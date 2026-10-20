Reconhecimento à trajetória jurídica de Sergio Habib

Honraria

O advogado criminalista Sergio Habib será distinguido com a Medalha Ruy Barbosa, a mais alta honraria do Tribunal de Justiça da Bahia. A solenidade acontece em 5 de novembro, às 13h30, no Auditório Desembargadora Olny Silva, durante as celebrações pelos 177 anos de nascimento de Ruy Barbosa, uma das maiores expressões do pensamento jurídico brasileiro.

Exclusiva

Os irmãos Roberta e Lucas Maia, franqueados da HOPE em Salvador, reuniram convidadas para uma aula exclusiva de treino funcional conduzida por Carlos Sampaio, no rooftop do Hotel Fasano Salvador. Com a Baía de Todos-os-Santos como cenário, a iniciativa, promovida pelas unidades do Salvador Shopping e do Shopping Barra, integra a campanha nacional “HOPE TODO DIA”, que une sofisticação, movimento e bem-estar em diferentes momentos da rotina.

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Roberta e Lucas Maia em manhã fitness no rooftop do Fasano (André Carvalho) - Foto: Divulgação

Advocacia no TRT-5

O advogado e professor Diego Oliveira, candidato a desembargador do Trabalho do TRT-5 pelo Quinto Constitucional da Advocacia, reúne apoios expressivos, entre eles o do jurista Taurino Araújo, candidato da Bahia à Cadeira 32 da Academia Brasileira de Letras, na vaga de Zuenir Ventura. A eleição virtual para a lista sêxtupla será realizada amanhã, 21 de outubro, com cada advogado podendo votar em até seis nomes.

Diego Oliveira recebe o apoio do jurista Taurino Araújo em sua candidatura ao Quinto Constitucional do TRT-5 - Foto: Divulgação

Encontro

Claudia Belfort reuniu uma animada turma em encontro dedicado à beleza e à inovação. As dermatologistas Erica Dourado e Manuela Garcia apresentaram o Eletrobody, tecnologia que promete inovar os tratamentos estéticos. Entre as presenças, Nadja Valente, Tatiana Fraga, Veronica Andrade, Rosane Lacerda e Angelica Siqueira, entre outras convidadas.

Claudia Belfort recebeu Erica Dourado e Manuela Garcia em encontro dedicado à beleza e à inovação - Foto: Divulgação

Conexões

O reitor da UNIFACS, Bruno Soares, reuniu executivos e lideranças empresariais no Conexão UNIFACS para discutir inovação, tecnologia e as novas dinâmicas do mercado. Promovido em parceria com a Ânima Soluções, o encontro teve palestra de Fábio Duarte, CEO da Community Creators Academy, sobre a Creator Economy e seu papel estratégico na expansão dos negócios e no fortalecimento das relações entre marcas e públicos.

Bruno Soares e lideranças empresariais no Conexão UNIFACS, em Salvador - Foto: Divulgação

Posse

O ginecologista baiano Manoel Sarno tomou posse na Academia Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia (ABGO), durante congresso da Sociedade Brasileira de Ultrassonografia, em São Paulo. Professor titular de Obstetrícia da UFBA, o médico passa a ocupar a Cadeira nº 27, em reconhecimento à sua trajetória dedicada ao ensino, à pesquisa e à assistência médica.

Waldemar Neves do Amaral, presidente da ABGO, e Manoel Sarno, durante a posse do médico baiano na Academia - Foto: Divulgação

Celebrando

A jornalista Tatiane Freitas, CEO da Viva Comunicação Interativa, celebrou seus 50 anos em clima de descontração, no Terê Gastrobar, no Rio Vermelho. Cercada de amigos, curtiu uma animada roda de samba comandada pelo Grupo Botequim. A mesa de doces e o bolo, assinados pela confeiteira Manuella Bezerra, amiga dos tempos de Maristas, completaram a festa.

Tatiane Freitas celebra seus 50 anos em clima de samba e alegria (Nelson Brito Jr.) - Foto: Divulgação

Espetáculo

João Bosco tem encontro marcado com o público baiano em 15 de janeiro de 2027, na Sala Principal do Teatro Castro Alves, em Salvador. O cantor, compositor e violonista celebra 80 anos de vida, completados em 2026, e mais de cinco décadas de uma trajetória singular na música brasileira. Os ingressos começam a ser vendidos hoje, a partir das 14h.

Beneficente

Sempre dinâmica aos 93 anos, otimista e muito querida, batalhadora e focada nas obras sociais, Dilma Magnavita Castro realiza uma tarde recreativa com sorteios e bingo beneficente do International Women's Club, do qual está presidente mais uma vez: será amanhã, às 15h, no Yacht Clube da Bahia. Informações pelo zap: (71) 99162-1161.

Em debate

O Grupo Espaço Livre de Pesquisa-Ação da UFBA celebra 30 anos com o ciclo “Fanon feat Sartre”, que reúne leituras dramáticas e debates sobre colonialismo, decolonização, raça, classe e gênero. A programação promove um diálogo entre os pensamentos de Franz Fanon e Jean-Paul Sartre, articulando teatro, reflexão crítica e pesquisa acadêmica, com seminário aberto ao público.

Aniversários

Hoje (20): Katia Jasmin Khoury Tawil, Tânia Abreu, João Lopes Araújo, Ailton Pitombo, Osmar Martins, Ticiano Boaventura, Gustavo Vita Baptista Alcuri

Amanhã (21): Lívio Tourinho, Mercedes Brito Magalhães, Marcelo Farias Kruschewsky, Leonardo Alonso