Salvador reúne lideranças empresariais de toda a Bahia

Lideranças Empresariais

Salvador será palco de um encontro que reunirá importantes nomes do empresariado baiano. De 24 a 26 de setembro, o Hotel Quality recebe o Encontro do Associativismo Baiano, promovido pelo Sebrae com apoio da FACEB. Cerca de 250 lideranças e convidados participam da programação, que coloca em pauta inovação, inteligência artificial, reforma tributária, agronegócio e novas conexões.

Homenagem Merecida

Cercada por amigos e muito carinho, Elíbia Portela foi surpreendida com uma comemoração no restaurante O Porco, em Salvador. A homenagem, organizada pela comunicadora Dina Rachid, celebrou a trajetória de uma das grandes referências da gastronomia baiana. Ao lado da filha, Ana Paula, que veio especialmente do Maranhão, Elíbia se emocionou com o encontro, que teve ainda a famosa porchetta do chef Sandro Borges.

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Elíbia Portela cercada de amigos e carinho em noite especial no O Porco - Foto: Divulgação

Parceria

Em clima de prestígio e novos encontros, a Escola de Magistrados da Bahia (Emab) e o Grupo Aratu firmaram parceria para aproximar o Judiciário da sociedade. A assinatura reuniu o diretor-geral da Emab, desembargador Jatahy Júnior, e a presidente do Grupo Aratu, Ana Coelho, na sede da empresa. A iniciativa prevê a presença de magistrados na TV Aratu e nas redes sociais, além de ações de capacitação para jornalistas.

Isabella Lago, Jatahy Junior, Ana Coelho e Matheus Carvalho - Foto: Divulgação

Festa Literária

O lançamento nacional do romance Cidade de bolhas e vãos, da escritora Suzana Varjão, reuniu jornalistas, políticos, artistas, escritores e intelectuais em noite concorrida, em um bistrô de Brasília. Entre os convidados, os ex-ministros da Cultura e da Educação, Juca Ferreira e Cristovam Buarque, prestigiaram a autora, que recebeu amigos e admiradores para a sessão de autógrafos.

O ex-ministro da Cultura, Juca Ferreira, com Suzana Varjão (Walter Carvalho) - Foto: Divulgação

Casa Cheia

Com casa cheia e muita emoção, o espetáculo “Olorin Toca Caymmi com Armandinho Macêdo” celebrou a obra de Dorival Caymmi em uma noite de grandes encontros musicais. O palco reuniu instrumentistas de excelência, a força dos tambores e o som marcante da guitarra baiana. Idealizado por Paulo Argolo e João Falcão Neto, o projeto já prepara uma turnê pelo Brasil e exterior.

Katarina Maliarenko, Armandinho Macêdo e Paulo Argolo (Alex Assis e Lara Nascimento Baraúna) - Foto: Divulgação

Workshop

Um convite ao autoconhecimento e às novas descobertas. No dia 18 de outubro, Ana Cláudia Queiroz Pereira conduz o Workshop Raízes, uma imersão de oito horas pelas histórias, vínculos e padrões que atravessam gerações. Entre vivências, reflexões e momentos de integração, a experiência propõe um olhar para si, novos significados e possibilidades de transformar relações. Informações: @ana_claudia_quantica21.

Ana Cláudia Queiroz à frente do Workshop Raízes, um convite ao autoconhecimento e à ressignificação - Foto: Divulgação

Bruntiano

A escritora baiana Vanessa Brunt estreia sua nova marca de decoração, a Bruntiano, inspirada no universo de sua literatura. Com o slogan “Luxo é sentir poesia”, a coleção reúne peças autorais e atemporais para mesa e decoração, com frases marcantes da autora e acabamentos sofisticados, incluindo aplicações de ouro. A marca chega ao mercado com vendas para todo o Brasil.

Vanessa Brunt apresenta a Bruntiano, onde literatura, poesia e design se encontram - Foto: Divulgação

Entre Elas

Uma noite só para elas, com vinho, boa gastronomia e música brasileira. Assim é o Entre Elas, encontro que movimenta as quintas-feiras do Genaro por Vini Figueira, no Hotel da Bahia by Wish. Hoje, dia 24, a partir das 19h, Sérgio Marinho assume o violão e embala a noite com sucessos da MPB, em um clima de charme, leveza e boas conversas.

Na agenda

O 5º ACE OPEN QPC promete movimentar o Clube Bahiano de Tênis nos dias 25 e 26, em uma programação que une esporte, encontros e networking. Entre os nomes confirmados, o campeão de seis Grand Slams Bruno Soares e o jornalista Fernando Nardini, da TVCazé. A edição ganha ainda um tom especial ao apoiar o Projeto Primeiro Set, do Instituto Viver Cassange, dedicado à inclusão de crianças e adolescentes pelo esporte e pela educação.

Festa Oboé

A Festa Oboé comemora três anos em Salvador com uma edição especial no dia 17 de outubro, no Wet Salvador. Com o conceito “Viva o inexplicável”, a noite reúne Oboé DJ Set, Math Gomes e Ariel B., em uma atmosfera de música, estilo e experiências. Depois de cinco edições com ingressos esgotados na cidade, a festa volta a reunir uma turma elegante e conectada, em uma celebração marcada por novidades no palco e na cenografia.

Aniversários

Hoje (24): Ana Paula Macedo, Ricardo Bittencourt, Celinha Silva, Suzana Mamede, Antônio Carlos Magalhães Jr., Tereza Valente, Paloma Pires, Dimi Menezes Ferreira, Fábio Pêra

Amanhã (25): Eliane Carvalho, Marcelo Poletto, Cassia Fernandes, Clarinha Lisboa, Stelinha Brusell, Marlon Gama, Maísa Pamponet