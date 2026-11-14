Homenagem

A Câmara Municipal de Salvador realizou sessão especial em homenagem ao centenário de nascimento do artista plástico Genaro de Carvalho (1926–1971), um dos grandes nomes da arte moderna baiana. A iniciativa, idealizada pelo historiador Rafael Dantas, teve acolhimento do presidente da Casa, Carlos Muniz, e foi presidida pelo vereador Cláudio Tinoco. A solenidade, em parceria com o Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, também homenageou Nair de Carvalho com uma efeméride.

Cooperação

A Marinha do Brasil assinou um protocolo de cooperação com a empresa baiana Mazure Saneamento para pesquisas em membranas destinadas à dessalinização da água, tecnologia relacionada ao Programa de Submarino com Propulsão Nuclear. O acordo foi firmado no âmbito do Aratu Maritime Unmanned System Simulation, com participação da UFBA. Representaram a Marinha o capitão Savioli e a almirante Ana Greco, e a Mazure, seu presidente, Marcelo Sacramento.

Tudo sobre July em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Capitão de Mar e Guerra Savioli, Marcelo Sacramento e almirante Ana Greco durante a assinatura do acordo de cooperação - Foto: Divulgação

Capacitação

A especialista em experiência do cliente Jeovanna Bruna conduziu a palestra “Atendimento que Fecha”, promovida pela ALSCIB, presidida por Graça Valadares, no Cine UCI Orient do Shopping da Bahia. O encontro reuniu lojistas para uma manhã de capacitação sobre técnicas de vendas e estratégias de atendimento, com foco na Black Friday e no Natal.

Jeovanna Bruna e Graça Valadares durante encontro de capacitação promovido pela ALSCIB, no Shopping da Bahia. - Foto: Divulgação

Bodas de Prata

A advogada Alessandra Tanure e o marido, também advogado, Cleriston Bulhões, celebraram 25 anos de casamento com uma renovação de votos na última segunda-feira (9), em São Paulo. Recebido pela Tiffany & Co., o casal viveu um momento intimista, com troca de alianças, champanhe e bolo, ao lado dos filhos. A viagem à capital paulista incluiu ainda uma passagem pelos camarotes exclusivos do GP de Interlagos.

Alessandra Tanure e Cleriston Bulhões renovam votos em celebrações às bodas de prata - Foto: Divulgação

Formanda

Bruna Oliveira Simões celebrou uma conquista especial ao lado da família, Iocaã Simões, Marluce Simões e Luana Simões: a formatura em Medicina pela UNIFACS. Uma comemoração aconteceu na Casa Salvatore, reunindo alegria e orgulho por mais um importante capítulo de sua trajetória. Agora médica generalista, Bruna já mira novos desafios e pretende seguir para residência em Radiologia.

Bruna Oliveira Simões celebra sua formatura em Medicina pela UNIFACS, cercada pelo carinho da família - Foto: Divulgação

Conexões

Glauber Branco, do Núcleo GAB, marcou presença no III Connecti, onde encontrou o urologista Roberto Rossi. Os dois aproveitaram a ocasião para um bate-papo e troca de experiências sobre saúde masculina. O congresso reuniu especialistas e profissionais da saúde em torno de temas como saúde personalizada, saúde da mulher, longevidade, performance, medicina integrativa e terapias individualizadas.

Glauber Branco e Roberto Rossi em encontro durante o III Connecti, em Salvador - Foto: Divulgação

Novo desafio

O advogado Ricardo Gesteira, sócio do GFO Advogados, foi nomeado presidente da Comissão Multidisciplinar das Relações Jurídicas em Shopping Centers da OAB-BA. A nomeação foi oficializada em 3 de novembro, por portaria assinada pela presidente Daniela Borges. Com mais de 20 anos de atuação no segmento, ele estará à frente de iniciativas voltadas ao debate e ao fortalecimento da segurança jurídica no setor.

Ricardo Gesteira assume presidência de comissão da OAB-BA - Foto: Divulgação

Diálogos pela Educação

A UNIFACS, integrante da Ânima Educação, promoveu o encontro “Diálogos pela Educação”, no Campus Tancredo Neves, reunindo coordenadores acadêmicos, representantes de conselhos profissionais, entidades de classe e lideranças empresariais. A iniciativa busca estreitar os laços entre universidade e mercado de trabalho, ampliando o diálogo sobre os desafios e as transformações das diferentes profissões e as demandas da formação acadêmica.

Corrida

A 8ª edição da Corrida Colorida do Martagão ganha um ponto de inscrições presenciais no Shopping Bela Vista, a partir desta quinta-feira (12), das 10h às 20h, no piso L2, ao lado da Le Biscuit. O espaço também funcionará para retirada dos kits até hoje. Promovido pelo Hospital Martagão Gesteira, o evento acontece amanhã, no calçadão de Patamares, com percursos de 3 km e 5 km.

Encontro de Chefs

A Rua Chile será palco de mais uma edição da Parrilla na Rua, neste sábado (14), a partir das 17h, em frente ao Silva Cozinha. O chef Ricardo Silva, eleito Chef do Ano pelo prêmio Melhores da Gastronomia 2026, recebe Pedro Meireles, Victor Luchesi e Pablo Rodrigues, do futuro Sobrado Braseiro, para uma experiência gastronômica ao ar livre, com parrilla, vinhos e coquetelaria.

Aniversário

Hoje (14): Carmem Isensee, Paulo Vaz, Renata Alcântara, Moacyr Rodrigues Nogueira Filho, Cláudia Lacerda

Amanhã (15): Fátima Nunes, Mariana Mettig

Segunda (16): Hilberto Silva, Luciana Guedes Amarante, Alexandre Lima, Wagner Miau