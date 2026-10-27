Rubens Doria recebe Medalha Thomé de Souza em Salvador

Homenagem

O esporte como instrumento de inclusão, educação e transformação social marca a trajetória de Rubens Doria, homenageado com a Medalha Thomé de Souza, pela Câmara Municipal de Salvador. Integrante da Seleção Brasileira de Basquete Master há cerca de 20 anos, ele construiu uma carreira dedicada à formação de jovens, à promoção de oportunidades e ao desenvolvimento humano por meio do esporte.

Liderança

Cristina Barude assume a diretoria regional da Abracom Bahia, trazendo mais de 30 anos de experiência em comunicação corporativa. Sócia e diretora executiva da Lume Comunicação Integrada, ela inicia a gestão no próximo dia 5, durante encontro na sede da ABI, em Salvador, que terá palestra de Fábio Santos, presidente nacional da entidade, sobre reputação em tempos de inteligência artificial.

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Cristina Barude assume novo desafio à frente da comunicação empresarial baiana - Foto: Divulgação

Prestígio

A posse dos novos desembargadores do Tribunal de Justiça da Bahia, Rosalvo Vieira e Benício Mascarenhas, reuniu convidados e autoridades em uma solenidade prestigiada. Rosalvo Augusto, mesário estatutário da Venerável Irmandade do Senhor do Bonfim, recebeu o carinho dos irmãos da secular instituição, onde mantém uma trajetória de relevantes serviços. Nelson José de Carvalho, benemérito da Irmandade e diretor da ABI, acompanhou a cerimônia, visivelmente emocionado.

Nelson José de Carvalho entre os desembargadores Rosalvo Augusto e Benício Mascarenhas - Foto: Divulgação

Congresso

A médica Analuzia Moscoso marca presença no XVI Congresso Latino-Americano de Obesidade (FLASO 2026), que reúne especialistas brasileiros e internacionais, de 28 a 31 de outubro, no Centro de Convenções de Salvador. Com duas décadas de atuação, ela participa do encontro, que promove a troca de experiências e a atualização científica sobre os avanços no cuidado com a saúde metabólica.

Analuzia Moscoso já marcou no calendário a celebração de seu aniversário - Foto: Divulgação

Lançamento

Régis Aragão Leite lançou “O Homem por Trás do Terno”, obra que convida à reflexão sobre autoconhecimento, ética e propósito. O evento reuniu lideranças institucionais, amigos e familiares, marcando também a estreia oficial do selo literário da Grande Loja Maçônica do Estado da Bahia. A noite contou com a presença do Grão-Mestre Claudiano Fonseca e de representantes dos meios jurídico e maçônico.

Régis Aragão Leite celebra o lançamento de sua obra em noite de prestígio e reflexão - Foto: Divulgação

Outubro Rosa

O Hospital Aristides Maltez realiza, no dia 30, o XIV Curso de Atualização em Detecção Precoce do Câncer de Mama, no auditório Honorato Maltez, como parte do Outubro Rosa 2026. Segundo Lorena Almeida, coordenadora do Serviço de Mamografia, a iniciativa promove a qualificação dos profissionais de saúde e reforça a importância do diagnóstico precoce para ampliar as possibilidades de tratamento e reduzir a mortalidade pela doença.

Lorena Almeida reforça a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama - Foto: Divulgação

Exposição

A APAE de Salvador inaugurou a exposição “Entre o Tempo e o Rei”, no Shopping Piedade, onde permanece até o fim do mês. Inspirada na turnê Tempo Rei, a mostra reúne obras de artistas com deficiência intelectual e múltipla atendidos pela instituição. A iniciativa integra as comemorações pelos 58 anos da APAE e celebra, em cores e diferentes olhares, o legado do músico baiano.

Joaquim Correia de Melo Neto, Ângela Ventura, Cláudia Rêgo e Rodrigo Gabriel, autor da obra Mosaico - Foto: Divulgação

Vaticano

Durante todo este ano está sendo comemorado o Bicentenário das Relações Diplomáticas entre o Brasil e a Santa Sé (1826-2026). O início das comemorações foi uma Celebração Eurcarística na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, presidida por Sua Eminência Reverendíssima Cardeal Pietro Parolin, que é o Secretário de Estado de Sua Santidade Papa Leão XIV.

Conexões

As empresárias Danila e Sarah Maia, à frente da Medcall, promovem hoje, a primeira edição do The Time, no Jota Gastronomia, no Rio Vermelho. O encontro reunirá cerca de 30 médicos para uma conversa sobre gestão, posicionamento e empreendedorismo na saúde, em uma experiência que combina conhecimento, relacionamento e gastronomia assinada pelo chef Jota Moraes.

Alto Padrão

Idealizado pela empresária Renata Andrade, o Clube de Arquitetos Trousseau Exclusivité iniciou uma nova etapa com uma imersão em São Paulo, reunindo um grupo seleto de arquitetos baianos. A programação incluiu experiências, encontros e jantares, fortalecendo conexões e promovendo trocas sobre arquitetura, interiores e tendências no segmento de alto padrão.

Aniversários

Hoje (27): Lauro Astolfo, Cristianna Barradas Carneiro, Celso Mathias, Renata Chagas Rangel, Patrícia Neeser

Amanhã (28): Rafaela Meccia, Larissa Brusell, Maria Helena Santana, Karina Gedeon, Silvio Teixeira