra compartilha sua trajetória de desafios, superação e ingresso no mundo dos negócios. Publicado pela Editora Legado, o livro inspira mulheres a acreditarem no próprio potencial e mostra como as escolhas podem transformar vidas, mesmo quando o caminho ainda não está definido.

Danila Maia apresenta O Poder de uma Escolha na Leitura do Salvador Shopping
Danila Maia apresenta O Poder de uma Escolha na Leitura do Salvador Shopping - Foto: Divulgação

Natalina

Juliana Brandão, gerente de Marketing do Shopping Bela Vista, anuncia uma novidade para o Natal: a releitura de “Celebrar”, sucesso do Jammil e Uma Noites, na voz de Adelmo Casé, com direção musical de Manno Góes. A música será apresentada no domingo, 1º de novembro, às 18h, durante a chegada do Papai Noel e a inauguração da decoração natalina do shopping.

Juliana Brandão anuncia a trilha sonora do Natal do Shopping Bela Vista
Juliana Brandão anuncia a trilha sonora do Natal do Shopping Bela Vista - Foto: Divulgação

Celebração

Lidia, Angela e Fabio Pina celebram os 30 anos do Casarão Alpina, primeiro hotel de Mucugê, na Chapada Diamantina. O coquetel comemorativo, em 14 de novembro, reunirá cerca de 200 convidados, com organização de Ginno Larry, menu do chef Ricardo Vallari e show de Eric Assmar. A festa marca a nova fase do hotel, modernizado pelo arquiteto Tiago Martins, da Arc+CO Arquitetura.

Lidia, Angela e Fabio Pina celebram os 30 anos do Casarão Alpina, referência em hospitalidade na Chapada Diamantina
Lidia, Angela e Fabio Pina celebram os 30 anos do Casarão Alpina, referência em hospitalidade na Chapada Diamantina - Foto: Divulgação

Jurídica

A especialista em Direito Eleitoral Fernanda Chaves passa a integrar a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político (ABRADEP), sediada em Brasília. A admissão, precedida por critérios rigorosos e indicação de três membros efetivos, reconhece sua trajetória na esfera pública e sua atuação no Direito Eleitoral e Legislativo, consolidando mais um marco em sua carreira jurídica.

Fernanda Chaves passa a integrar a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político
Fernanda Chaves passa a integrar a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político - Foto: Divulgação

Miss Essência

O salão Sá Marina, na Pituba, assinou a produção de maquiagem e cabelo da primeira edição do Miss Essência Que Inspira, realizada na Academia de Letras da Bahia, em apoio à campanha Outubro Rosa. Promovido pela Rede Viva de Mulheres, o concurso celebra mulheres em remissão do câncer. A gerente-geral do salão, Renata Soares, também integrou o júri. A iniciativa reúne mais de 400 mulheres em tratamento oncológico e vítimas de violência.

Lançamento

A psicanalista e acadêmica Urânia Tourinho Peres, titular da Cadeira nº 40 da Academia de Letras da Bahia, lança hoje, às 17h, na instituição, o livro Narcisismo: o Inconsciente, sempre, pela editora Escuta, de São Paulo. Com 80 páginas, a obra percorre as contribuições de Freud e Lacan sobre o narcisismo e a constituição do sujeito. “O sentimento que me invade nesse momento é de alegria”, afirma a autora.

Jazzística

Um dos eventos sonoros mais aguardados do outono da capital francesa e região parisiense, o "Jazz sur Seine" está rolando até o dia 24 vindouro em vários clubes de jazz, na sua 15ª edição, com 200 shows em 32 espaços culturais e reunindo 450 músicos.

Aniversários

Hoje (22): Avany Durand, Fabiola Mansur, Kátia Kruschewsky, Nelsinho Tavares

Amanhã (23): Terezinha Garrido, Roseli Duque

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