Rita Tourinho toma posse como procuradora de Justiça do MP-BA

Posse

A promotora Rita Tourinho tomou posse como procuradora de Justiça do Ministério Público da Bahia, consolidando uma trajetória dedicada à defesa do patrimônio público, área em que atua desde 1999. Entre as prioridades, está a continuidade de iniciativas voltadas à transparência na gestão pública, como os projetos relacionados aos festejos juninos, às semanas de conciliação e à transparência em rede.

Noite Iluminada

Entre versos e afetos, o escritor e poeta Wesley Correia celebrou seu aniversário em um sarau intimista, marcado pela delicadeza dos encontros. Com concepção e produção de Cris Reis e Ricardo, a noite ganhou atmosfera artística inspirada em Yayoi Kusama. O bolo assinado por Ivana Calumby reproduziu os cinco livros do autor, em uma homenagem original à sua trajetória literária. Uma celebração em que a poesia foi protagonista.

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Wesley Correia e sua amada, Liz Matos, celebrando a vida entre poesia, afeto e cumplicidade - Foto: Divulgação

Vanguarda

João Osmário está em Paris, onde mergulha nas tendências e inovações do SIAL, uma das maiores vitrines mundiais da indústria de alimentos. Mais do que conhecer novidades, o empresário aproveita a oportunidade para trocar experiências e ampliar horizontes com quem está na vanguarda do setor. Afinal, nada substitui a vivência e o olhar atento de quem busca o novo. Como diria Hemingway: “Paris é uma festa!”

João Osmário em temporada parisiense, onde negócios e inspiração se encontram - Foto: Divulgação

Sublime

O Grupo Prima e a Acciona comemoram a entrega do Sublime Horto House, em uma elegante recepção no próprio residencial, que reuniu cerca de 300 convidados, entre empresários, clientes e parceiros. Referência em alto luxo, o empreendimento alcança um marco inédito no Nordeste ao conquistar a certificação GBC Condomínio Platina, distinção que reconhece sua excelência em sustentabilidade.

Luciano Lopes, Luciano Carneiro, Christiano Polillo, Ruben Escartin (Divulgação) - Foto: Divulgação

Mulheres Empreendedoras

Siomara Caleiros, do Sebrae, e Ana Alonso, à frente da Câmara das Mulheres Empresárias da Fecomércio BA, apresentaram a programação do Mulher + Comércio em encontro no Restaurante-Escola Senac Casa do Comércio. Nos dias 28 e 29, o evento reunirá lideranças e empreendedoras em torno de grandes nomes e ideias que inspiram o protagonismo feminino, com destaque para Hortência, lenda do basquete brasileiro, na palestra magna de abertura.

Mulheres Empreendedoras Siomara Caleiros, do Sebrae, e Ana Alonso, à frente da Câmara das Mulheres Empresárias da Fecomércio BA, apresentaram a programação do Mulher + Comércio em encontro no Restaurante-Escola Senac Casa do Comércio. Nos dias 28 e 29, o evento reunirá lideranças e empreendedoras em torno de grandes nomes e ideias que inspiram o protagonismo feminino, com destaque para Hortência, lenda do basquete brasileiro, na palestra magna de abertura. - Foto: Divulgação

Banquete da Amizade

Edinho Engel e Danilo Fernandes recebem Roberta Sudbrack e Rodrigo Oliveira para uma noite de celebração à boa mesa e aos encontros especiais. No dia 27, às 20h, o Amado será palco do “Banquete da Amizade”, que integra a série comemorativa “20 ANOS sendo AMADO”. O menu reúne criações autorais e releituras cheias de personalidade, com ingredientes que exaltam os sabores brasileiros e a identidade baiana.

Edinho Engel, anfitrião de mais um encontro que celebra a alta gastronomia e a arte de receber - Foto: Divulgação

Premiação

O Grupo Mais Decor celebrou a sexta edição da Noite dos Premiados, no restaurante Silva Cozinha, reunindo nomes da arquitetura, decoração e do mercado de interiores baiano. Sob o comando da jornalista Camila Oliveira, a cerimônia homenageou 30 escritórios e mais de 40 profissionais. Com 22 lojas associadas e cerca de 1.100 arquitetos cadastrados, o grupo reforça sua presença e expansão no setor.

Olivia e Boris Zanetti, Yve Goes, Ramon Sampaio, Gustavo Carvalho, Juliana Cardozo, Adriene Gonzaga (Leve Criativa) - Foto: Divulgação

Raridades

Um violino de 347 anos e um violoncelo de 306 anos prometem roubar a cena em Salvador. As preciosidades estarão nas mãos do aclamado Trio Sitkovetsky, que se apresenta em 3 de novembro, às 20h, na Sala Principal do Teatro Castro Alves. No repertório, obras de Beethoven, Schumann e Dvořák. O concerto integra a Série Caderno 2 / Dellarte – Concertos Internacionais. Ingressos no Sympla.

Campanha

O Museu Carlos e Margarida Costa Pinto lançou uma campanha para reforçar sua identidade como Museu de Artes Decorativas da Bahia. Com 3.176 peças que retratam hábitos e costumes entre os séculos XVII e XX, a instituição convida o público a conhecer seu valioso acervo, que reúne mobiliário, prataria, porcelanas, cristais, pinturas, esculturas e joias.

Moda & Criatividade

O Casarìa, no charmoso Palacete Tirachapéu, recebe hoje uma edição do Fashion Doll, uma experiência que une moda, estilo e criatividade. À frente da vivência, a consultora de moda e imagem Kika Maia convida as participantes a explorar novas possibilidades de estilo em uma tarde de descontração e boas trocas. As bonecas e os looks ilustrados levam a assinatura da jornalista e artista Gabriela Cruz, da De Tudo Que Eu Vejo.

Aniversários

Hoje (24): Helyane Meyer, Patricia Andrade Viana, Jackson Noya, Flávia Oliveira, Lalou Titus

Amanhã (25): Pedro Tavares, Thamile Accioly, Marcelo Pessoa, Ruy Bacelar, Maria de Lourdes Medauar, Manoel Suarez, Juliana Gomes e Andrade Tawil, Patrick Reserva

Segunda (26): Fausto Franco, Claudio Carvalho, Leninha Pedreira, Fernanda Doria, Sandra Moscozo de Carvalho, Luzia Santhana, Márcia Alcuri Assis Latini